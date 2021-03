Blinda tu sistema inmune con el antioxidante maestro: GlutaDose

Es más que un suplemento con fórmula única

en el mercado y está avalado por la Cofepris

Está conformado por Glutation, Acerola y Zinc, cuyo resultado hará que no seas parte de las estadísticas

Protege las células del cuerpo de los llamados radicales libres, los cuales son los responsables del envejecimiento celular, cáncer y demás enfermedades

La pandemia generada por la Covid-19 nos vino a crear conciencia que si cuidamos e invertimos en nuestras salud, podremos evitarnos muchas pesadillas y sobre todo gozar de una vida plena y feliz.

La Covid-19 ha puesto en la mira de los científicos y médicos la importancia de este mecanismo protector, cuyo fortalecimiento se busca a través de las nuevas vacunas que poco a poco se están desarrollando y aplicando a la población.

El glutatión es un antioxidante natural que produce el organismo y que tiene implicaciones sobre la desintoxicación. El glutatión, una molécula de origen natural que protege a todas las células, tejidos y órganos de los radicales libres tóxicos y enfermedades.

Glutatión, un antioxidante natural que produce el organismo y que tiene implicaciones sobre la desintoxicación. Es una molécula de origen natural que protege a todas las células, tejidos y órganos de los radicales libres tóxicos y enfermedades y hoy, gracias a Farmacéutica Española Hispanoamericana, desde hace dos años se encuentra GlutaDose en México y que tiene tres grandes componentes: Glutatión, Acerola y Zinc, justo para blindar tu sistema inmune.

Además, su aplicación ha sido probada con éxito en casos de enfermedades crónicas como Parkinson, VIH, esquizofrenia, diabetes, entre muchas otras, al ser una de las primeras líneas de defensa ante el estrés oxidativo.

Por todo lo anterior, DIARIO IMAGEN, tuvo la oportunidad de charlar con Leslie Jhoana Muñoz García, egresada de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y líder de Innovación de GlutaDose.

SE DESARROLLÓ HACE CINCO AÑOS EN ESTADOS UNIDOS

“La producción de glutatión comienza a disminuir a partir de los 20 años de edad y es cuando necesitamos la la suplementación. Los resultados son casi de inmediato, uno se siente con más energía. De forma excelente ayuda a personas con mal de Parkinson, con cáncer, con VIH y con COVID-19. Acelerará la recuperación de tu cuerpo después de un esfuerzo intenso, mejorará notablemente la calidad del sueño, fortalecerá tu sistema inmunológico, te ayudará a aliviar molestias musculares y en articulaciones. Incluso notarás mejoras en tu fluidez mental y concentración”, señala Leslie Jhoana Muñoz García.

GlutaDose es un producto que se desarrolló hace cinco años en Estados Unidos y justamente responde a la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de estar reforzando continuamente nuestro sistema inmunológico que hace que nuestro cuerpo se mantenga sano y libre de cualquier enfermedad provocada por virus y bacterias.

Y para nutrir aún más esta entrevista, conversamos también con Teresita Guzmán Sarti, gerente de marketing de GlutaDose, egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, quien se enfoca en desarrollar flujos de información positivos que impacten y mejoren el rendimiento de la marca dentro del entorno industrial y frente a la opinión pública.

“Aunado a GlutaDose debemos alimentarnos bien, descansar, hacer ejercicio, mantener todos estos hábitos porque de pronto tenemos altos niveles de estrés,altos niveles de ansiedad por todo lo que está sucediendo y es importante fortalecer nuestro sistema y qué mejor que hacerlo con GlutaDose, que tiene una fórmula excepcional, única en el mercado que está compuesta de glutatión -el antioxidante maestro., la acerola -que es un pequeño fruto que nace en el Amazonas y que tiene 30% más vitamina C que una naranja -y el zinc, lo cual es blindará de forma única a nuestro sistema inmune”, afirma Teresita Guzmán Sarti.

INVIERTE EN TU SALUD CON TAN SOLO 50 PESOS DIARIOS

—Cuál es el costo de GlutaDose?

Leslie: Es de 50 pesos diarios, lo cual es una gran inversión para la salud, además es una cantidad que luego se puede gastar en comida chatarra y refrescos. La caja de GlutaDose contiene 30 ampolletas y se ingiere una ampolleta diariamente.

Viene la dosis exacta de tanto de glutatión, como de acerola y zin, justo lo que el cuerpo requiere.

—De preferencia, cómo y a qué hora tomar una ampolleta de GlutaDose por día.

Leslie: De preferencia en ayunas, aunque también se puede hacer después del desayuno, pero por si alguna circunstancia se te olvidó tomar GlutaDose, lo puedes tomar a cualquier hora del día.

Es sublingual, se ingiere por debajo de la lengua durante unos 20 segundos, porque así el glutatión se absorbe de una manera más adecuada que si lo tomas en cápsula.

Disfrutar de los beneficios entonces el tratamiento para un mes en el que viene en la caja de GlutaDose.

—Se puede decir que GlutaDose no es un gasto, es una inversión para nuestra salud.

Teresita: Tenemos que invertir en suplementarnos, acostumbrarnos a que es muy importante ir de la mano de buenos hábitos y suplementos porque efectivamente estamos invirtiendo en nuestra salud, es un hábito diario que tendríamos que llevar a cabo.

EL REY DE LOS ANTIOXIDANTES; SU USO ES CONTINUO

—¿Por cuánto tiempo se consume GlutaDose?

Leslie: Es un suplemento continuo porque si cada vez que pasa el tiempo disminuimos la cantidad de glutatión en nuestro cuerpo, es importante que tengamos un suplemento con GlutaDose que nos ayude a tener esta cantidad que ya nuestro cuerpo no puede producir de dicha forma.

Teresita: Se debe consumir de tres a seis meses y continuar con el tratamientos. GlutaDose demostrado muy buenos resultados, no es un suplemento del que se tenga que descansar, al contrario, el glutatión debe estar constantemente activo en nuestro cuerpo. GlutaDose es la dosis perfecta de glutatión diaria, vitamina C y zinc

—En dónde se puede comprar GlutaDose

Leslie: Se puede adquirir en la página de internet www.glutadose.mx También se puede adquirir en Amazon, Mercado Libre, en Farmacias San Pablo y Farmacias del Ahorro. Farmacéutica Hispanoamericana hizo un gran esfuerzo para traerlo a México

Teresita: Es un producto que se empezó a comercializar en Estados Unidos desde hace cinco años y debido a la pandemia por COVID-19 se decide traerlo a México y ponerlo al alcance de todos los mexicanos.

EXCELENTE PARA PACIENTES CON PSORIASIS

—A partir de cuánto tiempo que se comienza a tomar GlutaDose, se comienzan a ver los resultados?

Leslie: Los primeros cambios que tú vas a notar son en la piel y el cabello, por ejemplo, personas que tienen canas dicen que de repente dejan ver la aparición de canas. Los primeros efectos se empiezan a ver desde las primeras semanas que se toma. Durante las primeras semanas vas a poder empezar a ver los efectos en la piel, cabello y uñas y se va blindando todo tu sistema inmune.

—Ayuda a personas que sufren de psoriasis.

Leslie: Hemos visto casos de pacientes que tienen psoriasis y que ven mejoría sobre todo en este tipo de lesiones que le genera la piel en las primeras semanas de consumo, aunado a su tratamiento. Lo mismo sucede con personas con mal de Parkinson, que consumen GlutaDose y dejan de ver este tipo de temblores en conjunto con su tratamiento médico, porque el producto lo que está haciendo es que está atacando esos radicales libres que se generan por el estrés, entonces el antioxidante va a atacar estas molestos estas moléculas que son dañinas para el organismo. En nuestras redes sociales de GlutaDose México pueden ver testimoniales.

Teresita: Como la psoriasis la vemos reflejada en la piel, por eso decimos que es una enfermedad dermatológica, pero la realidad es que es una enfermedad autoinmune, el mismo cuerpo está mandando la alerta y se traduce en las lesiones de psoriasis que te pueden atacar el cuello, las manos, las comisuras, que puede ser doloroso. En el momento que las personas con psoriasis empiezan a consumir GlutaDose como apoyo a su tratamiento empiezan a notar mejoría, por lo mismo, que está reforzando las células, está eliminando radicales libres, desintoxicando y lo más importante estás optimizando y regulando tu sistema inmune entonces.

Los pacientes con psoriasis claro que notan una una mejoría con el apoyo de GlutaDose en su tratamiento. La piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo.

AYUDA A UNA PRONTA RECUPERACIÓN EN PACIENTES

CON COVID-19, AUNADO CON EL TRATAMIENTO MÉDICO

—¿Puede ayudar a prevenir la Covid-19 o bien a ayudar a una pronta recuperación en pacientes con coronavirus?

Teresita: Hay personas que desafortunadamente se han contagiado de Covid-19 y si consumen GlutaDose presentan los menores síntomas, esa parte es importante porque tienen un sistema regulado. No quiere decir que el virus no vaya a cumplir el proceso normal, simplemente lo que hace es que ayuda a que esos síntomas no sean tan agresivos y que el cuerpo esté preparado para enfrentar ese problema de una manera mucho más eficiente.

—¿Lo pueden consumir personas con diabetes?

Leslie: Claro. Hay estudios científicos que el zinc ayuda a no ser tan susceptible a enfermedades virales. Con la diabetes se genera un estrés general en el metabolismo por el desorden que hay del de la falta de insulina y la aumento de glucosa, etcétera, entonces hay un desnivel en el metabolismo y uno de los marcadores principales en pacientes con diabetes es que tienen niveles de glutatión muy bajos entonces si toman glutatión comienzan a ver mejoría, claro, aunado a todo su tratamiento médico.

—Me he percatado que hay doctores que recomiendan Glutadose.

Teresita: Claro que muchos doctores lo recomiendan porque hay miles de estudios referente a los beneficios de glutatión dentro de nuestro cuerpo para mantener un sistema inmune optimizado y regularizado.

GRAN ANTIINFLAMATORIO

—¿Glutatón es también un antiinflamatorio?

Glutatión son moléculas que ayudan a desinflamar, genera una menor inflamación. Hay pacientes que superaron la COVID-19 y quedan con inflamación en pulmones, entones el glutatión lo que hace es disminuir esa inflamación.

—También ayuda a personas en su tratamiento contra el cáncer.

Teresita: Es muy importante recalcar que cuando una persona está en tratamiento de cáncer, el glutatión entra después a fortalecer las células, no durante la etapa de quimioterapia, porque la quimioterapia utiliza los radicales libres para eliminar las células cancerígenas y GlutaDose lo que hace es fortalecer las células, entonces lo ideal es que una vez que esté terminado el proceso de quimioterapia y si el doctor lo permita y autorice, entonces se determine si el paciente consume o no GlutaDose.

—¿A qué sabe GlutaDose?

Leslie: Tiene un sabor cítrico como a frambuesa.

—Para recomendar un producto, primero hay que probarlo.

Teresita: Mi vocación por la salud empezó mucho antes de conocer a GlutaDose, vengo de familia de médicos, entre pediatras, cardiólogos ginecólogos, desde bisabuelos, abuelos, papás y hermanos, que son médicos, siempre he estado muy en contacto con la salud y en verdad se vuelve una vocación o sea llevar salud a la población, saber que un granito de arena hace la diferencia. Me encanta llevar salud a todos los mexicanos a través de empresas comprometidas. Para mí no hay mayor satisfacción que poder estar a veces en comunidades lejanas y ver los productos de Farmacéutica Hispanoamericana, quien trajo Glutadose a México y abrir su comercialización, hacerlo de una manera mucho más directa y sin menos intermediarios. GlutaDose me atrapó y enamoró.

-Algo que desees agregar.

Teresita: Invitaría a todas las personas que nos escuchan, que participen activamente en el cuidado de su salud, quitémonos el miedo a los suplementos. Hay que invertir en nuestra salud y suplementarnos con antioxidantes muy poderosos que ayuden a nuestra desintoxicación y salud celular. Nuestra vejez lo va a agradecer y nuestra cartera también.

Algunos de los grandes beneficios de GlutaDose *** Aumenta la potencia de las células madre

*** Mejora la diferenciación de células madre

*** Ayuda a mantener el sistema inmune funcionando de forma óptima

*** Promueve la función de células T

*** Controla la inflamación

*** Disminuye el daño muscular

*** Reduce el tiempo de recuperación

*** Aumenta la fuerza y el rendimiento

*** Mantiene la salud celular

*** Combate las infecciones y ayuda a prevenir enfermedades

*** Ayuda a desintoxicar el hígado

*** Protege de las toxinas ambientales

HA SIDO PROBADO CON ÉXITO EN

CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Su aplicación ha sido probada con éxito en casos de enfermedades crónicas como Parkinson, VIH, esquizofrenia, diabetes, entremuchas otras, al ser una de las primeras líneas de defensa ante el estrés oxidativo.