¿Florero en la SEP?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

PROFECÍA CUMPLIDA-. Este espacio adelantó que muchos de los superdelegados federales dispersos en las 32 entidades del país serían los primeros en ser considerados para las gubernaturas de sus respectivas entidades.

La designación de la profesora federal Delfina Gómez Álvarez a titular de la Secretaría de Educación Pública confirma la especie… y vendrán más.

Imposible negar de entrada la capacidad docente de doña Delfina Gómez, lo que pasa es que de ahí a manejar un monstruo llamado Secretaría de Educación Pública hay una de distancia, más grande que la de Texcoco a Zacazonapan, sólo para citar el parangón y diferencia.

Injusto sería descalificar a priori a la ex alcaldesa de Texcoco, cuya gestión sólo conoce a fondo una persona, su paisano y ex colega senador de la república Higinio Martínez, -cuya similitud en sus carreras políticas es que ambos han sido candidatos al gobierno del estado de México… y han perdido.

El mayor mérito de la profesora y ex diputada federal también puede obedecer a que antes que muchos se puso el chaleco guinda de morena en plena campaña por la gubernatura mexiquense, acompañada en muchos eventos por el entonces candidato y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ni así le alcanzó.

Fuera de esa fidelidad a ciegas como la exige el padre de la Cuarta Transformación, así la capacidad sea puesta en duda de todos o muchos para ser un poco más exactos, no se imagina uno a la profesora texcocana negociando con los institucionales líderes de la SNTE o los beligerantes de la CNTE, no siempre los aumentos de sueldos sino muchas prebendas más.

SEP-. La secretaría de Educación Pública, fundada el 3 de octubre de 12 con el periodo del presidente Álvaro Obregón, es de las pocas que no han cambiado nombre, -junto con Hacienda-, pero igual que ésta última, ha tenido variopintos como titulares, con decirle que hasta el rico inmobiliario Manuel Bartlett ha despachado en el escritorio que ocuparon mexicanos ilustres.

Mexicanos ilustres como el escritor y candidato presidencial José Vasconcelos Calderón, -calificado por algunos domo derechista-, el ideólogo plural Jesús Reyes Heroles y mejor le paro para no herir susceptibilidades, pero no en éstas no me refiero al futuro embajador de México en Estados Unidos, que quede muy claro.

Tras las consideraciones anteriores, muchos llegan a la conclusión de que Delfina Gómez Álvarez será un florero en la SEP, pues es sabido que las negociaciones de los líderes del SNTE, pero sobre todo los de la CNTE, las hacen directamente con el padre de la Cuarta Transformación.

¿Y la educación del país?…bien gracias….mañana la ligaré con el Edomex por medio de SEIEM.

