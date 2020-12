Se acumulan los muertos por Covid-19

Arturo Ríos Ruiz

Las camas, cada vez menos

AMLO, en su mundo de fantasía

Se acumulan 1,107,071 casos positivos y 105,655 muertos causados por coronavirus; hay 53,240 casos sospechosos con posibilidad de resultado, 1,349,465 negativos y un total de 2,859,239 personas estudiadas, desde el primer caso registrado en el país.

Cifras deprimentes que calan, llegan hondo, desesperan y atemorizan; el riego aumenta sin ver la luz de la esperanza y la vacuna se tarda y chocan las promesas oficiales que no calman a nadie, ante la terrible realidad.

La información oficial referente al coronavirus, desde el primer momento fue errónea, se registró como la primera víctima mortal del virus a un hombre de 41 años internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la CDMX, fallecido el 18 de marzo a las 16:24, según el certificado de defunción compartido con periodistas.

La verdad es que el mismo 18 de marzo, un hombre de 74 años falleció en el Hospital General de Zona No. 46 en la Comarca Lagunera. La muestra para la prueba de Covid-19 se le tomó a las 10 de la mañana y se envió al laboratorio del hospital La Raza del IMSS en la Ciudad de México. A las 12 del mediodía murió.

Y el devenir, desde que Hugo López-Gatell fue nombrado en calidad de científico, encargado de majear las acciones anticovid, sus trabajos han estado manchados de errores, involuntarios y otros por imprecisiones que delatan desconocimiento en la materia.

La más garrafal, fue su respuesta al ser preguntado en la mañanera, sobre si AMLO, estaba expuesto la infección por no usar cubre bocas, su respuesta fue de lo peor: aseguró que, de tener coronavirus, el Presidente no podría contagiar a más personas, porque posee una “fuerza moral” y no de contagio.

A partir de entonces, López-Gatell perdió la credibilidad al anteponer a la ciencia, la política en su actitud oficiosa para quedar bien con AMLO en perjuicio de millones de mexicanos.

En junio pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud reiteró que la estimación de fallecimientos por covid-19 que realizó el gobierno federal es de 30 a 35 mil personas, y en un escenario “muy catastrófico” se estimó llegar hasta los 60 mil. Cifra que ha sido superada con creces y está cerca de ser duplicada. López-Gatell, se ha reducido en “cuentamuertos”.

El 20 de este noviembre, hace apenas una semana, AMLO afirmó que en su mañanera que, iniciando el mes de diciembre, el sistema de salud pública estará al nivel de otros países como Dinamarca, Canadá y Reino Unido. Toda una utopía que nos dejó perplejos, por no decirnos más feo.

