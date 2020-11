Después de predecir la muerte de Maradona, revela que Ninel Conde ganará la custodia de su hijo

La venezolana asegura que Dios le otorgó el don de la clarividencia

Asimismo, Vieira Vidente, quien actualmente radica en Estados Unidos, afirma que Joe Biden tendrá problemas de salud y que habrá una ley nueva para los hispanos radicados en USA

Al ser una de las mejores clarividentes a nivel mundial, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM A.C.), Rosalía Buaún, le otorgó a Vieira Vidente, quien reside en una ciudad estadounidense, el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional por parte de la ANLM A.C.

Vieira Vidente asegura que Dios le otorgó el don de la clarividencia, don que la ha llevado a ser una de las psíquicas y clarividentes más reconocidas en Estados Unidos y México por predecir el futuro tanto de líderes políticos mundiales, como de artistas y desastres naturales.

A través de su página web www.vieravidente.com Vieira Vidente vende sus productos en línea para que su público pueda hacer rituales de magia blanca

Vieira Videntes también es reconocida por ayudar a las personas que lo necesiten, en su trayectoria de vidente ha hecho predicciones que en muchos casos se han evitado de que sucedan desgracias muertes y muchas cosas no deseables, ella siempre esta dispuesta a ayudar al que lo necesita.

EN OCTUBRE DE 2019 PREDIJO LA

MUERTE DE MARADONA “LA MANO DE DIOS”

Una de las predicciones que más escalofrío mundial ha causado y que fue una realidad es que Vieira Vidente predijo la muerte del mejor futbolista de todos los tiempos, “La mano de Dios”, Diego Armando Maradona, noticia que se dio el pasado 25 de noviembre y que se convirtió en una conmoción mundial.

Fue el 30 de octubre de 2019 cuando a través de un video publicado en el canal oficial de YouTube de Vieira Vidente, que la psíquica dijo lo que le depararía el 2020 a Argentina.

Y en ese video vio la muerte de Maradona al exclamar: “Veo una muerte grande de una persona muy importante para Argentina. Y es un hombre”, señaló a través de la lectura de cartas la vidente, por lo que los argentinos aseguraron que se trataba de Maradona.

Por lo anterior y por tener una reconocida trayectoria en el mundo psíquico, al ser una de las mejores clarividente a nivel mundial, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM A.C.), Rosalía Buaún, le otorgó a Vieira Vidente, quien reside en una ciudad estadounidense, el Reconocimiento a la Trayectoria Profesional por parte de la ANLM A.C.

“UNA VEZ QUE NINEL CONDE RECUPERE A

SU HIJO, SU VIDA PUEDE CORRER PELIGRO”

DIARIO IMAGEN tuvo la oportunidad de charlar con Vieira Vidente, que al preguntarle sobre qué pronósticos veía en algún artista famoso mexicano, nos habló inmediatamente del “Bombón asesino”, Ninel Conde.

“Ninel Conde es una mujer que dice una cosa y luego sale con otra. Pero con todo respeto lo digo, así como ella dice que el papá de su hijo Giovanni Medina tiene una enfermedad mental, pues ella también tiene un problema.

Mi cartas dicen que en esa relación hubo violencia física y psicológica. También mis cartas dicen que su nueva relación (con Larry Ramos) no durará mucho, veo que esa relación es por conveniencia. Ninel es una mujer que se siente vacía y si está pasando por todo esto es porque ella misma se lo consiguió, porque en su momento pudo haberse zafado de su relación con Giovanni Medina”, señala la psíquica.

“A Giovanni lo veo como un hombre compulsivo y ella no se queda atrás porque parece que sufre de bipolaridad”.

Actualmente la actriz y cantante Ninel Conde y su ex pareja, Giovanni Medina, se encuentran peleando la custodia de su hijo y precisamente el pasado viernes 27 de noviembre, Ninel y Giovanni fueron citados para que ambos presentaran sus testigos presenciales, sin embargo, Ninel nunca llegó.

Por su parte, Giovanni Medina presentó a dos testigos que vivieron dentro de la casa de la actriz cuando ella tenía la custodia del menor; la cantante por su parte ni siquiera acudió a los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Les repito, hoy gracias a Dios la realidad es otra, vamos bien, yo entiendo que la contraparte no se presentará, en este momento del proceso, que es cuando ambas partes teníamos que presentar los testigos, por la contraparte no hay ni una sola persona que afirme que mi hijo está en mejores condiciones con ella, que conmigo”, señaló Giovanni Medina, quien aseguró sentirse conmocionado por lo que los testigos revelaron a las autoridades sobre lo que su hijo vivió bajo la custodia de la actriz. “Yo tuve la oportunidad de presentar a los testigos que pudieron narrarle a las autoridades todo lo que padeció mi hijo en esta situación. Yo me siento muy conmocionado de lo que ellos declararon; lo que puedo decir es que gracias a Dios mi hijo está bien”, afirmó Giovanni Medina, quien presumió que su hijo y él ya pusieron el árbol de Navidad y que se encuentran felices.

Sin embargo, Vieira Vidente predijo que finalmente quien se quedará con la custodia del niño será Ninel Conde.

“CUANDO LOS AÑOS PASEN, EL HIJO DE NINEL CONDE VA A

QUERER REGRESAR A VIVIR CON SU PAPÁ GIOVANNI MEDINA”

“Mis cartas dicen que Ninel Conde llegará a recuperar a su hijo, que la justicia se va a inclinar más a ella, pero una vez que Ninel Conde llegue a recuperar a su hijo, mis cartas dicen que su vida puede correr peligro, por lo que ella debe tener mucho cuidado”, fuertes declaraciones de Vieira Vidente que también se pueden apreciar en un video en su canal oficial de YouTube.

Sin embargo Vieira ve que cuando los años pasen, el niño va a querer regresar a vivir con su papá. Y en este tenor Vieira aprovecha para hacer un llamado a todas esas madres trabajadoras.

“Si tienen que trabajar incansablemente, llévense a su hijo o hijos a todos lados. Hay muchas famosas que cargan con los hijos y mientras están cantando o actuando, en el backstage las esperan sus hijos, quienes son cuidados por personas de confianza.

Veremos en el 2021 qué pasa con el caso de la custodia del hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, y saber si Vieira Vidente fue acertada en sus predicciones.

“JOE BIDEN NO CUMPLIRÁ CON TODAS SUS PROMESAS”

Mientras tanto, Vieira Vidente también hizo impactantes revelaciones sobre la situación en Estados Unidos, donde ella actualmente radica, pues acaba de predecir que Joe Biden no cumplirá todas sus promesas y que habrá una ley nueva para los hispanos, pero que aparte tendrá problemas de salud.

“Honestamente, yo ya había dicho que si él llegaba a la presidencia, yo no lo veo que vaya a durar 8 años y ojalá que dure los 4, porque yo lo veo muy cansado, lo veo un hombre enfermo de salud”, señala Vieira Vidente.

La psíquica comentó que si no se ve a Joe Biden en muchos lugares haciendo su trabajo, es porque estará en cama y le faltará fuerza, por lo que Kamala Harris saldrá al quite.

Asimismo, Vieira Vidente aseguró que muchas de las cosas que prometió Joe Biden en su campaña no las va a cumplir.

“Yo siempre lo he dicho, que prometen y prometen y no cumplen nada. Lo que sí veo es que Joe Biden va a querer hacer una ley nueva, como un cambio, yo espero que sea para bien y que los republicanos lo apoyen, es algo nuevo para los hispanos y veo que va a quitar otras cosas”.

Pero eso no sería todo por parte de Vieira Vidente, quien aún tendría más por decir de los próximos 4 años de Joe Biden en el poder y de muchos temas de interés para México y Estados Unidos.

¿QUIÉN ES VIEIRA VIDENTE?

¿QUIÉN ES VIEIRA VIDENTE?

Psíquica y clarividente, muy reconocida en Estados Unidos y México, por predecir el futuro tanto de artistas famosos, como de acontecimientos importantes a nivel mundial, además de desastres naturales. Sus predicciones mensuales son entre las más vistas en diversos países de Latinoamérica.

Vieira Vidente nació en Caracas, Venezuela. Hija de padre venezolano y madre dominicana. Lleva muchos años radicada en Estados Unidos, donde comenzó su canal de YouTube, bajo el mismo nombre de Vieira Vidente, un 16 de septiembre de 2017.

Hace tres años tuvo una experiencia cercana a la muerte, la cual le cambió la vida. Desde entonces se ha dedicado a ayudar con su don a personas, artistas e influencers.

A través de sus videos los cuales se encuentran en sus redes sociales, logra compartir con las personas sus secretos como lo son baños para limpiar el aura, alejar malas vibras, despojos, protecciones, hasta rituales para atraer la prosperidad y abrirse caminos.

Para hacer sus predicciones tanto de artistas como de acontecimientos importantes, usa el tarot y los caracoles.

Estas lecturas también las hace con mucho respeto y sin ofender a las personas involucradas.

Alejada de controversias y conflictos, se caracteriza por ser auténtica, humilde y muy empática con su comunidad y las personas que llegan a su vida.

SU PRIMER LIBRO

En estos momentos, Vieira Vidente se encuentra escribiendo lo que será su primer libro, en el que compartirá cómo nace Vieira Vidente, y cómo su experiencia cercana a la muerte le cambió la vida y su perspectiva.

En su libro, también compartirá las experiencias por las que tuvo que pasar desde muy corta edad y las cuales las hace la mujer, madre y esposa que es hoy en día.

Sigue a Vieira Vidente a través de sus redes sociales