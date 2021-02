La décima temporada de “The Walking Dead” regresa a Star Channel

Robert Patrick, Hilarie burton Morgan y Okea Eme-Akwari se integrarán al elenco de la serie con seis nuevos episodios

El lunes 1 de marzo a las 10 P.M. (MEX) llega a STAR Channel, la décima temporada extendida de “The Walking Dead” compuesta de seis episodios. A la nueva entrega, se suman las estrellas invitadas Robert Patrick (“Terminator 2: Judgement Day”, “Perry Mason”, “Scorpion”) como Mays y Hilarie Burton Morgan (“One Tree Hill”, “White Collar”, “Friday Night In with the Morgans”) como Lucille, junto a la nueva coprotagonista Okea Eme-Akwari (“Groenlandia”, “Cobra Kai”) como Elijah, entre otros.

En episodios anteriores, se vio la caída de Alpha (Samantha Morton, “Harlots”) y el final de la Guerra de los Susurradores. El Reino cayó, Hilltop fue virtualmente destruido y Alejandría abandonada en preparación para la batalla final. Los supervivientes quedaron atrapados y separados unos de otros. Sin embargo, al enfrentarse a una muerte casi inminente, se unieron para luchar, culminando en la muerte de Beta (Ryan Hurst, “Remember the Titans”), que trajo alivio a las comunidades.

Los seis nuevos episodios encontrarán a los sobrevivientes tratando de recuperarse después de la gran destrucción que dejaron los Susurradores a su paso. A medida que resurgen traumas del pasado, los años de lucha pesarán sobre ellos, exponiendo sus lados más vulnerables. Mientras que cuestionan el estado de la humanidad, el estado de su comunidad y sus propios estados mentales, ¿encontrarán la fuerza interior para seguir adelante con sus vidas, amistades y grupos de la misma forma?

Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kirkman y publicados por Image Comics, “The Walking Dead” sigue la historia de los meses y años después de un apocalipsis zombi junto a un grupo de sobrevivientes que viajan buscando un hogar seguro. La exitosa serie cuenta con la producción ejecutiva del jefe de contenidos Scott M. Gimple, la showrunner Angela Kang junto a Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera y Denise Huth.