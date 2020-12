Tren Maya diversificará economía e impulsará el desarrollo de Q. Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Sedena operará el futuro Aeropuerto Internacional de Tulum

Se llevó a cabo en Quintana Roo la firma del Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado Carlos Joaquín González acudieron a la zona arqueológica de Tulum, donde se realizó el evento protocolario y donde afirmaron que el Tren Maya generará crecimiento económico desarrollo para la entidad.

El gobernador Carlos Joaquín González declaró: “En Quintana Roo, el Tren Maya generará crecimiento y diversificación económica, empleos y ordenamiento territorial urbano sustentable. Con el tren y trabajando de la mano con Fonatur, tenemos un gran proyecto de movilidad interna para Cancún, que incluye el puente sobre la laguna Nichupté y nuevos desarrollos comerciales habitacionales, con orden en ese crecimiento”, expresó.

Adelantó que se realizarán proyectos de ordenamiento de crecimiento en Playa del Carmen, Puerto Morelos, Bacalar y Tulum, este último municipio, donde se reiteró que será construido, un nuevo aeropuerto, como había antecedido el Presidente meses atrás.

El gobernador agregó que en las comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco serán mejoradas las carreteras y los caminos que conectan a las ciudades y los poblados con las estaciones del tren, es decir, que los pueblos contarán con una mejor infraestructura urbana.

“Enlazaremos al tren con Holbox y con Mahahual y para Chetumal, nuestra capital, además de ser zona libre de nuevo, acción que le agradezco a nombre todos los chetumaleños, uniremos al Tren Maya con el nuevo Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico y una nueva central de abastos”, manifestó.

De igual modo, enfatizaron en que el Convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste debe cumplir el objetivo de poner orden, sin anarquía, ni caos, que se puedan definir los planes de desarrollo urbano en esta región del país a fin de complementar y potenciar al Tren Maya, que dejaría grandes beneficios económicos para la entidad.

El documento fue firmado por los gobernadores Carlos Miguel Aysa González, de Campeche; Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas; Adán Augusto López Hernández, de Tabasco; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán, y el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah.

Operación del Tren maya fue entregada al Ejército

El gobernador Carlos Joaquín dijo que se quiere un crecimiento económico que sea la base de un desarrollo equilibrado, sustentable y socialmente justo, que incluya esencialmente a las comunidades mayas y ponga en valor sus productos, respetando tradiciones y formas de vida.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que opere el Tren Maya, a fin de evitar que el servicio sea privatizado, así como también el objetivo de garantizar la seguridad en la región sureste del país, para que los visitantes y locales.

López Obrador declaró que una empresa de la Sedena también operará el futuro Aeropuerto Internacional de Tulum, la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal y el Aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México. “Los tramos de Palenque a Tulum serán manejados por una empresa de origen militar, para que sea autosuficiente y que las utilidades se utilicen para fortalecer las finanzas y a los jubilados de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y de la Defensa”, sentenció.

Asimismo, destacó que esto es parte del plan de incluir a Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, entre los estados más seguros del país, lista en la que se encuentran por ahora sólo Yucatán y Campeche.

“Ahora buscamos que el Sureste tenga crecimiento como en el Centro y Norte del País, para ello se promoverá un desarrollo más igualitario, que no sea crecimiento sólo en islas del país, ciudades fronterizas y decrecimiento, abandono y pérdida de población en la mayoría de los municipios de México. Con este proyecto vamos a impulsar el desarrollo del Sureste, hablamos de una inversión en conjunto, porque no sólo es el Tren Maya, sino el desarrollo de infraestructura para contar con energía y gas suficiente; la ampliación del puerto de Progreso (Yucatán), producir las gasolinas (Tabasco) y sobre todo el desarrollo social, bienestar para la población”, comentó el mandatario federal.

Inversión de 200 mil millones de pesos

Sobre la inversión integral que se realizará en dicha región del país, dijo que es de 200 mil millones de pesos, que tiene que ver con acciones fundamentales, y agradeció a los gobernadores el apoyo “esto ayuda a todos los habitantes del Sureste, con esta inversión se harán opciones de trabajo, de empleo en tanto se tenga la vacuna para combatir la Covid-19; esto es similar a que haya construcción de hoteles, infraestructura de otro tipo”, señaló.

Agregó que “Vamos a iniciar el tramo Cancún-Tulum, de poca distancia, pero muy complejo, porque el tren pasará por la misma carretera, que también se modernizará, pero hay que evitar que se afecte el tráfico, que no provoque muchas molestias, que no haya embotellamiento, se tiene que trabajar 24 horas o tal vez solo trabajar por la noche, lo importante es buscar opciones y alternativas para que no haya tanta molestia”. Y anunció que las primeras operaciones del Tren Maya serán en 2023, además de confirmar la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya a cargo del Ejército.

Finalmente, el Presidente afirmó: “va a ayudar mucho el que nos pongamos de acuerdo y que se respeten los planes de desarrollo urbano para esta región tan importante en lo cultural, en lo histórico, en lo social de nuestro país”.

Más de 7 mil mdp para electrificar zona maya en Tulum

Autoridades locales informaron que se realizó una inversión de 7 millones 592 mil 563 pesos, para realizar las obras de electrificación en cuatro comunidades de la zona maya, a fin de dar cumplimento a una de las solicitudes más reiteradas por los habitantes a fin de brindarles vialidades mejor iluminadas y seguras que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Con lo anterior, se ha logrado un beneficio para 2 mil 678 personas, en estas comunidades que constantemente habían hecho el llamado para contar con un servicio de electricidad que permitiera mantener sus calles iluminadas, ya que la penumbra era aprovechada por criminales para cometer sus fechorías, como asaltos y otros delitos.

Explicaron que las obras consisten en la instalación de 4 mil 100 metros lineales de red eléctrica con 78 suministros e instalación de muretes de medición de servicio doméstico y 61 piezas de luminarias led tipo vial de alumbrado público, en las localidades de Cobá, Manuel Antonio Ay, Francisco Uh May y Macario Gómez con la meta de reorientar, mejorar y modernizar los servicios básicos con obras modernas basadas en una infraestructura planeada.

Asimismo, indicaron que en la comunidad de Cobá, se realiza una inversión de 2 millones 493 mil 154 pesos para la pavimentación de diversas calles con materiales de buena calidad, esta obra beneficiará a los más de mil 200 habitantes para mejorar la accesibilidad y la movilidad.

