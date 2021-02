Gobierno del despilfarro e ideología

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No se acabó la corrupción y crecen gastos

La ASF detecta 9 de cada 10, sin licitación

Aeropuerto de Texcoco costará 2.3 veces

¿Un billón de pesos, a los bolsillos de la 4T?

Las crisis, aunque atemorizan, nos sirven

para cancelar una época e inaugurar otra

Eugenio Trias (1942-?) Filósofo español

No es ninguna sorpresa para muchos. Morena, con el capital político y electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al gobierno a hacer desmanes y robar de lo lindo, materialmente el 90% de las obras y acciones, donde hay dinero.}

Quizá el más emblemático de lo investigado por el Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, es el Aeropuerto de Texcoco, cuya obra estaba avanzada en más de un 60%. La suspensión de la obra representó al erario, una erogación de 232 por ciento, o sea pagar 2.3 veces, que si lo hubiéramos terminado.

En aquella ocasión, el presidente López Obrador, afirmó que había corrupción e influyentismo, lo que nunca se comprobó, ni mucho menos nadie pisó la cárcel. Su hubo corrupción, que no lo dudamos, y se encontraron fundamentos legales para enviar a alguien a la cárcel, entonces el gobierno de la 4T se convierte en cómplice de delincuentes.

Si no hubo corrupción, entonces la 4T, en una decisión totalmente visceral, llevó al país a gastar más de 232 mil millones de pesos extras, más los 150 mil millones que costará el capricho para quedar bien con las Fuerzas Armadas, con el aeropuerto de Santa Lucía.

Sobre el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, no hay información sobre el manejo de los recursos. Está oculta, con lo que va contra lo prometido y ordenado por el Presidente de la República, en el sentido de que todo debe transparentarse.

Compra de medicinas, es otro tema, que tampoco ha quedado aclarado, ya que no hay medicinas, pero hay un gasto en relación a ello, mismo que no está perfectamente definido rubro por rubro. Hay licitaciones a modo.

La compra de pipas, para llevar gasolina a las zonas afectadas por el huachicoleo, de 2019, al inicio del sexenio, no hubo licitación, ni tampoco pipas, pero si ocurrió el gasto.

Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, las obras icónicas del sexenio, hay infinidad de gastos y entrega de contratos, en donde no hay obras, servicios o productos, que están en los contratos, pero el pago está realizado.

Los programas sociales y los “Servidores de la Nación”, que son los instrumentos propagandísticos para derroche de recursos, están peor, ya que en los programas sociales no hay muchas personas que han muerto o no existen. Los delegados de Bienestar, conocidos como súper delegados, se quedan con los recursos. En los “Servidores” exactamente lo mismo. La mitad es para proselitismo y la otra mitad se quedan con el dinero, en Bienestar, donde Javier May, su titular, ni idea tiene de lo que hay en su secretaría.

Con lo despilfarrado y robado, se estima que es más de un billón de pesos.

PODEROSOS CABALLEROS

SCJN: La Primera Sala de la SCJN, presidido por Arturo Saldóvar, determinó que todas las sentencias de los tribunales del país son de interés público y, por tanto, deben ser puestas a disposición en versiones públicas, a través de los portales de Internet de los respectivos Poderes Judiciales. La Sala destacó que la divulgación de las sentencias resulta fundamental para conocer cómo la legislación es entendida por los jueces y concretizada en los casos puestos a su jurisdicción. Además, sirve en la fiscalización y seguimiento del desempeño de los servidores públicos encargados de administrar justicia.

ROSARIO ROBLES: Alejandro Gertz, Fiscal General, rechazó otorgarle algún beneficio a Rosario Robles para poner fin al proceso que se sigue en su contra por el caso de la estafa maestra. Argumentó que la ex secretaria de Desarrollo Social buscaba una pena de 3 años sin pagar la reparación del daño, además de que no aportó información sobre delitos más graves. Cuando el gobierno se pone en contra tuya, no hay forma de salvarse.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

FORD: Ford, que en México lleva Gabriel López, es el único fabricante de automóviles estadounidense de línea completa comprometido a reducir las emisiones de CO2 a través del Acuerdo de París para el cambio climático. Anunció que tiene la intención de lograr la neutralidad de carbono a nivel mundial a más tardar en el año 2050, estableciendo al mismo tiempo objetivos concretos para atender el cambio climático. Ford también abrió el camino para alcanzar un acuerdo voluntario con el estado de California, Estados Unidos, para adoptar reducciones significativas de emisiones de gases de efecto invernadero.

