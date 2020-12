El mundo, en alerta máxima por el nuevo COVID-19 que será la “cepa global dominante”

La OMS confirma que la segunda ola es más mortal que la primera

La cepa en cuestión, actualmente denominada VUI-202012/01 está demostrando ser hasta un 70% más transmisible, la cual comenzó en Reino Unido y ya se extendió a Dinamarca, Gibraltar, Holanda, Australia e Italia; esta cepa “está fuera de control”, advierte el secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock

Los peores meses de la pandemia: diciembre de 2020 a junio de 2021

Escalofriante, de miedo y de pensarse es la segunda oleada de contagios por COVID-19 que está viviendo el mundo y que lamentablemente, desde este diciembre de 2020 hasta junio de 2021 podrían ser los peores meses de la pandemia ya que ocasionará cientos de miles muertes más, de acuerdo con el pronóstico del IHME (Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud).

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la segunda ola es más mortal que la primera, por lo que exhorta a la sociedad a tener el máximo cuidado y mantener todas las reglas como el uso de cubrebocas, proteger los ojos con lentes, lavado frecuente de manos, la sana distancia y salir solo a lo esencial.

Los casos confirmados de COVID -19 en el mundo pasaron la barrera de los 77 millones, tras registrarse un nuevo récord de casos diarios, que fueron casi 800 mil.

Según las notificaciones que llegan a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las víctimas mortales por la pandemia son 1.69 millones, 11 mil 256 más que en la jornada anterior.

Según la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado sigue siendo Estados Unidos, seguido por India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido y Turquía.

A una semana de dar por finalizado el 2020, el mundo continúa haciendo frente a la pandemia mundial provocada por el coronavirus. Mientras algunos países, como Estados Unidos, han iniciado el proceso de vacunación a la par que otras naciones se preparan para hacerlo, el aumento de casos amenaza con saturar los sistemas sanitarios.

De cara a Navidad, muchos países están haciendo frente al rebrote a través de nuevos confinamientos y restricciones, los cuales podrían extenderse hasta marzo de 2021.

Pero además de la segunda oleada llegó una terrible noticia, una nueva cepa del virus SARS-CoV-2 amenaza al mundo, esta nueva mutación está demostrando ser hasta un 70% más transmisible, la cual comenzó hace unos días en el Reino Unido y que alertó aún más cuando El secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, dijo que esta cepa “estaba fuera de control”.

De hecho el primer ministro británico, Boris Johnson, ordenó que los habitantes de Londres y otras regiones del sureste de Inglaterra permanezcan en casa y les prohibió reunirse con nadie que no viviera en el mismo hogar durante dos semanas.

Los Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria, Irlanda, Austria, Alemania, Francia y Bulgaria anunciaron la suspensión de vuelos provenientes de Reino Unido por causa de esta nueva cepa, y España está considerando medidas similares.

También se suspendieron las conexiones ferroviarias entre suelo británico y el resto del territorio europeo, así como la circulación de camiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que está en “contacto cercano” con las autoridades de Reino Unido para monitorear la nueva variante.

Ante esta nueva cepa, este domingo 20 de diciembre, en el Reuno Unido, miles de personas acudieron a las estaciones de tren y aeropuertos de Londres para intentar salir antes de que entraran las nuevas restricciones en vigor, encontrándose en muchos casos que los viajes habían sido cancelados.

Justo en el día en que algunos países de Europa y otros de América restringieron sus fronteras a vuelos provenientes de Reino Unido, debido a la nueva cepa de COVID-19 que dicho país detectó, un vuelo directo de Londres, el vuelo 243 de British Airways.

En México, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que la nueva cepa del virus tiene entre cinco y seis días y, que en relación con el inicio de síntomas de las personas, la variante puede tener varias semanas, por lo que podría estar ya en otros países. “Las autoridades del país no encontraron que esta variante esté ocasionando una enfermedad más grave o mayores signos de alarma, en comparación de las variantes o virus previos que ya se tenían identificados”.

LA “CEPA GLOBAL DOMINANTE”

Hasta ahora, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Letonia, España, Arabia Saudita, Canadá, Argentina, Chile, Colombia y Perú entre otros países y territorios han suspendido los vuelos directos desde y hacia el Reino Unido. La preocupación crece a medida que se conoce más información sobre esta nueva forma del patógeno.

Para el investigador, Calum Semple, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Liverpool y miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias del Reino Unido (SAGE por sus siglas en inglés), “el coronavirus mutado que se propaga rápidamente en el Reino Unido probablemente se convertirá en la cepa global dominante”. Gibraltar se convirtió recientemente en el quinto lugar fuera de Gran Bretaña en confirmar un caso de la nueva variante. Hace tan solo algunas horas en Roma confirmaron un caso de la nueva cepa.

Semple, quien también es profesor, advirtió que la nueva variante “competiría con todas las demás cepas” porque tiene la ventaja evolutiva de poder propagarse más fácilmente. La cepa en cuestión, actualmente denominada VUI-202012/01, ya ha sido confirmada en Dinamarca, Gibraltar, Holanda, Australia e Italia.

Francia, Bélgica y Sudáfrica también creen que pueden tener casos de la mutación, pero todavía no los confirmaron. El ministro de salud francés, Olivier Veran, admitió que es “totalmente posible” que la nueva variante ya esté circulando en territorio francés, a pesar de que las pruebas aún no la detectan, mientras que los funcionarios en Sudáfrica dicen que han detectado una cepa muy similar a la versión del Reino Unido. Escocia y Gales han detectado casos de la variante en las últimas semanas, aunque creen que se está extendiendo principalmente en Londres y el sureste de Inglaterra, donde se estipula que representa el 60% de todas las nuevas infecciones.

Consultado por la señal informativa Sky News si el coronavirus mutante se convertirá en la cepa dominante en todo el mundo, el profesor Semple dijo: “Sospecho que lo hará, o cepas similares igual de contagiosas, debido a que el virus tiene la ventaja evolutiva de transmitirse más rápidamente, competirá con todas las otras cepas, por lo que naturalmente sucederá”.

“A medida que la inmunidad entre en la comunidad sea más importante de manera más amplia, se comenzará a ver más presión sobre el virus y es más probable que vea otros escapes de otras variaciones”, amplió el científico.

GOBIERNO MEXICANO TERGIVERSÓ DATOS DE COVID-19: NEW YORK TIMES

El Gobierno federal tergiversó datos relacionados a la disponibilidad de camas con ventilador y al porcentaje de resultados positivos de pruebas en la Ciudad de México para evitar el semáforo rojo de COVID-19 y con ello el cierre de diversas actividades económicas, de acuerdo con el New York Times.

Para cambiar el color del semáforo, las autoridades de salud toman en cuenta diversos factores, tales como las tasas de incidencia de casos estimados activos por cada 100 mil habitantes, de reproducción efectiva de COVID-19, de casos hospitalizados, de mortalidad y de porcentaje de camas generales y con ventilador, así como el porcentaje semanal de positividad al virus y la tendencia de casos hospitalizados.

Un texto publicado por el medio estadounidense señala que, a principios de diciembre, los contagios producidos por el coronavirus se incrementaron a niveles que superaron los observados en el verano de este año.

Pero, según documentos a los que tuvo acceso el Times, en su cálculo, el Gobierno usó dos números que eran más bajos que las cifras oficiales publicadas en otros lugares.

“Estamos solos, el Gobierno federal no está apoyando y por el contrario, o sea, lo toman muy a la ligera”, comentó, al New York Times, Diana Banderas, doctora del hospital Carlos MacGregor.

El estatus del semáforo epidemiológico por COVID-19 en México: hay tres estados en color rojo; 24 en naranja; tres en amarillo y dos en verde, por lo que se pidió seguir aplicando las medidas de bioseguridad contra el coronavirus, debido a que, de lo contrario, diversos estados de México podrían experimentar rebrotes.

Hasta el momento van:

*** Decesos: 118 mil 598.

*** Casos negativos acumulados: 1 millón 662 mil 310.

*** Casos confirmados acumulados: 1 millón 325 mil 915.

*** Casos sospechosos con posibilidades de resultados: 42 mil 928.

*** Casos sospechosos sin posibilidades de resultados: 138 mil 984.

En últimas semanas observamos incremento de defunciones por coronavirus; no ocurren a la misma velocidad o magnitud presente para efectos de los contagios en México. Hemos tenido aceleraciones e incrementos bastante importantes. Se quisiera que cada una de estas defunciones no ocurriera, aunque no se están presentando a una velocidad importante.

REINO UNIDO NO ES EL ÚNICO PAÍS EN EUROPA QUE ENDURECE SUS RESTRICCIONES CONTRA EL CORONAVIRUS

España. España está bajo toque de queda a nivel nacional entre las 23:00 y las 06:00 hasta principios de mayo de 2021. Del 23 de diciembre al 6 de enero, los viajes entre regiones solo se permitirán para visitar a amigos y familiares. Las reuniones sociales en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo estarán limitadas a 10 personas, incluidos los niños (frente al límite actual de seis personas).

Italia. Impuso una cuarentena nacional hasta el 6 de enero. Los italianos no podrán salir de casa más de una vez al día, la gente podrá viajar solo por un número limitado de razones, y las tiendas de servicios no esenciales, los restaurantes y los bares permanecerán cerrados. Además, el gobierno impuso un toque de queda desde las 22:00 hasta las 5:00 am. Los hogares podrán recibir un máximo de dos visitantes durante algunas fechas. El primer caso de la variante de Reino Unido también se detectó en Italia, según informó el domingo el ministerio de Salud. El paciente está aislado en Roma. Italia ha registrado el mayor número de muertes por COVID-19 en Europa, con más de 68 mil.

Alemania. Este país ha experimentado un número récord de infecciones y muertes en diciembre, y las unidades de cuidados intensivos se están llenando. Desde el 16 de diciembre, y al menos hasta el 10 de enero, el gobierno impuso una nueva cuarentena y cerró las escuelas y las tiendas no esenciales. Las reuniones están limitadas a un máximo de cinco personas de dos hogares y, solo por Navidad, se permitirá un adicional de cuatro familiares cercanos.

Francia. El 15 de diciembre este país reemplazó la cuarentena por un toque de queda nacional desde las 20:00 hasta las 6:00, hasta al menos el 20 de enero. Esta restricción se levantará en Nochebuena, pero se mantendrá para Año Nuevo.Los bares, restaurantes, teatros, cines y estaciones de esquí permanecerán cerrados.

Bélgica. Las reglas actuales permiten que los hogares reciban la visita de una persona como máximo (siempre la misma persona), el llamado “contacto cercano”. El 24 y 25 de diciembre, las personas que viven solas podrán recibir a su contacto cercano y a una persona más al mismo tiempo. Los fuegos artificiales estarán prohibidos en Año Nuevo y el toque de queda regirá desde la medianoche hasta las 5 am.