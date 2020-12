Histórico triunfo de “Checo” Pérez en la Fórmula Uno

1er. lugar en el Gran Premio de Sakhir

El mexicano vino de atrás, desde la última posición en la parrilla

En un domingo histórico para el automovilismo mexicano, Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1, que es el primer triunfo para “Checo” en su trayectoria y para un mexicano en 50 años.

Desde el 7 de julio de 1970, un tricolor no ganaba un Gran Premio, cuando Pedro Rodríguez ganó el de Bélgica.

En la premiación, el mexicano subió a lo más alto del podio y con la bandera tricolor ondeando, sonó el himno y salieron las lágrimas de “Checo” Pérez.

Antes, en el justo momento cuando ve la bandera a cuadros, el tapatío también lloró, agradeció a su equipo y tuvo un gran gesto al pedirle a su asistente que se asegurar de que su hijo estuviera viendo la televisión.

En esta campaña, Sergio ha tenido una tensa relación con su escudería. Su salida es inminente luego de contratar a Sebastian Vettel y aún sin asiento para el próximo año, el mexicano ganó el Gran Premio.

Trompicada carrera

“Checo” Pérez ganó en Sahkir después de tener un trompicado arranque, donde el Ferrari de Leclerc tocó el Racing Point del mexicano y lo obligó a entrar a pits y reiniciar desde la posición 18, tras un abandono del Cavallino Rampante de Leclerc y el Red Bull de Max Verstappen.

El mexicano fue adelantando uno a uno hasta llegar a la pelea de ser el mejor del resto por detrás de los Mercedes de George Russell y Valteri Bottas. Uno de los momentos que se llevó las miradas fue en la vuelta 22 donde “Checo adelantó al Red Bull de Alex Albon, piloto al que podría sustituir el próximo año según algunos rumores.

Una bandera amarilla en la vuelta 56 provocó que algunos autos entrarán a pits, momento que aprovechó Checo para adelantar y pelear por el tercer lugar que tenía el Renault de Esteban Ocon.

Pérez adelantó a Ocon y se mantuvo por detrás de los Mercedes, aunque una desastrosa parada de Bottas y una penalización a Russell provocó que las flechas plateadas perdieran posiciones y que Sergio Pérez tuviera que defender la punta desde la vuelta 68, aguantando la presion del Renault de Ocon, su compañero Lance Stroll y los Mercedes.

“Checo” sumó su decimo podio y su primer Gran Premio, confirmando su mejor temporada en los diez años de carrera del mexicano en la máxima categoría.

“Checo” sigue demostrando que está en el mejor momento de su carrera, increiblemente al mismo tiempo que el piloto nacido en Jalisco no tiene equipo para seguir en la máxima categoría la próxima temporada.

“Tantos años soñé con esto”: Checo Pérez

El piloto jalisciense Sergio Pérez dijo “espero no estar soñando”, tras haber ganado el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, que significó un triunfo histórico para el automovilismo mexicano.

“Estoy sin palabras, espero no estar soñando, tantos años soñé con esto, con este momento, 10 años me tomó, no se qué decir, después de la primera vuelta pensé que se había ido la carrera, pero me he recuperado”, expresó.

“Creo que ganamos con algunos problemas, pero con mérito, mi ritmo era mi fuerte para mantener esa primera posición. Hice un error durante el SC y bloquee mi neumático delantero y tuve vibraciones hasta el final.

“Este auto parecía limusina con vibraciones y sabíamos que debíamos mantenernos con los neumáticos. Esto es lo que me da es paz conmigo mismo, mi futuro no está en mis manos y quiero seguir, si no volveré en 2022”, declaró Perez.