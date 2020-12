Con Ciclo Jeans reduce tallas y elimina la piel de naranja Ofrece amplio catálogo de “push up”

María Luisa Krebs platica con DIARIO IMAGEN sobre las ventajas de sus variantes Ciclón Jeans Black y Ciclón Jeans By Luu Krebs; se pueden conseguir a través de internet en www.ciclonjeans.mx y en tiendas departamentales

Arturo Arellano

Ciclón Jeans es una marca interesada en que las mujeres realcen y muestren al mundo su esencia y belleza, por lo que fabrican pantalones fit colombiano levanta pompas “push up”, para que las mexicanas se sientan fuertes, seguras y atrevidas de mostrar su cuerpo.

María Luisa Krebs, directora general de la empresa, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, que “buscamos como empresa mexicana llegar a ser una de las marcas más comprometidas del país con nuestros consumidores. Posicionándonos por nuestra identificación del producto y la necesidad y esencia de nuestras mujeres. Asimismo, buscamos el reconocimiento y preferencia de nuestras consumidoras”.

Para efecto de lo anterior recalca que “nuestros jeans son levanta pompas y están hechos para la mujer latina, para que la piel que nos sobra a las mujeres mexicanas se pase para las pompas. Es una especie de faja para las piernas, que lleva esa piel de más para las pompis”.

Explicó que “la marca tiene 17 años, pero nosotros tuvimos que ir a Colombia a estudiar molde y patronaje porque es un país que propone muchas ideas en cuanto fit levanta pompas. Fuimos y regresamos con la sorpresa de que este tipo de jeans, además de ajustar tu figura, si lo usas por 60 días te ayuda a disminuir la piel de naranja, es como si estuvieras en un masaje linfático, de tal manera que poco a poco va desapareciendo la celulitis. Mediante un estudio en un laboratorio se comprobó que el tejido de la tela con la forma en que lo cortamos y como está confeccionado, al rozar con la piel hace un masaje”.

Con este tipo de ventajas no es de sorprenderse que Ciclón Jeans ha tenido muy buena acogida y de ellos nos cuenta María Luisa Krebs: “Es muy buena la respuesta, somos una marca líder en el país. Porque nuestro pantalón es para todo tipo de mujeres, es un pantalón para todos los gustos y cuerpos, tenemos de pretina angosta, pretina media y alta. Todos nuestros pantalones tienen cinturilla en pretina que disimula la llantita y si no tienes llantita, te verás súper estilizada”.

Por si esto fuera poco, la empresa no se limita al mercado femenino, pues ahora también los varones muestran mas interés en lucir bien. “También hacemos jeans para hombres porque ellos cada vez son más coquetos y se preocupan por su apariencia, les gusta verse estilizados”.

De Ciclón Jeans se deriva también Ciclón Jeans Black “quien los usa tiene una posibilidad muy alta de verse bien. Un pantalón de mezclilla es básico en tu guardarropa, te los pones con tenis para el día a día y si tienes compromiso te pones zapatillas y una blusa, te vas a ver espectacular, son jeans para toda ocasión.

Los pantalones de Ciclón Jeans se pueden conseguir en internet en la página www.ciclonjeans.mx y tiendas departamentales como Sears, asimismo en CV Directo, mientras que los Black se ofertan por catálogo.

Por otra parte, están también los Ciclón Jeans By Luu Krebs, de los cuales nos dice “soy 100 % Ciclón Jeans By Luu Krebs. Te permiten siempre verte estilizada, en forma, cómoda, pero a diferencia de los otros, son de diseños más arriesgados, más moda, jugamos con otro tipo de telas”. Sin embargo, reconoce que con cualquiera de las tres ofertas “te pones el pantalón y las piernas se ven firmes torneadas, te ves más alta. Y es cómodo, tiene stretch, no son rígidos, para un pantalón levanta pompas no puedes usar telas rígidas, nosotros usamos satín”:

Concluye que el precio está al alcance de todos “es súper accesible un pantalón de Ciclón te puede costar entre 500 y 700 es bastante competitivo. Nuestro slogan es ‘no necesitas tener el cuerpo perfecto, sino usar el jeans correcto’, y nosotros los tenemos para ustedes”.

