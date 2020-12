Quintana Roo, al filo del confinamiento en fin de año

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Repunte de casos por Covid-19, desde el mes de noviembre

Quintana Roo ha presentado en las últimas semanas un rebrote importante de Covid-19, principalmente en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, esta última ciudad cuenta con 10 de las colonias con mayor número de contagios a nivel estatal. Dado lo anterior y según previsiones reveladas por un estudio de la Universidad de Washington, la entidad se encuentra en un inminente riesgo de retomar el confinamiento, lo mismo que otros estados señalados en la investigación.

El estado registró un repunte en la velocidad de contagios las últimas tres semanas, pues mientras el 18 de noviembre se tenía un registro de 0.20 en la Zona Norte y 0.17 para la Zona Sur, ahora hasta el fin de semana se encontraba en 0.22 para todo el estado.

El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud, (IHME) por sus siglas en inglés, de la Universidad de Washington señaló a varias zonas de Estados Unidos y México, que presentarían repunte desde noviembre y, que incluso, algunos de ellos podrían retomar confinamiento a fin de año, entre ellos Quintana Roo, que además podría volver a presentar el mismo número de contagios diarios que en los meses de mayor crisis.

En Quintana Roo, del 15 al 30 de noviembre se registraron mil 64 nuevos casos positivos, 52 defunciones, 18 casos en estudio, 123 personas en aislamiento social y un hospitalizado, mientras que del 1 al 8 de diciembre se reportaron 327 nuevos contagios, 14 fallecimientos, ocho casos en estudio, del total de casos activos en este periodo de tiempo, 123 se encuentran en aislamiento social, además de que en ese mismo lapso aumentó la velocidad de contagio.

Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio de Médicos en Quintana Roo, advierte que desde que se planteó tener un semáforo estatal, quedó claro que el interés era meramente económico, ya que si en la federación el estado está en naranja, es por un repunte real en el número de contagios.

Fiestas decembrinas, una amenaza para el estado

Se espera que durante las fiestas decembrinas, la gente tendrá reuniones sin respetar los protocolos de salud, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, lo que detonaría nuevos y más graves rebrotes de Covid-19 ; es decir, que si no se tienen los cuidados necesarios, al pasar las fechas de Navidad y de Año Nuevo y el periodo de incubación que es de siete a 14 días, para el 6 de enero de 2021 los hospitales estarán nuevamente saturados y se igualaría la situación que cuando se dio el pico más alto de contagios en el mes de julio.

“El personal de salud y las autoridades sanitarias deben de estar preparados, por si acaso se llega a dar un rebrote, sin embargo, el doctor espera que la gente tome sus precauciones y esto no sea necesario”, aseveró Danel Beltrán.

Mientras tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, afirma que contener la pandemia en el estado, no sólo es responsabilidad del gobierno y de las empresas, sino también la ciudadanía. “Las autoridades emiten recomendaciones, lanzan campañas, pero a final de cuentas el cuidado de la salud personal depende de cada quien”.

Advierte que “la economía estatal y nacional depende de que se pueda retomar el turismo al 100 por ciento, pues el estado representa de cinco a seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se obtiene de todos los servicios que consumen los turistas nacionales e internacionales y el objetivo es mandar un buen mensaje a través de los visitantes, de que en la entidad se respetan las medidas de higiene y que regresan a sus destinos sanos”, comentó.

Por su parte, Eduardo Galaviz, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales en Cancún, explicó: “No se trata de no hacer las compras necesarias, para la temporada de fin de año, si no que las personas tomen las medidas de sanidad de manera correcta, además es importante que asista el menor número de personas a los establecimientos para evitar aglomeraciones”.

En cuanto a los empleados de las plazas comerciales, señala que es su responsabilidad verificar que los protocolos de sanidad se cumplan, tanto por empleados como consumidores.

Los últimos días se han realizado varios recorridos en Cancún, en espacios públicos y como se puede observar, las medidas de sanidad se han relajado, en el caso de las plazas comerciales el área de comida ya no mantiene la estrategia de ocupar una mesa y otra no, además de que en ese lugar se permite no usar el cubrebocas y si no hay una sana distancia los contagios sin inminentes.

Pide Sesa endurecer sanciones

La Secretaría Estatal de Salud ha solicitado a los ayuntamientos que endurezcan las sanciones para hacer cumplir las medidas sanitarias y contrarrestar el aumento de contagios de Covid-19, y es que en las ultimas semanas se ha registrado un importante repunte en la incidencia de casos sobre todo en la Zona Sur del estado.

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en la entidad, afirma que en la temporada invernal podría aumentar el número de casos de coronavirus debido a las condiciones climatológicas. “Sugiero que los ayuntamientos sean más vigilantes y sancionen a los establecimientos donde no se recomiende el uso correcto del cubrebocas, asimismo, que se apliquen las demás medidas sanitarias que ya todos conocen, distanciamiento social, uso de gel antibacterial y en mayor importancia evitar las aglomeraciones”.

La funcionaria recalcó que las medidas sanitarias deben ser aplicadas de manera cotidiana y no solo en los momentos de crisis pandémica “independientemente del color en el que se encuentre el semáforo epidemiológico, debemos hacer un hábito el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos con abundante agua y jabón, emplear gel antibacterial, no estar en sitios concurridos y no organizar reuniones, entre otras medidas, sobre todo ahora que nos encontramos en una temporada de fríos y nos volvemos más propensos a enfermedades respiratorias”, indicó.

En Quintana Roo, son cuatro los municipios donde es obligatorio por ley el uso del cubrebocas: Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Othón P. Blanco (Chetumal) y Tulum. E incluso están previstas sanciones dentro del reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Aguirre Crespo reitera que es importante aplicar sanciones, ya que algunas medidas sanitarias dejaron de aplicarse, lo cual ocasionó un repunte de casos en especial en la capital del Estado. “Las sanciones deben aplicarse sin excepción, tenemos que hacer quela gente entienda, porque el haber relajado las medidas de prevención nos tiene ahora con el riesgo de retroceder a naranja en el semáforo epidemiológico”, concluyó.

Turistas visitan playas sin protocolos

Si bien, el regreso del turismo a los destinos del Caribe mexicano es un gran impulso para la recuperación económica, se ha detectado que no se está haciendo de manera responsable, pues aunque las autoridades invitan a la población a aplicar los protocolos de salud frente a la pandemia, se ha observado que al menos en playa Gaviotas de la zona hotelera de Cancún, la gente hace caso omiso.

Durante un recorrido en playa Gaviotas, el pasado fin de semana, se pudo observar a decenas de turistas tanto nacionales como internacionales sin usar cubrebocas, asimismo, sin respetar la sana distancia y lo que es peor, provocando aglomeraciones, pues aunque se recomienda que no acudan en grupos de mas de 10 personas, ya estando en el lugar, es inevitable el amontonamiento al haber una gran cantidad de personas.

De igual manera, se ha detectado que no hay torres de salvavidas, lo cual es un riesgo para los paseantes en el lugar, que irónicamente , parecen no estar preocupados, ni por las torres y mucho menos por la pandemia que ahora ha presentado un rebrote de contagios en el estado.

Con sombrillas, hieleras, juguetes de playa y otros aditamentos, acuden diariamente familias completas a las playas cancunenses, habría que recordarles que tras el rebrote de contagios a Covid-19, la recomendación es nuevamente quedarse en casa en la medida de lo posible y aunque no se ha determinado el cierre de ninguna playa por ahora, debe caber la prudencia en la población y los turistas, para no saturar los espacios públicos y volverlos focos de alto riesgo.

Covid ya cobró la vida de cuatro médicos en Felipe Carrillo

Adán Campos Contreras, Director de Participación Ciudadana del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, confirmó que lA Covid-19 ya ha cobrado la vida de cuatro médicos en este municipio, de un total de 382 casos positivos en esta demarcación hasta ahora.

Refirió que este municipio registra 382 casos positivos, con 54 defunciones y 297 personas recuperadas. Del total en estas cifras, han fallecido cuatro médicos, cuatro más se han recuperado y dos personas permanecen hospitalizadas en un estado de salud que no quisieron revelar.

El funcionario lamentó que a pesar de estar latentes los contagios del coronavirus en esta ciudad, algunas personas se oponen a las indicaciones de las autoridades sanitarias para el uso de cubrebocas, caretas, gel antibacterial para prevenirse del coronavirus. Y advierte que las cosas van a empeorar al notar la indiferencia de la población ante una pandemia que ya ha matado a miles de personas.

montanezaguilar@gmail.com