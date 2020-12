La segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos en San Luis Potosí, de forma virtual, un éxito cantado

Victoria González Prado

A partir de hoy 14 de diciembre y hasta nuevo aviso, si quieres esquiar en Aspen Snowmass deberás contar con prueba de Covid-19 negativa

Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo federal (Sectur), y Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, inauguraron la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. Virtualmente, claro, por la pandemia de Covid-19.

Un día antes, Torruco Marqués aseguró que en ese tianguis “participarían 22 mil 14 visitantes, 904 compradores registrados, 577 empresas procedentes de 31 países, además de 13 mil 706 citas de negocios” y el país invitado sería Estados Unidos. También recordó el decreto presidencial que instauró al 5 de octubre como “Día Nacional de los Pueblos Mágicos”, que de ahora en adelante se conmemorará cada año en todo el país.

La verdad, reconozco que la plataforma en la que se realizó el Tianguis de los Pueblos Mágico superó por mucho a la del Tianguis Turístico. Más movimiento, más colorido, menos “muñequitos de maqueta” aunque no faltaron y eran igualitos a los del Tianguis Turístico virtual, pero acceder fue complicado, pues a pesar de contar con clave, obliga a muchos intentos para el caso.

El día de la inauguración, el titular de Turismo aprovechó para comentar que “el Tianguis Turístico digital tendrá su segunda edición 23 y 24 de marzo de 2021; el Tianguis de Pueblos Mágicos se efectuará el próximo año de nuevo en Pachuca y la 45 edición del Tianguis Turístico será en Mérida, del 26 al 29 de septiembre de 2021”.

Humberto Hernández-Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, encabezó la ceremonia de clausura junto con Arturo Esper Sulaimán, secretario de Turismo de San Luis Potosí, e Igor Rojí López, presidente municipal del Pueblo Mágico de Orizaba, en Veracruz, y de la Red de alcaldes de Pueblos Mágicos.

En esta semana, el titular de la Secretaría de Turismo federal dará a conocer los resultados del Tianguis de Pueblos Mágicos y hará el cambio de estafeta. Como en otros años y otros sexenios, éste no será la excepción se repetirá la historia: cada uno supera al anterior, aunque todavía no hay punto de comparación en lo que a los virtuales se refiere, superará, sin duda alguna, las espectativas.

✰✰✰✰✰ A partir de hoy 14 de diciembre y hasta nuevo aviso, si quieres esquiar en Aspen Snowmass deberás contar con prueba de Covid-19 negativa realizada durante las 72 horas previas a su llegada al condado, así como firmar declaración en línea. Esto con la finalidad de contener el avance de Covid-19, procurar la salud y bienestar de residentes y visitantes, y mantener los resorts de esquí abiertos durante la temporada invernal, así lo han dispuesto autoridades de Pitkin County, condado donde se localiza Aspen Snowmass.

Jon Peacock, administrador de Pitkin County, aseguró: “creemos que somos el único condado en todo el país que ha tomado medida similar y de manera autónoma. Es la manera de continuar dando la bienvenida a los visitantes que quieren venir a esquiar y divertirse. Protege la salud de nuestra comunidad y de los visitantes simultáneamente”.

Esta nueva medida aplica a toda persona mayor de 10 años y que vaya a pasar por lo menos una noche en Aspen Snowmass o cualquier otro lugar dentro del condado, sin importar su lugar de origen o si llega por vía aérea o terrestre.

Los requisitos son: llenar Declaración (traveler affidavit), en línea, previo a la llegada a Aspen Snowmass, donde se declara contar con prueba negativa de Covid-19, administrada dentro de las 72 horas antes de la llegada al condado.

Esta Declaración constituye documento legal y se hace bajo protesta de decir verdad.

Cada persona mayor de 10 años deberá completar Declaración de manera individual, está disponible en línea, en español y toma aproximadamente cinco minutos en llenar.

No haber tenido síntoma alguno de Covid-19 durante los 10 días previos a su visita. Guardar cuarentena de 10 días al llegar a Aspen Snowmass si no se realizó la prueba mencionada y/o no llenó la Declaración antes de su llegada.

Si se realizó la prueba, pero no recibe los resultados, deberá guardar cuarentena, de manera inmediata a su llegada y hasta recibir el documento del laboratorio que indique un resultado negativo.

Portar consigo copia de los resultados de la prueba, así como impresión de la Declaración, ya que éstas podrán ser solicitadas por las autoridades en cualquier momento.

El no apegarse y cumplir con esta reglamentación constituye violación al Ordenamiento de Salud Pública del Condado Pitkin (Pitkin County Public Health Order) y puede resultar en multa de 5 mil dólares.

Las pruebas podrán realizarse en el laboratorio de preferencia del viajero, en su lugar de residencia: La más exacta y recomendada es la prueba PCR por Biología Molecular. Las pruebas de antígeno o rápidas también son aceptadas, aunque pueden no detectar algunos casos.

Los detalles, requisitos, excepciones y respuestas a preguntas más frecuentes están disponibles en el sitio: https://covid19.pitkincounty.com/travel-affidavit

La intención de estas medidas es generar confianza y procurar el bienestar de todos, y así poder mantener las pistas de esquí, los hoteles, los restaurantes y todos los servicios, abiertos hasta el domingo 18 de abril de 20221, fecha oficial contemplada para el cierre de temporada.

Esta reglamentación sin precedentes en ningún resort de esquí en América y posiblemente en el mundo seguramente servirá como ejemplo y marcarán la pauta para otros destinos invernales.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



