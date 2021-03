Gracias a ley de reforma eléctrica, ruptura definitiva entre AMLO e IP

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Gracias a la ley de reforma eléctrica que recientemente aprobó el Senado de la República sin quitarle “ni una coma”, de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la brecha entre el Ejecutivo y la Iniciativa Privada se volvió aún más abismal de lo que ya era. O sea, la ruptura se volvió definitiva.

Y es que en ese afán del Presidente de reducirlo todo a pobres y ricos; a que los malos son los empresarios y su tan llevado y traído “pueblo bueno y sabio”, son los sufridos buenos de la película, ha terminado por marcar una gélida e infranqueable distancia con respecto al empresariado.

No cesó el inquilino de Palacio Nacional en hacerles la vida imposible a los empresarios y la puntilla fue precisamente, la ley de reforma eléctrica, que de acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, las tarifas eléctricas subirán un estimado del 26 por ciento. Y la pregunta es, ¿a dónde se van todos esos recursos que la llamada Cuarta Transformación dice ahorrar? Adivina, adivinador.

Por su parte, la Coparmex estimó que cuando dicha Ley llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la gran cantidad de amparos que ya empezaron a surgir, podría terminar en “letra muerta”.

Así como para “amarrarse el dedo”, el presidente López Obrador, en su gustadísima conferencia de prensa mañanera, externó su confianza en que esto no será así. ¿Acaso porque el tabasqueño supone que las piezas que colocó como ministros en la Corte, le harán el favorcito?, eso es lo más probable.

Por lo demás, muestras del desprecio que le tiene el tabasqueño a la Iniciativa Privada, existen muchas, pese a que apenas lleva poco más de dos años en la Presidencia de la República. Ahí está lo de la rifa-no rifa del avión presidencial; el haberles cerrado todo apoyo en esta pandemia de Covid-19, pero eso sí, no repara en pedirles apoyo para causas tan sin sentido, producto de sus cotidianas ocurrencias, pero esta vez parece que fue “la gota que derramó el vaso”.

Finalmente, parece increíble que el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, siga siendo una “moneda en el aire”. Desde esa entidad, sus seguidores se han dado a la tarea de defenderlo a toda costa, empezando por el dirigente morenista en aquella entidad, quien argumenta que como el también llamado “Toro” es el único que está registrado, pues entonces nada tendrían que hacer el resto de los aspirantes.

Además, por las “ex benditas redes”, los seguidores del senador con licencia se ufanan en mantenerlo como la única opción que tiene Guerrero, mientras que en el partido oficial, su dirigente, Mario Martín Delgado, ya no sabe que otra triquiñuela urdir para mantenerlo como el candidato favorito del presidente que es.

Municiones

*** Ayer, destacó que el dirigente de FuerzaXMéxico en la Ciudad de México, Armando Ríos Piter, presentó la plataforma electoral de dicho partido, novedosa por la forma y el fondo. A diferencia de otros ejercicios, esta plataforma surgió de un ejercicio de diálogo digital con la ciudadanía, aprovechando las distintas herramientas digitales que existen para escuchar a las y los chilangos. La pandemia nos ha obligado a adoptar y cambiar muchos de nuestros viejos hábitos, y la política no podía ser la excepción. De igual forma, sus propuestas son disruptivas en muchos aspectos. Para empezar, ponen al centro a la ciudadanía, pues están centradas en sus derechos, fondos, reducciones a tarifas, apoyos y demás medidas que se estarían adaptando. Ya no se trata de decir qué es lo que quiere hacer el Partido o quiénes aspiran a representarnos, sino de que nos digan cuáles son los efectos que queremos ver. En un tiempo de promesas huecas y compromisos vagos, esta plataforma llama la atención.

*** “Cuando un gobierno no da resultados y además está plagado de corrupción, sabe que sus días están contados. De ahí que la administración estatal morenista trate de mantenerse en el poder con trampas y descalificando a quienes representan un riesgo para sus intereses personales”. Así respondió Jorge Hank Rhon a las aseveraciones que el mandatario estatal, Jaime Bonilla, ha vertido sobre su persona durante sus comparecencias matutinas y agregó: “en carne propia he experimentado lo que es que se violente el Estado de Derecho y conozco todos los pretextos que se pueden utilizar para tratar de sacarte, a la mala, de la competencia”. Al referirse al actuar de la actual administración estatal, el empresario tijuanense manifestó: “no se trata de cómo lo califico yo, sino la realidad que se vive; retiraron los apoyos para las mujeres y los emprendedores, que son quienes sostienen al estado y no piden nada, sólo que no se les obstaculice. No respetan a quienes quieren trabajar, al contrario, los sabotean”. Agregó que en Baja California -de acuerdo con información del Registro Nacional de inversión extranjera de la Secretaría de Economía del gobierno federal-, durante 2020 la inversión extranjera se contrajo 9.2 por ciento, que es mayor a la registrada en todo México (8.5 por ciento). “Ellos dicen que sí hay, pero si no se ve y dicen que está, alguien se la llevó”.

*** Declarándose lista para el reto, y sin duda así es, la senadora Marybel Villegas Canché solicitó a la Cámara alta, licencia por tiempo indefinido a partir de mañana. El reto, es convertirse en la candidata de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez. La senadora Villegas Canché, agradeció el apoyo que en el Senado de la República, le brindaron el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, así como el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez.

*** De acuerdo con los resultados del Índice de Calidad de la Información del último trimestre del 2020, Quintana Roo, donde gobierna Carlos Joaquín González, se colocó como la cuarta entidad a nivel nacional con mayor transparencia en el ejercicio de los recursos federales. Desde la Secretaría de Finanzas de la entidad, a cargo de Yohanet Torres, recuerdan que durante la presente administración, el estado ha permanecido entre los mejor calificados en las evaluaciones que realiza la Secretaría de Hacienda; esto, por el compromiso que tienen con la transparencia y rendición de cuentas.

morcora@gmail.com