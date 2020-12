Se busca al secretario

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Llevamos dos años y seguimos buscando al secretario de Turismo federal, no para que nos dé una entrevista o para que haga alguna conferencia de prensa (de esas donde nos piden mandar las preguntas por adelantado o nos cierran los micrófonos del Zoom), lo buscamos como sociedad para que trabaje y haga algo por el turismo mexicano, más allá de discursos triunfalistas, decisiones sobre las rodillas o timelines de twitter, cual monólogo.

Me cuesta trabajo creerlo, una persona que ha estado gran parte de su vida ligada al sector turístico, un férreo crítico de administraciones anteriores con un diagnóstico claro de lo que falta al sector y que, un día después de haber tomado la oficina en Masaryk, pareciera ausente, hasta el día de hoy.

El domingo, hicimos una mesa de debate en Altavoz Turismo, mis colegas Marco Daniel Guzmán y Edgar Morales “El Castor”, tuvimos como invitado al colega periodista Carlos Velázquez, quien nos cuestionó: díganme una cosa buena que haya hecho el secretario de Turismo en su gestión. Ninguno tuvimos una sola cosa que decir.

No se trata de estar contra México, contra la Cuarta Transformación o contra el presidente López Obrador, se trata que de lo contrario, que pareciera que el Presidente, su Cuarta Transformación y el secretario en turno, están contra el turismo y toman todas las decisiones que afectan en lugar de ayudar al sector.

Hoy, por ejemplo, se nombrarán nuevos pueblos mágicos cuando no se ha hecho nada por los nombrados, como si un nombramiento implicara un avance en automático, más allá del discurso.

Sin temor a equivocarme, hay tres ganadores durante esta gestión: Braintivity (con los señores Achar y González), la empresa CREA (filial de CIE y OCESA) y el señor Eduardo Paniagua, presidente actual de la AMAV, que ha tenido el respaldo de la secretaría y el secretario para derruir a lo que fue la asociación más importante de agentes de viaje en el país.

¿Qué sigue?, es incierto, no se ve una voluntad del secretario de Turismo para recular o virar, insiste en que no gastar significa gobernar bien, aunque no se haga nada para apoyar al sector.

Mientras tanto… se busca al secretario.

