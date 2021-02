AMLO tiene vía libre; la ASF era su último contrapeso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ausente de su realidad, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, advirtió ayer que, si no hay causa legal, él no renunciará. Sólo él no sabe que ya está fuera.

El mismo se expulsó, al reconocer oficialmente que su dependencia se había equivocado al evaluar el sobreprecio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, como lo había denunciado en su mañanera de ese día, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya no hacía falta su renuncia para entender que él ya no tiene nada que hacer ahí. El auditor quedó automáticamente fuera, anulado en sus decisiones.

Es más, al reconocer el error, David Colmenares sentenció a la Auditoría Superior de la Federación a la nulidad por al menos lo que resta del sexenio.

No habrá en los siguientes meses, años, dictamen que emita que sea creíble. Que no sea cuestionado, corregido.

Ya hoy mismo las más de 30 mil observaciones presentadas en su informe del sábado, han comenzado a ser rechazadas, desconocidas, corregidas una a una por las dependencias a que iban dirigidas.

O sea… el auditor auditado, nalgueado, diría mi abuela.

La puntilla se la colocó López Obrador en la mañanera de ayer al enviar una petición por escrito a los diputados (donde Morena y sus aliados tienen casi votación calificada) para que investiguen a Colmenares y su equipo y luego lo despidan.

El texto presidencial contiene juicios de valor y acusaciones que marcan el futuro inmediato de Colmenares. López Obrador afirma que su informe es tendencioso, falso; que fue hecho con intención política y lleno de falsedades a fin de que los opositores a su gobierno y la prensa vendida pudieran dañar su imagen.

Con más de 300 diputados absolutamente leales al mandatario, el auditor no tiene más que recoger urgentemente de su oficina algunas de sus cosas en cajas e irse por la vía de escape.

Si necea con quedarse, lo van a sacar a patadas de San Lázaro.

Con ello, Andrés Manuel López Obrador se habrá quitado de encima, o de frente, a su último contrapeso real. Sin nadie que lo audite, podrá hacer lo que quiera con el presupuesto y podrá avanzar en los proyectos que quiera.

Sumados a su control la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y otros muchos organismos autónomos, como la CNDH, y con el Legislativo dentro de su redil, el tabasqueño tiene vía libre, incluso para una reelección.

García Cabeza de Vaca, en la guillotina

Y si a lo anterior le sumamos el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y enriquecimiento inexplicable, se podría decir que Andrés Manuel López Obrador ha decidido jugar con rudeza para mantener su mayoría legislativa en San Lázaro y en las 15 gubernaturas en juego.

Dentro de un proceso por demás claro y bajo su control contra del mandatario tamaulipeco, el tabasqueño da un golpe directo al corazón político y electoral del PAN… y del resto de los gobernadores.

Obvio que el mensaje es: o te alineas o tú puedes ser el próximo.

De acuerdo con los expertos, el proceso contra García Cabeza de Vaca es simple y no tardará más allá de tres meses: la Comisión Jurisdiccional -integrada por 13 diputados: 7 Morena, 1 PES, 1 PT, 1 PRI y 2 PAN- revisa expedientes de la Fiscalía y da acceso al gobernador para que se defienda, se le quita el fuero porque todos son delitos federales y en ese momento queda a disposición de la Fiscalía. Se da aviso a la legislatura de Tamaulipas para que designe a un sustituto y tan-tan.

El gobernador va directo a la cárcel, allá por finales de mayo, justo al cierre de la campaña electoral.

No se necesita ser adivino para advertir que en este tiempo AMLO va a tener pretexto para hablar en sus mañaneras de cuestiones políticas -ya sea la Auditoría, o del gobernador, o del proceso electoral- y para lanzar reconvenciones a quienes quieran inducir el voto.

El escenario perfecto para él.

Cierran filas

Y mientras esto se perfila, los gobernadores de la Alianza: Martín Orozco Sandoval, PAN, Aguascalientes; Miguel Riquelme, PRI, Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, PRI, Colima; Javier Corral, PAN, Chihuahua; José Rosas Aispuro, PAN, Durango; Diego Sinhue Rodríguez, PAN, de Guanajuato; Enrique Alfaro, MC, Jalisco; Jaime Rodríguez, El Bronco, independiente, Nuevo León y Silvano Aureoles Conejo, PRD, Michoacán dieron su apoyo a su compañero Francisco García Cabeza de Vaca y exigieron limpieza en el trato jurídico.

Igual se suman los gobernadores del PAN.

La oposición en San Lázaro -PAN, PRI, PRD y MC- desecharon avalar una remoción del Auditor Colmenares y dieron su respaldo a García Cabeza de Vaca.

Confiaron en que Morena y el presidente López Obrador no tendrán tiempo para tramitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas y el cese del auditor, porque a esta legislatura sólo le quedan los meses de marzo y abril con sesiones, y los de mayo, junio, julio y agosto sin sesiones.

Y sobre todo que para el domingo 6 de junio se sepa ya si Morena perdió la mayoría en San Lázaro.

Recomendaciones de Monreal

Para evitar que la reforma preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre generación eléctrica sea impugnada jurídicamente, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, recomendó abrir un compás de análisis y búsqueda de acuerdos para encontrar soluciones.

Monreal reconoció que, si se aprueba la minuta en los términos en que se recibió, los contratantes del servicio inevitablemente se inconformarán ante los órganos jurisdiccionales.

Dijo que no es un secreto que esta reforma podría ser sometida a arbitrajes internacionales porque existen contratos firmados por el gobierno mexicano, con base a una ley que está vigente.

En el grupo parlamentario la mayoría, dijo, “apoyamos la iniciativa preferente del Presidente”, pero consideró que hay que buscar salidas.

“Yo soy de los que piensa que el diálogo no se puede agotar, no se puede abandonar y no se puede evitar, y yo creo que, si la aprobamos tal y como viene de la Cámara de Diputados, que es una hipótesis, obviamente va a haber recursos en contra de esta ley que nosotros aprobemos.

“Y lo que yo intento es que el Estado no sufra mermas económicas en su patrimonio por las demandas que se puedan interponer, en el arbitraje internacional o en los órganos jurisdiccionales nacionales”, agregó.

El líder de Morena en el Senado aceptó que conforme se acerca el proceso electoral la construcción de acuerdos en el Congreso es cada vez más complicado.

“… todo se partidiza, todo se politiza y aunque sean buenas intenciones o sean carpetas de investigación serias, no falta el ingrediente político-partidista que intenta descalificar las acciones que se tengan que hacer. Cada vez es más complicado el diálogo y es normal, porque los partidos se alejan del acuerdo y se acercan a sus posiciones electorales en los estados, en los municipios, en los distritos donde habrá disputa electoral, lo entiendo y siempre ocurre lo mismo, cada tres años”, señaló.

