Félix Salgado, el perfil guerrerense que no ayuda a Morena

Jorge Luis Galicia Palacios

Beatriz Mojica, candidata viable en la 4T y mejor opción para Guerrero

El nombre de Félix Salgado como aspirante de Morena a la candidatura del estado de Guerrero surge de una encuesta en la que su perfil se pone por encima de sus contrincantes y también los estudios de opinión pública señalan que con cualquier candidato, hombre o mujer, el partido guinda tiene amplias posibilidades de levantarse con un triunfo en esa entidad en el proceso electoral de junio próximo, nadie dice lo contrario, pero también es cierto que esos estudios de opinión se caen o cambian de tendencia cuando el electorado se entera que su candidato tiene un perfil que agravia no solo a las mujeres sino a la ciudadanía en general.

Las estadísticas prevén que en las próximas elecciones el Movimiento Regeneración Nacional, con el puro membrete del partido, podría obtener el triunfo de entre siete y nueve, o más, de las 15 gubernaturas en juego en el presente año, incluyendo Guerrero. Morena ya es gobierno en la Ciudad de México, Tabasco, Puebla, Baja California, Veracruz, Chiapas y Morelos, y la condiciones actuales apuntan a que puede ampliar sus banderas ideológicas en los destinos de las administraciones de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala, Campeche, Zacatecas, Sonora, Nayarit y Guerrero.

Siete o nueve, o tal vez hasta once, lo cierto es que de mantenerse el perfil del cuestionado Salgado Macedonio como una decisión definitiva rumbo al proceso electoral del próximo 6 de junio, en esa medida también pueden disminuir las posibilidades y si hoy en Morena se habla de eminentes triunfos también podríamos estar en condiciones de anunciar que en lugar de siete o nueve, además de una posible derrota en Guerrero, el negativo efecto de esa candidatura podría sumar votos en contra también en la votación nacional.

No hay duda, el de Félix Salgado es un perfil que en nada ayuda al proyecto transformador del partido guinda y si bien es cierto que en términos de justicia y de teoría del derecho nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario o bien todo acusado tiene derecho a ser considerado presunto inocente en tanto no exista una resolución judicial, lo que pasa con la candidatura del también conocido como “toro sin cerca” es prácticamente una propuesta insostenible dentro del proyecto 4T, y no es porque ya exista una declaración de “culpabilidad”, no, sino que detrás de ese perfil existen una serie de denuncias y con una sola basta para que ninguna candidatura prospere por tratarse de un agravio de género.

En ese contexto, es muy es muy probable que en los próximos días haya un cambio de nombre y de género en la candidatura para el gobierno de Guerrero, porque -como lo hemos señalado- queda claro que las denuncias contra el senador no han prosperado, pero no porque los delitos sean inexistentes sino porque la acción judicial no ha sido puntual o bien porque manos interesadas se han encargado de retrasar la judicialización de la carpeta integrada y levantada por mujeres que dicen fueron violadas o sufrieron de abuso sexual de parte del ahora legislador con licencia y ahí es donde esta el problema.

Quienes defienden la candidatura de Salgado Macedonio hablan de “fuego amigo” o de que el ambiente adverso es producto de los “tiempos electorales”, pero en este caso el tema no es de quién o cuántos defienden dicha postulación política, sino de que el acusado no se ha deslindado fehacientemente de esos señalamientos que, por cierto, de probarse tendrán una causa penal y es por eso que la del ingeniero agrónomo es una candidatura que en ningún rincón del país debe avanzar, aunque tenga el apoyo de una encuesta y/o hipotéticamente pudiera salir favorecido con los votos, porque en todo caso estaríamos ante una situación más de impunidad contra las mujeres.

VOY CON TODO.- El de Félix Salgado es un perfil que podría ser considerado como el de un luchador social y hombre de izquierda, ya que, primero en el PRD y ahora con Morena, ha sido diputado federal, presidente municipal de Acapulco, Senador de la República y, con la actual, tres veces candidato al gobierno de Guerrero, pero el problema no es su trayectoria de tipo político, sino que en esa ruta de vida también se ha hablado de él como un personaje prepotente, provocador y como dice una popular canción “parrandero y jugador”.

Son estas últimas cualidades por las que hoy el partido Morena tiene que tomar una decisión: Cambia de candidato para aspirar a ganar en Guerrero o bien se arriesga y sucumbe, por sostener a un candidato en medio de líos de tipo penal.

Ese es el dilema que en estos días la dirigencia de Morena tendrá que decidir y afrontar con todas sus consecuencias en las elecciones venideras, porque por un lado podría crecer en cuanto al dominio de gobiernos estatales y por otro afectar esa tendencia al mantener un perfil que en nada los ayuda. Que conste.

VA MI RESTO.- Dicen los que saben, que si el perfil para la candidatura del gobierno de Guerrero fuese el de una mujer, en primer línea se encontrarían con el de Beatriz Mojica y con ella el triunfo de Morena transitaría sin problemas como los ocasionados por el “toro sin cerca”, y hasta ahí porque como veo doy.

