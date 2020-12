Mario Bautista firma como autor exclusivo de Warner Chappell Music México

Tiene más de 23 millones de seguidores en las redes sociales y más de 600 millones de reproducciones de su repertorio

Inicia una nueva etapa en su exitosa carrera al ser parte de una de las empresas editoriales más importantes del mundo

Tiene entre sus próximos proyectos, la grabación de un nuevo disco “5”, con el que espera ampliar aún más su base de fans, conocidos como “Bautisters”, uno de los fandoms más importantes de México

Mario Bautista, ganador de múltiples discos de oro y platino, con más de 23 millones de seguidores en las redes sociales y más de 600 millones de reproducciones de su repertorio, inicia una nueva etapa en su exitosa carrera al firmar como autor exclusivo de Warner Chappell Music México, una de las empresas editoriales más importantes del mundo.

El cantautor debutó en 2014, y ha lanzado dos álbumes dentro de los géneros: pop y pop urbano, y busca a través de esta alianza, consolidar su trayectoria y ofrecer propuestas dentro de otros estilos musicales.

Creador de contenido digital, ganador de dos premios MTV Millenial Awards, dos Kid’s Choice Awards (USA) y un MTV European Music Award como mejor artista norte, Mario tiene entre sus próximos proyectos, la grabación de un nuevo disco “5”, con el que espera ampliar aún más su base de fans, conocidos como “Bautisters”, uno de los fandoms más importantes de México.

Entre sus logros cuenta con dos sold outs en el Auditorio Nacional, y ha compartido escenario con estrellas de la talla de One Direction, Fifth Harmony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, JBalvin, Maluma, Farruko, Demi Lovato, The Wanted, Austin Mahone y The Vamps, entre otros.

Su más reciente sencillo “Tequila”, lanzado el 15 de septiembre ha tenido un éxito inusual, tanto que editó asimismo un remix en versión banda con las colaboraciones Edwin Luna de la Trakalosa de Monterrey, Aldo Trujillo y Uzielito MIx; además de colaborar como autor e intérprete y del más reciente sencillo de Vadhir Derbez, “Buena Suerte”.

A nivel mundial, también ha tenido gran éxito, siendo uno de los pioneros en consolidar alianzas comerciales como generador de contenido a través de patrocinios, licencias de merchandising propio, y como imagen de destacadas marcas.

Con la firma de este contrato, Mario Bautista espera seguir traspasando fronteras y convertirse en uno de los creadores más influyentes, no sólo de nuestro país, sino del mundo.