El nulo poder de convocatoria de Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Trayectoria de Layda Sansores no puede competir con la de Renato Sales

El poder de convocatoria de la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, siempre estuvo en duda; de hecho, desde que asumió el cargo y al paso de los años, apenas dos, se ha vuelto nulo, así que eso de que era o es de las mejor calificadas en el manejo de la pandemia, pues de plano no es creíble y uno de los factores que incide en eso, es que está más preocupada en imitar en todo a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador; lo que sí, hay que reconocerle que ella sí utiliza el cubrebocas y con todo y eso, como se recordará, se contagió de Covid-19 y se dice que lo usa porque no soporta “ni en pintura” ni más ni menos que al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, nada más que la funcionaria tiene que disimular su aversión, no sea que su jefe se vaya a enojar con ella. ¿Será?

Scheinbaum está punto de cruzar por otra prueba de fuego de las que por cierto, no ha salido tan bien librada. La víspera de que la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, la jefa de Gobierno ha mostrado una actitud dubitativa hasta que finalmente por lo menos hasta el momento, después de una reunión con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se emitió un comunicado en el que se informa que del 10 al 13 de diciembre, la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada.

El problema es que la funcionaria supone que con eso será suficiente, pues gozaría del suficiente poder de convocatoria como para llamar a que los feligreses a que no asistan al Santuario más importante de América Latina.

¿Cómo pensará la señora Sheinbaum impedir -eso sí, con la ayuda de la CEM- que alrededor de 12 millones de devotos no asistan por lo menos a las inmediaciones de la Basílica?

Se supone que la alcaldía Gustavo A. Madero será blindada con vallas resguardadas por ese cuerpo de granaderos que según la jefa de Gobierno ya había desaparecido, pero que tienen la costumbre de reaparecer en momentos clave del devenir nacional, como por ejemplo la discusión legislativa en torno a la desaparición de los Fideicomisos, por brindar sólo una muestra.

A casi tres semanas de esta magna celebración de la Virgen del Tepeyac que por vez primera se llevará a cabo de manera virtual, todo apuntaría a que feligreses que vienen incluso de Estados Unidos y Centroamérica, harán caso omiso de los llamados, tanto de la Iglesia, como de la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Habría que recordar -para reforzar el anterior planteamiento- que el pasado fin de semana, la señora Scheinbaum Pardo hizo un llamado porque la capital de la República continuó en semáforo naranja, pero con un pie en el rojo y por diversas alcaldías de la CDMX, la gente salió a la calle y hasta fiestas organizó, sin tomar en cuenta -malamente- las recomendaciones hechas, e incluso esa medida de prohibir la venta de bebidas alcohólicas en ocho alcaldías, se convirtió en motivo de burla.

Antes, en la celebración de San Judas Tadeo el pasado 28 de octubre, los feligreses se desbordaron en la Iglesia de San Hipólito, sin que nada ni nadie pudiera evitarlo, a pesar de que la Iglesia igualmente había hecho llamados previos a no asistir y se tuvo que abrir el templo, por eso, la pregunta es, ¿qué pasará el 12 de diciembre?

Municiones

*** Los alcaldes de Ensenada en Baja California, Armando Ayala, y de Escobedo en Nuevo León, Clara Luz Flores, ambos punteros en sus respectivos estados para competir por las candidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional para las gubernaturas de Baja California y Nuevo León, respectivamente, se reunieron hace unos días para intercambiar avances, resultados y propuestas en materia de seguridad. Lo anterior, porque de llegar a los mencionados encargos, ambos personajes buscarían echar a andar un proyecto conjunto de protección ciudadana.

*** La semana pasada, el PT presentó a Renato Sales Heredia como su candidato al gobierno de Campeche. Ahora lo que está en duda, es si Morena quiere hace alianza con un partido que ha sido una de sus rémoras, porque una de sus militantes más rijosas e hilarantes, quiere la candidatura del partido oficial para el gobierno de ese estado y se trata ni más ni menos que de Layda Sansores, ex senadora, ex diputada y alcaldesa de Alvaro Obregón, que está a punto de dejar la demarcación. No se pueden olvidar los desfiguros que protagonizó la señora Sansores San Román cuando fue senadora y cuantas veces se le captó haciendo elevadas compras en tiendas de marca en medio de la supuesta austeridad de la llamada Cuarta Transformación. La alcaldesa en Alvaro Obregón, sabe que tiene ganarse la simpatía del presidente López Obrador, que es el que “palomea” las candidaturas de su partido, pero lo que es un hecho es que los escándalos en los que se ha metido la señora alcaldesa, no se pueden comparar ni de lejos con la trayectoria de Sales Heredia.

*** La educación es un elemento indispensable para la construcción de ciudadanía, tanto de la identidad política, cultural e histórica de una sociedad, como en la práctica de actitudes, creencias, comportamientos, valores y principios que rigen la convivencia en un contexto democrático, afirmó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, al participar en la mesa Diálogo sobre la educación del futuro, en el marco del Foro Global Virtual Educa, en donde fue contundente al señalar que “Hablar del futuro de la educación es, inevitablemente, hablar del futuro de la ciudadanía” . Lorenzo Córdova recordó que la ciudadanía en democracia no se circunscribe solamente a cumplir con la emisión del voto, derecho y obligación de las y los ciudadanos, sino que va más allá de definir quiénes nos gobernarán. La ciudadanía, explicó, debe exigir rendición de cuentas de parte de sus gobernantes premiando las buenas acciones de gobierno y sancionando las que no lo son, a partir de diversos mecanismos de rendición de cuentas y el ejercicio de un voto informado.

*** ¡Milagro, milagro! Resulta que el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo que dejó botado el cargo y al país con altos índices de inseguridad y violencia para irse a perseguir su sueño de gobernador Sonora reapareció, luego de varias semanas de no asomar la cabeza. Finalmente apareció en la foto reunido con presidente de Cámaras empresariales del estado, pero lo hizo por mero trámite, ya que como tiene la “bendición” ni más ni menos que del presidente López Obrador, lo de más, es lo de menos.

*** Hoy en el Deportivo Xochimilco, el alcalde José Carlos Acosta Ruiz inaugurará la Expoventa de Flor de Nochebuena y posteriormente se recorrerán algunos canales para visitar viveros de Nochebuena.

