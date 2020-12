Claudia Troyo y Alexis Ayala promueven campaña para erradicar violencia de género

#MerecemosAmorNoDolor #AmorNoEsTemor

Sus personajes en la telenovela “Quererlo todo” dan pie a la iniciativa

Cabe recalcar que la violencia de género no se ejerce exclusivamente de un hombre hacia una mujer, pues hay casos donde es, al contrario, por ello Claudia Troyo cree importante crear una conciencia a nivel general en la sociedad y más de esto nos explicó en entrevista para DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

Claudia Troyo y Alexis Ayala dan vida a una pareja con serios problemas de violencia de género en la telenovela “Quererlo todo”, trabajo actoral que los llevó a hacer una introspección sobre esta situación y a tener la iniciativa de crear una campaña que sume a la erradicación de este tipo de agresiones, que lamentablemente aún sufren miles de mujeres en nuestro país, a raíz de un machismo preponderante en nuestra sociedad.

“Un día, terminando de hacer unas escenas súper complicadas de la telenovela, Alexis me dijo ‘Oye Clau, qué tal si hacemos unas fotos con esta temática, que vayan mas allá de los personajes para crear conciencia en la gente’. Se lo dijimos al productor y le pareció increíble. Hicimos las fotos y la caracterización en su casa”.

Explica que “todo es con la tarea de decirle a la gente que, si se sienten identificados con estas escenas, sepan que no están solos, que hay muchas cosas que hacer al respecto, hay fundaciones, hay psicólogos, hay gente que puede ayudarte. En nuestro caso no queremos juzgar, ni culpar, más bien informar que si estás pasando por algo similar puedes obtener ayuda, nos tenemos que echar la mano entre todos y poner nuestro granito de arena”.

Siendo la tarea de un actor prestar su cuerpo a otras vidas y personajes, Claudia nos cuenta que al dar vida a una mujer maltratada ha aprendido mucho. “Desde que empezamos a tener ensayos de manera virtual, me di cuenta de que serían escenas muy fuertes, además nunca había trabajado con Alexis, entonces dije a ver cómo me va, pero la verdad todo fluyó muy bien. Nos pusimos de acuerdo, él es muy generoso como compañero, entonces aunque ha sido complicado, lo hemos logrado bien. A veces al terminar una escena, empezábamos los dos a llorar o a temblar del esfuerzo y del contexto de la historia, que fue lo que nos llevó a la reflexión sobre el tema”.

INVITA A LAS PERSONAS MALTRATADAS A QUE DENUNCIEN

Reconoce que “todos hemos tenido relaciones tóxicas, pero en mi caso, afortunadamente no he llegado a los golpes, no he sufrido ese tipo de violencia, sin embargo, cuando interpreto a Luisa (su personaje en ‘Quererlo todo’), me pongo en la piel de esas personas que son maltratadas, sean hombres o mujeres, niños, adultos mayores y lo hago honrándolas, esperando que con mis escenas los pueda ayudar a salir adelante, a denunciar. Al principio Luisa es sumisa, abnegada, pero luego se da cuenta de que no se merece eso y toma cartas en el asunto, va a denunciar”.

Siendo esto último un factor importante en el camino a la erradicación del problema “hay que denunciar, aunque hay personas que dicen que no sirve, que para qué, si las autoridades no hacen nada, a veces incluso da terror hacerlo. Pero yo creo que el simple hecho de tomar la decisión de ir a denunciar, ya te coloca como ser humano en otro aspecto, te da valentía, confianza, recuperas un poco la autoestima, quizá un poquito porque es un camino largo, pero esto son los cimientos para empezar con un cambio importante, para salir de esta problemática”.

TAMBIÉN HAY RELACIONES TOXICAS CON LAS AMISTADES Y FAMILIA

El primer paso en este camino de recuperación, según la actriz es “aceptar que estás en una relación tóxica, porque las relaciones toxicas no se limitan a las de pareja, también las hay en el trabajo, con amigos, familiares, no necesariamente solo con tu pareja sentimental. Ese es el primer paso, aceptar que no la estas pasando bien y que no mereces eso, seas quien seas, no merecemos maltrato, insultos, mucho menos golpes”.

La actriz afirma que “vale la pena tomarse un momentito para pensar, ¿cuánto tiempo llevas así? ¿mereces y quieres pasar mucho más tiempo sintiéndote así? ¿viviendo ese maltrato? Si la respuesta es NO, entonces tienes que buscar ayuda. Al aceptar que vives una relación toxica estás avanzando, entonces debes buscar un psicólogo y avanzar juntos para mejorar tu situación. Cuesta trabajo, es muy difícil, pero en el fondo uno sabe cuando las cosas están mal y no van para ningún lado en una relación, cuando esos lazos lastiman, hay que hacer caso a lo que sientes y salir de ahí, sin hacernos tontos o tontas, hay que aceptar la realidad y enfrentarla. No será fácil pero hay asociaciones gratuitas que nos pueden ayudar, hay que decidirnos a cambiar”.

REGRESA A LAS TELENOVELAS TRAS

CINCO AÑOS DE AUSENCIA Y EN PANDEMIA

Sobre su regreso a las telenovelas después de cinco años de ausencia en este formato destaca que “mucho tiempo estuve trabajando de la mano de Emilio Larrosa, con quien siempre estaré agradecida y lo amo con todo mi corazón, pero pasó que de repente te ubican con ciertos productores y cambiar de producción cuesta trabajo. Estuve haciendo otras cosas, con Lemon Films, también hice ‘La Piloto’, pero novelas no. Todo pasó en la pandemia, me hablan de la producción de Nacho Sada, y me dicen que haga un casting en línea, lo mandé y 15 días después me dicen que me quedé con el personaje, del cual me enamoré por su psicología y por lo que llevaba como mensaje”.

Reconoce que, en medio de la contingencia sanitaria, donde el gremio artístico se ha visto seriamente afectado, este papel fue un bálsamo “Yo estaba como niña con juguete nuevo, lloré y agradecí, porque sucede en las condiciones en que nos encontramos en que todo es incierto, no sabemos qué va a pasar mañana”.

Por esto también afirma que “la televisión es para entretener y la gente necesita esto en medio de lo que se está viviendo, prender el televisor y ver una historia linda, olvidarse un poco del día a día y de las malas noticias, de las cosas tan terribles que hay para adentrarse en una historia campirana de amor que está gustando mucho. En un formato de telenovela que sigue gustando, aunque pasen los años”.

La violencia de género ha crecido durante la pandemia y cuyos números alarman en México: hasta agosto, 23 mil mujeres reportaron haber sufrido violencia, 71% más que en el mismo periodo de 2019, según concluyó el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

La campaña encabezada por Claudia Troyo y Alexis Ayala para sumar a la erradicación de la violencia de género, actualmente cobra fuerza en redes sociales, donde la gente se puede sumar con los hashtags #amornoestemor #merecemosamornodolor #misilencioseoira

#nocallesdenuncia #elamornomerecedolor #elamornoduele #elamornolastima #elamornoteme y #amornoesagresion.

“Quererlo todo” se transmite de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Las Estrellas.

Claudia Troyo tiene una gran trayectoria en teatro, cine y TV, con puestas en escena como Mis perfectas huéspedes, Hasta que la risa nos separe, Icebergs; mientras que en televisión la hemos visto en Mujer, casos de la vida real; ¿Qué nos pasa?, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, y en telenovelas, como La mentira, Mujeres engañadas, Hasta que el dinero nos separe, Simplemente María y otras.

