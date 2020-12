“Jelgava”, entre la independencia de Letonia y el diario de un joven en los 90’s

El libro ya está disponible a la venta

El autor Jānis Joņevs es ganador del European Prize for Literature



Arturo Arellano

“Jelgava” es una novela de Jānis Joņev que lleva al lector al interior de un submundo combinando el diario íntimo de un joven que intenta encontrarse a sí mismo al unirse a la contracultura, al mismo tiempo que hace una descripción hábil, detallada y casi documental de los inicios de la independencia de Letonia tras la caída de la U.R.S.S.

“Jelgava” fue llevada al cine en septiembre de 2019 y para ofrecer detalles sobre la obra literaria, la directora editorial de Abismos Casa Editorial, Sidharta Ochoa, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.

“Una de las razones de traer esta novela a México es que siempre me ha interesado traducir en lenguas no hegemónicas, encontrar autores de idiomas distintos al francés o portugués, pero siendo lenguas europeas. En este caso es una lengua báltica. ‘Jelgava’ es la segunda novela traducida del letón al español de la que se tiene registro. La traducción estuvo a cargo de Ana Karenina Ochoa”.

Añade que “cuando Letonia estaba bajo la ocupación soviética, el letón fue borrado y se obligó a hablar el ruso, pero en los 90’s es que el letón se enseña otra vez de manera oficial. Es una lengua que data del siglo 17 y la novela es una historia reciente. Ya habíamos hecho traducción de la obra ‘Polvo en el reloj de arena’ fue la primera que se tradujo y esta es la segunda que se traduce en nuestra editorial”.

Describe que “la novela es contemporánea, tiene el registro de la época del grunge, de Nirvana, Nine Inch Nails y ese tipo de bandas. Ponernos en ese contexto es interesante, no es algo intraducible, ni ajeno a la cultura global de la década de los noventas, es como si te hablara una persona de los noventas, pero puede ser de cualquier lugar del mundo, no precisamente es de un lugar pequeño de Europa del Este, pues aborda la cultura juvenil de los noventas, el fracaso, la pérdida de la juventud, los antihéroes”.

Reconoce que dado lo anterior “para mí fue una sorpresa, pues crecí en los 90’s y hoy esta generación es la de los nuevos adultos. Ya no somos jóvenes, se ha hablado mucho de los 70s, 80’s, pero poco de los 90’s y de los millennials, que crecimos en ese contexto de la contracultura que, aunque no es politizada, nuestra generación en adultez sí lo es y tenemos ideas progresistas. Aquí nace esa historia de identidad en común”.

Asimismo, destaca que “lo que me llamó la atención de la novela, es que ganó el premio de literatura europea y que ya fuera una historia de los noventas en pretérito. La historia ocurre en la época independencia de Letonia, cuando los rusos ya no están en ocupación. Este chico crece en este contexto y después es el adulto que vive en el capitalismo, con trabajo en una ciudad grande”.

Sobre el círculo de lectores en el último año, recalcó que “en términos de ventas la industria de los libros ha decrecido un 30 por ciento de ingresos, en nuestro caso no fue tan directo porque somos independientes. Ya que hacemos ventas a universidades y escuelas. Pero las ferias de libros dejaron de existir y probablemente hay más lectores, pero ahora con la piratería y los PDF de descarga digital la venta de libros no mejora”.

Finalmente, Sidharta Ochoa invita a la población a que “lean, aunque sea en PDF y apoyen también a la cultura, fortaleciendo la economía. Los invito a pagar los libros de editoriales independientes que tienen una apuesta interesante, ajena al mercado”.

Jelgava se encuentra de venta en Sanborns y en la página de internet de Editorial Abismos.

El autor del libro es Jānis Joņevs, Jelgava, Letonia, 1980. Después de estudiar en el Gymnasum Estatal de Jelgava viajó a Riga, ciudad capital y cultural de Letonia, para continuar con su formación superior y posteriormente obtener una maestría en la Academia de Cultura de su país. El lanzamiento de su novela debut en 2013, Doom 94 (Jelgava 94) fue un éxito de ventas, además de ganar el European Prize for Literature. Desembarca en México bajo Abismos Casa Editorial.

