Los neocristeros de FRENAAA

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN VERDAD NO SÉ LA RAZÓN POR LA QUE LOS NORTEAMERICANOS Y EL RESTO DEL MUNDO ESPERAN UNA REACCIÓN NORMAL DE DONALD TRUMP EN SUS DESPLANTES DE DESPRECIO A TODO Y DEJANDO LAS REUNIONES DEL GRUPO DE LOS 20 PARA IRSE A JUGAR GOLF, COMO QUE LE VALE MOTHER TODO LO QUE SUCEDA PORQUE COMO UN BUEN GRINGO, CLÁSICO PIENSA QUE TODO SE LE DEBE… PERO LO BUENO QUE COMO NO TODO LO MALO ES PARA SIEMPRE, AL IGUAL QUE NO ES PARA SEIMPRE TODO LO BUENO, PUES EL SEÑOR SE LARGA Y TENDRÁ OTRAS COSAS POR LAS QUE PREOCUPARSE CON LAS MUCHAS DEMANDAS QUE LE ESPERAN Y LOS RECLAMOS QUE SE LE DARÁN EN EL RESTO DE SU VIDA.

Es muy arriesgado lo que plantea FRENAAA, cuando su “dirigente” dice que se convoca un paro nacional para que no se paguen impuestos, no sólo porque es un reclamo brutal en los tiempos difíciles que pasamos cuando se requieren recursos para SALVAR VIDAS y atender enfermos y alentar la economía y fortalecerla para que podamos tener empleos, salud y educación en poco tiempo, si no tenemos solidaridad por venganzas políticas y por arranques emocionales como lo hace el “dirigente de FRENAAA” pues anda loquito sin duda alguna porque lo que generará es que se tenga que aplicar la ley y entren en juego las acciones del SAT y de la UIF para comenzar a limpiar de política los actos represivos y brutales de los manifestantes y enemigos de AMLO que en vez de propiciar una diálogo y negociación alientan la violencia y la confrontación y esto nos puede llevar a caminos difíciles de transitar en el país.

La radicalización de posturas para conseguir mejores condiciones de reparto presupuestal en los estados tiene una razón de ser y debe ser justificado en razón a los proyectos y programas que desarrollan y lo que plantea el “lidercillo” de FRENAAA sólo es una más de sus disparatadas acciones y brutales reacciones de un tipo dogmático e intolerante. Eso de tomar a la Virgen de Guadalupe como estandarte de sus manifestaciones y sacar a los ángeles para que sean los conductores de los alucinados y dogmáticos seguidores solamente alentarán la violencia y la radicalización de posturas de los otros grupos que podrán responderles con fuerza a su fuerza y que no digan que son actos represivos porque no hay duda de que los nuevos “cristeros” de FRENAAA, solamente son eso, dogmáticos e intolerantes que buscan la confrontación y la violencia.

Seguramente, los patrocinadores y poderosos empresarios, financieros y comerciantes que fortalecen el movimiento estarán de acuerdo en que el Estado cuando se ve amenazado y se comprueban las acciones que llevan al dogma y la intolerancia para provocar la violencia tiene todo el derecho de defenderse y para ello cuenta con instrumentos poderosos desde los tentáculos de la SHyCP y la UIF, la FGR y otros organismos de inteligencia para operar el control y el manejo de los movimientos que pongan en peligro la paz social y desencadenen actos que lleven a lastimar los programas para salvar vidas elevar la economía y rescatar los empleos y fortalecer la educación y así, afectando a los más pobres, es también de esperar que las reacciones de los grupos se polaricen y se caiga en las confrontaciones y violencia y ahí sí que no hay más que actuar para el control y freno de las provocaciones.

Los boicots para pagar impuestos al que convocan los líderes de FRENAAA son brutales en los tiempos actuales y si piensan que en verdad no existe orden y congruencia en el gobierno y existen divisiones y malestar en el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fuerza Aérea andan en la calle, porque así no se ganan ni los procesos electorales ni se cambian a los gobiernos a menos que se realicen por actos de golpe y de fuerza, lo que si, como diría el “tío Lolo”: el que se ríe se lleva y juego que tiene desquite ni quién se pique, es de esperar que las unidades de inteligencia financiera y las hacendarias tomen nota de donde vienen los fondos, muchos fondos, para patrocinar las marchas y las manifestaciones con fines de publicidad política contrarias al Presidente y si esto es como todos pensamos, también es de esperarse que el mismo gobierno y sus funcionarios dejen de hacerse los tontos y actúen para poner orden antes de que confiados como Madero les aparezca algún chacal como Victoriano Huerta y ahí sí que se van a joder muchas cosas porque entre dogmáticos e intolerantes siempre sobran los que piensan que serán mártires salvadores de la patria y no les importa, incluso, los actos suicidas con tal de joder al que deben joder.

DE ALGUNA MANERA PODRÍAMOS COMPARAR LOS TIEMPOS CON LOS TIEMPOS PREVIOS A LA CAMPAÑA DE LUIS DONALDO COLOSIO y de la forma en que se fueron estirando las ligas hasta que se produjeron los actos violentos y asesinos que cambiaron la historia de México. Y digo que estamos en situaciones similares porque debemos recordar que todo comienza con la intervención de los sacerdotes en la política y los ricachones y el ingreso del “narco” en el proceso que diera como resultado el que los actos de violencia se camuflajeaban en esas vendettas y así parecía que no eran actos políticos, sino delincuenciales y la realidad es que todo, en tales momentos, se reflejan en la política y en el destino del país, así que por el bien de todos debemos cuidarnos de no caer en esos actos de violencia que desestabilicen el proceso mexicano y lleguemos a la anarquía y la violencia generalizadas.

