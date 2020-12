¡Fuera Aguakan de Quintana Roo..!

José Luis Montañez

Sí habrá consulta pública sobre el tema: Marybel Villegas Canché

Parece que esta vez sí, los días están contados para la transnacional Aguakan, que se ha cansado de vender agua dura y contaminada a miles y miles de familias de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Y es que las autoridades electorales de Quintana Roo han aceptado someter a consulta pública si Aguakan se queda o no dándonos el pésimo servicio de agua potable, que desde hace años y con la complicidad de funcionarios corruptos de los tres niveles de gobierno, viene dando al indefenso consumidor.

Y es que el mérito de la recolección de 50 mil firmas constantes y sonantes para sacar a patadas a Aguakan de Quintana Roo, se debe a la senadora Marybel Villegas Canché, quién con todo su equipo de trabajo sigue organizando un movimiento ciudadano que, nadie duda, ha de concluir en expulsar a Aguakan del estado, donde por cierto no se ha cansado de robar al sufrido consumidor.

En ocasiones anteriores, políticos interesados en conseguir el voto popular y lograr encaramarse en cargos públicos de alto nivel, se han dado a la tarea de asustar con el petate del muerto a la transnacional francesa Aguakan.

Todo mundo tiene su precio y logrado el objetivo, Aguakan regresa con más fuerza a abusar del indefenso consumidor y a cobrar tarifas estratosféricas por el agua potable de pésima calidad que envía a tomas domiciliarias y a la mayoría de negocios y empresas en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Así pues, esperemos que ésta sea la vencida y que la senadora Marybel Villegas Canché no se arregle en lo oscurito con los directivos y abogados de Aguakan.

Como dice el famoso Nino Canún…y usted qué opina ?

Protesta por desaparecidos en el hotel Planet Hollywood

De acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios dolosos en Quintana Roo presentan una tendencia a la baja entre enero y octubre, sin embargo, particularmente en el mes de noviembre, la entidad se vio bañada en sangre, entre feminicidios, desapariciones e incluso los macabros hallazgos de cuerpos sin vida, algunos de ellos en el hotel Planet Hollywood, hasta donde familiares de las víctimas se dirigieron el fin de semana para realizar una protesta, exigiendo a las autoridades que se esclarezca la situación y se haga justicia.

Al concluir la manifestación de los familiares de estas personas reportadas como desaparecidas y luego halladas muertas en Isla Blanca, Zona Continental de Isla Mujeres, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DGSPyTM) retiró del cargo a cuatro elementos de la dependencia por hacer uso excesivo de la fuerza para la contención de una persona detenida.

De acuerdo con el director general de la dependencia, en la manifestación una persona del sexo femenino ingresó a las instalaciones del hotel Planet Hollywood, dónde tiró contenedores y un andamio de más de tres metros, poniendo en riesgo su seguridad y la de los trabajadores, de manera que elementos no comisionados a la protección de la marcha procedieron a realizar el protocolo establecido de contención. No obstante, ante el supuesto abuso de la fuerza, cuatro de los policías fueron retirados de su cargo para proceder con las investigaciones.

“A través de las maniobras de contención, la mujer fue trasladada a un lugar seguro, donde fue puesta en libertad. Sin embargo, debido a que la indicación del presidente municipal era permitir la libre manifestación, y cuidar en todo momento la integridad de los manifestantes, los cuatro elementos que participaron en la contención han sido sancionados, cesándolos de sus puestos”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que en todo momento se les brindó la seguridad y protección para la realización de su marcha y asegura la manifestación en sí, se llevó completamente en paz, pues el incidente con la fémina ocurrió posterior a la manifestación “es prioridad garantizar los derechos de los familiares manifestantes y que, el apoyo brindado por parte del gobierno sigue y seguirá hasta el final”, concluyó.

Arrestan e intimidan a hermana de obrero desaparecido

La protesta había sido anunciada, luego de que sostuvieron una reunión con el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, y con el presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis, respecto al tema de los obreros desaparecidos y el posterior hallazgo de los cadáveres de algunos de ellos.

De acuerdo con la versión de la joven detenida, ella es hermana de Alfredo de la Cruz, uno de los desaparecidos. Y al terminar la manifestación, dos elementos de la Policía Municipal de Isla Mujeres, un hombre y una mujer, la sometieron y la subieron a una patrulla para trasladarla a las instalaciones de Seguridad Pública de dicho municipio, ubicado en Rancho Viejo.

Sin embargo, refiere que al llegar al cuartel policial, quienes la arrestaron le hicieron marcas en el cuerpo y acusó que en el traslado le advirtieron que tendría “una buena recibida”. Asimismo, explicó que “hace cinco meses desaparecieron a mi hermano ahí, no sabemos dónde está, mucha gente dice que está ahí enterrado, que se lo llevaron, que por orden de un contratista… mi hermano estuvo solo trabajando dos días”.

Por su parte, el fiscal general de Quintana Roo afirmó que se investiga la desaparición de las ocho personas en terrenos aledaños al hotel Planet Hollywood y de éstos uno ya ha sido ubicado sin vida. “Fue identificado como William, cuyo cuerpo será entregado a su familia en tres semanas, luego de que terminen las labores periciales”, sostuvo. Aunque hasta el momento en el lugar se ha reportado el hallazgo de cuatro osamentas, presuntamente de los trabajadores desaparecidos.

Un trabajador ya fue identificado

La madre de William N, joven de 20 años, cuyos restos fueron hallados en el área y que ya ha sido identificado, colocó una ofrenda floral y no pudo contener el llanto mientras encendía una veladora en memoria de su hijo, asimismo, sentenció que no descansará hasta que se haga justicia por el asesinato de su vástago.

La mujer denunció que acudió a una reunión con las autoridades sola y no imaginó que le informarían sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de William. “Ayer la fiscalía se tomó la molestia de citarme a la junta, ellos ya sabían que habían encontrado a mi hijo, yo creo que no era el momento que ellos me dieran la información así, no llevé a nadie conmigo, fui sola”, comentó la mujer.

William fue identificado por la ropa que tenía, por una fractura en el brazo y por su dentadura. Por lo que el fiscal prometió que se investigaría el caso y la madre del finado aseguró que “estaré vigilante de que así sea, quiero justicia para mi hijo y no descansaré hasta que eso pase”, comentó.

Familiares de los obreros desaparecidos y que se cree fueron enterrados en la construcción del hotel en Isla blanca intentaron de “clausurar” la obra completa, como una medida de presión para que las autoridades agilicen las investigaciones.

El grupo se colocó a la entrada sin que se registraran mayores problemas, sin embargo, algunos comenzaron a pintar las paredes y a causar destrozos, por lo que intervino la policía, sin que hubiera detenidos, pues aunque se sometió a la hermana de uno de los desaparecidos, más tarde fue puesta en libertad.

Desapariciones estarían ligadas al crimen organizado

Familiares de las víctimas apuntaron que sólo fueron a pedir trabajo y ya no los dejaron salir, mientras que algunos más sí trabajaron algunos días, incluso meses, y de un momento a otro ya no salieron del hotel.

Entre las investigaciones que realizaron por su propia cuenta, descubrieron que personas ligadas al crimen organizado, amenazaban a los trabajadores de la construcción desde su primer día de trabajo, pues les decían que “o compras o vendes la droga, pero tienes que pagar 300 pesos de cuota”, pues de lo contrario habría represalias en su contra y de sus parientes.

Denuncian que muchos de los que se rehusaron a vender las drogas, habrían sido retenidos y asesinados. “Tan sólo desde el inicio de este año, el 14 de enero fue encontrado sin vida un hombre frente a las instalaciones de esta construcción” aseguran los familiares.

Estas declaraciones se suman a la detención de Ezequiel “R” y a Manuel “V”, la semana pasada, quienes dijeron que habían enterrado un cuerpo en la zona de Isla Blanca, lo que derivó en las investigaciones que llevaron a lo que ya se maneja en estos momentos como una presunta “narcofosa” en las inmediaciones de esta obra.

Entre los trabajadores desaparecidos se encuentran: Jesús Moisés Dzib, de 22 años, ausente desde el pasado 10 de enero; Carlos Alfredo de la Cruz Hernández, de 28 años de edad, buscado desde el 3 de julio pasado, el de Ángel Jhoan de la Cruz, de 27 años, desaparecido desde el 7 de noviembre de 2019 y el de Erik David García, de 19 años, a quien no se volvió a ver desde el 10 de junio de ese mismo año.

Misteriosa desaparición en Cancún no es un caso aislado

Esta forma de extorsión y desaparición de trabajadores de bajos recursos no es un caso aislado, pues se ha reportado como un nuevo modus operandi de varios cárteles de la droga para reclutar distribuidores de estupefacientes.

En 2017, se realizó el hallazgo de un “centro de entrenamiento” de sicarios del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) en las afueras de el municipio de Tala, un centro turístico del estado de Jalisco al que fue posible llegar gracias a que una persona llevada contra su voluntad logró escapar y narrar a las autoridades lo que ahí ocurría.

Una vez en el campamento, se le advertía a los recién llegados que si no se unían a la organización habría represalias en contra de sus familias y quienes no aceptaban, eran asesinados inmediatamente, mientras los demás eran torturados y obligados a presenciar cómo mataban a los otros.

Un salvadoreño identificado por el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez como “Samuel N” era el encargado de descuartizar y quemar a quienes rechazaban la oferta. Dado lo anterior, la mayoría preferían sumarse al cartel en lugar de arriesgarse a ser asesinados.

