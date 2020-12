Caribe mexicano pierde 7.6 millones de cuartos de hotel

José Luis Montañez

Caerá a más de la mitad la ocupación en Q. Roo, este diciembre

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo federal, entre abril y octubre, los principales destinos del Caribe mexicano tuvieron una pérdida de 7.6 millones de cuartos/noche, es decir, que durante los primeros siete meses de la pandemia en México, este sector ha sufrido una caída de 82%.

Las cifras indican que Quintana Roo registró sólo 1.6 millones de cuartos ocupados, contra los 9.3 millones que había reportado durante el mismo periodo de tiempo el año pasado.

Los meses más complicados fueron de abril a junio, cuando los centros de hospedaje tuvieron que cerrar como parte de la jornada nacional de sana distancia y ante la nula llegada de visitantes. En abril fueron seis mil 507 habitaciones las que se ocuparon, mientras que un año antes habían alcanzado los 1.4 millones en un mes.

Los hoteles más afectados en este periodo de contingencia sanitaria, han sido los de 1 a 4 estrellas con tan sólo 508 mil 643 noches, mientras que aquellos denominados cinco estrellas reportaron las mayores estancias con un millón 173 mil 565. Recordemos, que esto no significa una entrada importante de ingresos, pues los hoteleros afirman que tuvieron que hundir sus tarifas para no verse obligados a cerrar sus puertas, es decir que sus ganancias alcanzan apenas para cubrir gastos básicos y nóminas.

La ocupación promedio para destinos como Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres y Riviera Maya fue de 30%, a excepción de Chetumal que alcanzó apenas 17.1% y es también donde se ha visto una recuperación más lenta.

Sobre la cantidad de visitantes, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) detalló que de enero a octubre, fueron dos millones 169 mil viajeros de los principales mercados, los que visitaron al Caribe mexicano, sin embargo, esto representó una caída drástica respecto al año anterior cuando fueron más de cinco millones.

Los viajeros provenientes de Europa, son los que sufrieron la mayor caída, con apenas 161 mil viajeros, una debacle de 557 mil respecto al mismo período del año pasado, principalmente del mercado español e inglés.

Habrá menos de la mitad de ocupación promedio, este mes

La Secretaría de Turismo local reconoció que la pandemia hará que Quintana Roo pierda más de la mitad de su ocupación hotelera en diciembre en comparación con años anteriores, debido a la limitada llegada de turistas y por el repunte en el número de contagios a Covid-19, que ha llevado a nuevas restricciones en el sector.

De acuerdo con los datos más recientes de la dependencia estatal, la ocupación hotelera de Quintana Roo cerró la segunda semana del mes (hasta el 14 de diciembre) con un 33.7% en promedio de ocupación hotelera en Cancún, Cozumel, Riviera Maya y Gran Costa Maya.

En contraparte, el año pasado, se tuvo una cifra porcentual del 71.5% de ocupación hotelera; este escenario representó para la entidad una pérdida del 52%, es decir más de la mitad.

Hasta el 14 de diciembre, se tenía un conteo de 75 mil 456 turistas totales en Quintana Roo, la mayoría en Cancún donde se reportó una ocupación del 44.1%; por su parte en Cozumel fue de 33.8%; Riviera Maya, 29.4%; Gran Costa Maya, 27.6%, aunque el año pasado en todos estos destinos las cifras eran de aproximadamente el doble.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo estatal, resaltó que a partir del 1 de junio cuando arrancó la reactivación económica, luego de la jornada nacional de sana distancia, se avanza en la recuperación de este sector económico; según las cifras oficiales había más de 107 mil cuartos disponibles hasta antes de la pandemia, y de manera gradual se irán retomando esas cifras.

Destacó que aunque será un trabajo complicado, “se aplican las estrategias necesarias para la atracción de visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo en la promoción de las playas y la implementación de medidas sanitarias para la prevención del contagio. Que cada centro de hospedaje, restaurante y demás lugares garanticen que los turistas pueden llegar en un marco de seguridad sanitaria”.

Por su parte, Gerardo Pérez Zafra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, explicó que ha sido un año difícil, pero también se hace la promoción de este destino para tener un mejor cierre de año.

Cofepris sanciona a más de 36 negocios por no respetar protocolos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que en las últimas dos semanas, se han sancionado a más de 36 negocios en Quintana Roo por incumplir las normas sanitarias frente a la pandemia del Covid-19, y es que luego del rebrote que se suscitó en la entidad ha sido necesario redoblar esfuerzos y realizar mas verificaciones a fin de garantizar el correcto uso del cubrebocas, la sana distancia y sobre todo evitar aglomeraciones.

Miguel Pino Murillo, titular de Cofepris, declaró que “se ha detectado incumplimiento en diversos establecimientos, principalmente plazas comerciales y restaurantes por rebasar el aforo permitido y en los mercados donde hay gente sin sana distancia, y se les sigue haciendo la recomendación de respetar los protocolos, pues el no haberlo hecho provocó un rebrote que alejó al estado de avanzar en semáforo epidemiológico. Hemos detectado establecimientos llenos al 100 por ciento, gente sin cubrebocas, algunas medidas como la desinfección que no se están realizando y no hay respeto a la sana distancia en las mesas de los restaurantes”, indicó.

Añadió que desde hace una semana se nota un aumento de casos de covid-19 en el Estado, por lo que se han tenido que tomar medidas drásticas “Son nuevas disposiciones, como la prohibición de fiestas para evitar la propagación del virus. Asimismo queremos evitar que se de un retroceso en el semáforo, que nos llevaría a un freno en la reactivación económica del estado”

El 8 de diciembre se puso en marcha el operativo Guadalupe-Reyes con la verificación de 97 iglesias en el Estado para el cumplimiento de las medidas adoptadas con motivo de Las Mañanitas a la Virgen. De estas revisiones algunos templos tuvieron que cerrar sus puertas al menos hasta que regularicen su situación y se ajusten a los protocolos indicados por las autoridades de salud, esto al tratarse de un tema de salud nacional.

Asimismo, advierte, que Cofepris está facultada para suspender las fiestas privadas que se salgan de lo establecido por las normas de salud. “El fin de semana hubo fiestas en cuatro locales con más de 100 personas juntas, en muchos no había sana distancia entre las mesas, por lo cual se suspendieron esos cuatro locales y también se denunció la organización de novenas en domicilios particulares, así como fiestas y posadas, pero la Cofepris no tiene facultades para suspender una fiesta privada, eso corresponde a los ayuntamientos”.

Van mil 700 suspensiones desde marzo pasado

Pino Murillo detalla que “llevamos desde que el inicio la pandemia y hasta la semana pasada más de 12 mil verificaciones en el Estado, con unas mil 700 suspensiones a establecimientos por incumplir los protocolos sanitarios; empezó cuando estábamos en semáforo rojo, cuando muchos establecimientos que debían permanecer cerrados y abrieron; hasta antes de noviembre no se había aplicado una sola multa porque no se buscaba afectar la economía, pero a partir desde ese mes todo establecimiento que haga caso omiso en materia de covid-19 recibirá multas de 200 hasta 2001 pesos”, explicó.

Cofepris realiza desinfecciones en mercados y centros públicos, de igual manera, mantienen vigente su operativo para invitar a la ciudadanía respetar el uso del cubrebocas y lavado de manos de manera constante, uso de alcohol en gel y en el mejor de los casos, no salir de casa.

Exigen a iglesias de Chetumal no hacer celebraciones masivas

Al ser Chetumal la ciudad con más nuevos casos de Covid-19 en el estado, autoridades municipales exigen a las congrega

ciones religiosas que no organicen celebraciones masivas como novenas, misas, marchas y aglomeraciones en sus centros de oración, sobre todo cuando se acercan las festividades por la Navidad y el Año Nuevo, cuando este tipo de templos reciben una mayor cantidad de feligreses.

Edwin Alejandro Rivera Romero, secretario general del municipio, señaló que se solicitó el apoyo a las congregaciones religiosas de la capital del estado, a través de un oficio, en el que se les argumentó la razón, por la que es un riesgo hacer este tipo de festividades masivas en medio de una situación pandémica,

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Chetumal hay 336 asociaciones religiosas, a todas las cuales se les hizo llegar esta petición para salvaguardar la salud de sus fieles, así como de pastores, padres y demás personas que frecuentan los templos.

Asimismo, indicaron que no se autorizará la realización de eventos culturales, sociales, deportivos, marchas o sus derivados, a fin de evitar aglomeraciones, así como concientizar a la ciudadanía sobre el respeto de los protocolos de salud.

Suspenden primer templo en Playa del Carmen

La coordinación zona centro de la Cofepris informó que ya fue suspendido el primer centro de culto religioso en Playa del Carmen, por no seguir las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia, y es que detectaron que los beatos ingresaban sin cubrebocas y dentro del lugar no había señalética ni disposición de gel para sanitizar a las personas y el mismo espacio.

Javier Toledo Alvarado, coordinador zona centro de la Cofepris, recalcó que desde ayer, comenzaron a redoblar esfuerzos para detener eventos masivos, como el inicio de las tradicionales posadas, fiestas e incluso celebraciones religiosas con multitudes aglomeradas.

Narró que “estábamos haciendo la vigilancia y encontramos un centro de culto religioso que no estaba cumpliendo con las medidas sanitarias y procedimos a la suspensión de este lugar”, por lo que ahora los encargados del centro religioso tendrán que pagar una multa de hasta 130 mil 320 pesos, que es el equivalente a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Añadió que “está en el centro de Playa del Carmen, en la Primera Sur, atrás de las oficinas de la Cofepris. Al momento de estar haciendo el recorrido nos percatamos que no estaban aplicando las medidas sanitarias, el cubrebocas, la sana distancia, los filtros sanitarios por eso se realizó la suspensión y el retiro de las personas” e invitó a la población a evitar ese tipo de eventos para detener la propagación de la nueva enfermedad.

En contraparte, celebró que las celebraciones por la conmemoración de la aparición de la virgen de Guadalupe, el pasado fin de semana, se realizaron de forma correcta “las parroquias que participaron cumplieron con las medidas sanitarias. No hubo necesidad de suspender ni multar ninguna parroquia” recalcó.

Finalmente, reiteró que ya visitaron recintos religiosos para pedir que eviten las posadas, igualmente, lo mismo que las fiestas en los salones de eventos privados “Comentarles que si nosotros encontramos esas fiestas llamadas posadas y si no cuentan con ninguna medida, serán suspendidas y los salones serán suspendidos, no sólo los salones, sino cualquier celebración masiva”, concluyó.

