¿Reunirá Esteban Moctezuma perfil para su nueva encomienda?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Se quitó un peso de encima con el retorno a las clases presenciales

Nadie se lo esperaba, eran otros nombres los que se venían manejando pero ayer, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que será el aún secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien ocupará la embajada de México en Estados Unidos, luego de que Martha Bárcena, en medio de una serie de cuestionamientos al Ejecutivo, decidió jubilarse luego de cuarenta años de servicio diplomático.

Y desde luego, el todavía titular de la SEP, no tiene inconveniente alguno, al contrario, luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, -después de darse un tiempito en su lucha contra la pandemia por Covid-19- ofreció al vecino del norte una relación amplia y abierta.

Quién lo diría, tantas ganas que le echó Moctezuma Barragán para ocupar la SEP; si hasta se fue a vivir a Puebla, donde el Presidente decidió que sería la sede de esta dependencia, pero a lo mejor es lo que más le conviene al ex priísta que ya se sentía abrumado por el tema de cuándo será el regreso de los alumnos a clases presenciales.

Como se recordará, estados que conforman la Alianza Federalista, anunciaron la posibilidad de que el retorno a las aulas sería por ahí de mediados de enero del año entrante y eso es algo con lo que difícilmente podía lidiar el secretario Esteban Moctezuma Barragán. Lo que sí, es que siempre manifestó una gran preocupación por los casos de Covid-19 que pudieran presentarse entre el alumnado de todos los niveles, sin duda, esta es una situación delicadísima.

Todavía faltarían por lo menos dos requisitos. Uno, que el Senado de la República apruebe el nombramiento de Moctezuma Barragán, pero con mayoría morenista en esa instancia legislativa, no habrá problema alguno. El segundo requisito sí es un poco más difícil porque el gobierno del presidente Joe Biden tendría que dar su beneplácito al flamante funcionario de la llamada Cuarta Transformación que por cierto, no tiene experiencia alguna en los círculos diplomáticos.

Entonces, ahí tiene Biden la oportunidad de detenerse en la actitud que ha tenido el presidente López Obrador, que tanto se tardó en reconocer su triunfo. Exactamente, el nuevo gobierno de Estados Unidos podría también tardarse un buen rato en dar su beneplácito al ex priísta. Tampoco hay problema y si no, que le pregunten a la embajadora Roberta Jacobson cuánto tiempo tuvo que pasar para que llegara a ocupar la representación diplomática de aquel país en México, con todo y sus 30 años de experiencia en el ámbito diplomático.

Con apenas dos años en el cargo, la señora Jacobson renunció en mayo de 2018, una vez que el presidente Donald Trump, nombró a Christopher Landau en su lugar. Así que no sobra preguntar: ¿cómo verá el gobierno de Joe Biden a Esteban Moctezuma?, a lo mejor ni lo conocen.

Ahora, la otra gran pregunta es en quién estará pensando López Obrador para entrarle al relevo en la SEP, pero si se sigue con la “lógica” de la llamada Cuarta Transformación, es de esperarse que será alguien que está muy, pero muy lejos de cumplir con el perfil requerido para ocupar la titularidad de la dependencia. Ahí está como ejemplo a la flamante Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía y quien llegue, no resolverá en automático la problemática que hay en la SEP.

Municiones

*** Ante la escasez de medicamentos que siguen padeciendo los niños con cáncer, los padres de éstos, presentarán una denuncia, ni más ni menos que contra la flamante presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, pues ante los cientos de demandas que han interpuesto este grupo de padres, a la señora sólo se le ocurre hacer oídos sordos. La desesperación es mucha y justificada, así que si los padres de niños con cáncer no ven solución a su problema, no descartan tomar las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser escuchados. Una pregunta que no deja de hacerse es: ¿cómo es posible que el inquilino de Palacio Nacional pueda dormir tranquilo y sea tan insensible?

*** Sobre la controvertida Ley Banxico, el senador Ricardo Monreal Ávila se mostró dispuesto a establecer mecanismos de prevención claros en las reformas a dicha Ley para evitar cualquier actividad ilícita que se pueda introducir mediante el sistema financiero mexicano. En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta, afirmó que la propuesta tiene ingredientes sociales, lo cual se demostrará en los espacios de análisis sobre esta iniciativa y como autor de la misma, el legislador zacatecano subrayó: “quiero que quede claro ante la sociedad mexicana que se trata de una iniciativa buena”. Asimismo, recordó que, en coordinación con la Cámara de Diputados, integrarán una comisión bicameral, encabezada por el senador Alejandro Armenta Mier, la cual trabajará durante las primeras semanas de enero para perfeccionar la propuesta. El objetivo -explicó Monreal- es enriquecerla, mejorarla y fortalecerla para que pueda ser deliberada en un periodo extraordinario el día 15 de enero, dependiendo de la Comisión Permanente, o en el próximo periodo ordinario que iniciará el 1 de febrero de 2021.

*** Y por cierto, el Senado se está quedando solo, pues son cada vez son más los que han pedido licencia para buscar las gubernaturas de sus respectivos estados. Ahí están los casos de Gustavo Enrique Madero, Migue Angel Navarro, Susana Harp, Félix Salgado Macedonio, Samuel García y Marco Gama, entre otros.

*** El INE suscribió un convenio de colaboración con la UNAM para el monitoreo y análisis de los programas de radio y televisión que difundan noticias durante las campañas y precampañas del proceso electoral federal 2020-2021. Justo a una semana del arranque de las precampañas, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello aseguró que esta actividad, más allá de estar normalizada y ser casi tradicional, es un elemento fundamental para garantizar la equidad en la competencia electoral.

*** En este juego de lo que hace la mano, hace la tras, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se supone que hoy dará a conocer los cambios que hará en su gabinete y con eso espera poder tener el control de la pandemia de Covid-19, con eso de que se resiste a declarar el semáforo rojo en la capital de la República. Por lo pronto, la funcionaria capitalina adelantó uno: que el subsecretario de Gobierno de Ciudad de México, Arturo Medina, dejará su cargo para apoyar a Rosa Icela Rodríguez, ya con un pie en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

morcora@gmail.com