¡Vaya chaparrón mediático y político se le vino encima a Ricardo Monreal!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Dos fueron los temas políticos, financieros, internacionales y mediáticos del fin de semana y lo serán sin duda buena parte de los días que siguen.

Los dos tienen que ver con la conducción política y de concertación de Ricardo Monreal en el Senado de la República.

Los dos ligados a la muy dependiente situación bilateral México-Estados Unidos. Es más, yo diría que de cómo reaccionen allá, será su destino aquí.

El primero -no quiero decir el más importante porque bien a bien no se cuál de los dos es el más importante- podría ser el de la reforma a la Ley del Banco de México para captar dólares e ingresarlos a las reservas internacionales y el segundo, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional para limitar la actuación de agentes extranjeros en nuestro territorio.

Ambas reformas fueron tramitadas en los pasados 10 días y provocaron que en muchas áreas los involucrados abrieran desmesuradamente los ojos.

Los que reaccionaron primero, y en inusitado extremo, fueron los involucrados con la reforma al Banco de México. Siempre discretos, acostumbrados al perfil bajo, al trato de cero escándalos, los miembros de la junta de Gobierno de Banxico saltaron esta vez como chinicuiles en comal caliente para advertir en todos los tonos, con su gobernador, Alejandro Díaz de León, al frente no sólo la violación a su soberanía e independencia, sino a la amenaza de ser considerados por el sistema financiero internacional como una institución lavadora de dinero del narco y el crimen organizado.

Tras de él, otros como el ahora senador morenista Germán Martínez y otros del PAN, directivos de la ONU, del sistema financiero de Estados Unidos, e incluso subgobernadores del propio Banxico cercanos a la 4T y a AMLO, como Gerardo Esquivel y Jonathan Heat, salieron a respaldar a Díaz de León.

Todos ellos advierten que la reforma de la iniciativa presentada por Monreal va directamente contra la autonomía del Banco de México y expone gravemente a México y sus reservas a nivel internacional.

Es más, yo no sé obviamente si lo que se dice es cierto, pero en medio de la bataola levantada por el caso, Jonathan Heath -quien está apuntado a ser el próximo gobernador del Banco de México-, prácticamente acusó a Ricardo Monreal de haber promovido la reforma para favorecer a Ricardo Salinas Pliego dueño de Banco Azteca.

Prácticamente todos sabemos en México que Salinas Pliego es quizá el empresario más cercano a Andrés Manuel López Obrador. En los hechos ha recibido los mayores contratos y adjudicaciones de parte del régimen de la 4T, como ser, a través de su red de bancos, el distribuidor oficial de los muchos, muchísimos miles de millones de pesos de los programas sociales de AMLO.

Con la reforma a la Ley del Banxico, Banco Azteca se convertiría en la principal red de distribución de remesas de migrantes mexicanos desde EU a México. Estas suman quizá los 60 a 80 mil millones de dólares al año.

De ese tamaño es el negocio de por medio.

El subgobernador Heat no elude. Y afirma que la reforma de Monreal al primero que beneficia es a Salinas Pliego. Casi dice que esa reforma estuvo hecha para beneficiar a Banco Azteca.

“Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la Ley del Banco de México. Uno de los más importantes es que no se vale reformar una ley para favorecer a una sola empresa, en especial con antecedentes negativos con la SEC (Securities and Exchange Commission) de EEUU”, apuntó Heath en su cuenta de Twitter.

En su comparecencia del pasado viernes ante diputados, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, reveló que sólo Banco Azteca ha acumulado más de 10 mil millones de dólares.

“Esto demuestra que la acumulación de excedentes que no ha sido posible exportar es un problema particular de una institución por lo cual no consideramos que sea un problema generalizado de la banca mexicana”, aclaró.

Ha trascendido que Díaz de León, con el apoyo de su Junta de Gobierno, prepara ya una controversia constitucional ante la Suprema Corte a fin de echar abajo esta reforma. Esto, en previsión de que los diputados la aprueben en San Lázaro.

Igual se sabe que la Oficina del Contralor de Divisas del Gobierno de EU informó a la banca estadounidense que los contratos de corresponsalía para recibir dólares en efectivo, firmados con bancos mexicanos, “son operaciones riesgosas”, ya que México es considerado un país donde se corre gran peligro de realizar transacciones con recursos de procedencia ilícita.

En este contexto, la revista Proceso reveló que Fincen fue multado en 2007 por las autoridades norteamericanas con 2 millones de dólares, luego de confirmarse que junto con Banco Azteca violó las leyes antilavado de la llamada Ley Patriota.

“Banco Azteca estuvo en posibilidad, durante más de dos años, de mover cientos de millones de dólares en efectivo en sospechosos cargamentos que llegaron al sistema financiero estadounidense”, indicó Proceso.

Banco de México ha confirmado que en Sinaloa, donde se da un activo mercado informal de divisas, Banco Azteca cuenta con más de 23 sucursales, una de sus mayores coberturas. O sea…

Monreal dice que se reabrirá el tema

Enfrentado al aluvión, Ricardo Monreal consideró que si hay que reabrir el debate sobre la reforma cacha-dólares, pues lo hará.

Y recordó que bajo su liderazgo ha prevalecido el diálogo y la concertación por sobre la imposición o la sinrazón.

Así, para deslindarse de todos los supuestos que corren sobre esta reforma, advirtió que su motivación para impulsarla fue el beneficio de las familias de los migrantes quienes batallan contra la injusticia y el saqueo de sus recursos al sufrir mermas de hasta un 30 por ciento al cambiar dólares por pesos.

Aclaró que los senadores y senadoras de su partido siempre actuarán con mesura y responsabilidad, “y eso incluye atender con responsabilidad y prudencia toda inconformidad y todo reclamo que se suscite sobre nuestra facultad constitucional; como en esta ocasión y la anterior, en que la reforma propuesta ha despertado voces y expresiones en contra de la medida…

“Ante la polémica que se ha suscitado, es preciso disipar cualquier duda sobre las bondades y el fin que persigue las modificaciones propuestas a la Ley del Banco de México aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 9 de diciembre”, subrayó.

Reacciona EU ante control de agentes

En medio de un complicado cambio de poderes, las agencias de inteligencia, seguridad y justicia de Estados Unidos reaccionaron ante la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de México que limitará a los agentes estadounidenses que operan en México.

La directiva de la DEA y el titular del Departamento de Justicia de EU, William P. Barr, revelaron su ‘preocupación’ por esta reforma y, en un comunicado conjunto al gobierno de México el procurador dijo que “nos perturba’ que se estudie en el Congreso de México esa reforma, pues tendría el efecto de hacer la cooperación conjunta más difícil”.

Barr y los titulares de las otras agencias consideraron que de concretarse esta reforma, se asumiría como un beneficio a los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

Hay que recordar que el próximo 24 de enero el demócrata Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos y que este tipo de acciones provocarán una inmediata reacción de la nueva administración.

Por lo pronto, ambos temas giran sobre la responsabilidad política de Ricardo Monreal.

¡Vaya chaparrón que trae sobre su cabeza!

