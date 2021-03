Tan lejos de EU, tan cerca de un “caudillo” de opereta

Índice político

Francisco Rodríguez

Para el libro de récords Guinness: la velocidad turbo con la que en sólo veinticuatro horas haya sido desnudado el régimen de caricatura de la 4T ante el vecino del Norte. No sólo dio al traste con cualquier posible entendimiento bilateral en el futuro cercano de cuatro años, sino evidenció la corrupción intolerable, la mendacidad y… hasta el síndrome de La Chimoltrufia.

Ponchado en tres strikes seguidos, el bateador fue mandado a los vestidores. Las risas socarronas, empleadas tradicionalmente ante los paniaguados en las “mañaneras” ‎por el empoderado falaz, se cambiaron de bando. Fue un encuentro virtual realmente lastimoso, hasta para dar pena ajena.

Absurdo creer que los niveles de corrupción y mentira son tolerables para quienes están pensando en el futuro. Imposible hablar de Juárez, de la virgen de Guadalupe y de remedar los asertos de viejos dictadores acerca de que México está lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. Insoportable para la opinión pública soportar una comparecencia virtual de ese tamaño de ridiculez.

Insufrible el narcisismo patológico caracterizado por una persistente megalomanía, la arrogancia supina, las conductas disfrazadas del sometimiento a quienes le rodean por la necesidad de ser admirado, las fantasías de poder y la propensión a comportarse de manera pomposa. Ratificó la creencia de encabezar un régimen vulgar y doloroso.

Biden no dejó avanzar en sus ocurrencias al hombrecillo de Tepetitán

Revelada la personalidad psicopática francamente amoral, sustancialmente impulsiva e irresponsable, la que se dedica a satisfacer intereses inmediatos y narcisistas, sin importar consecuencias, sin demostrar aparentemente culpas ni ansiedades. La desesperanza está al tope.

La serie de sandeces que saca a colación cada vez que habla con el extranjero, aunque sea virtualmente, fue parada en seco. Joseph Biden no dejó avanzar en sus ocurrencias al hombrecillo de Tepetitán. Le hizo ver las violaciones al Tratado y la importancia de las mismas en estos momentos de definiciones. Un resultado no sólo negativo, sino elocuente.

Los gabachos comprobaron, igual que nosotros, que no tiene freno. Que los múltiples frentes de destrucción amenazan a propios y extraños, que no hay límite cuando para quedar bien con sus electores puede recurrir descaradamente al síndrome de La Chilindrina para salvar la figura.

Un montaje similar al que Hugo Chávez protagonizó en Venezuela

En sólo veinticuatro horas todo se desnudó. Para compensar las mentadas de madre del día anterior, el hombrecillo acude presuroso a copiar las técnicas de Maduro, el cacique venezolano, para aparentar la cercanía con el pueblo.

Instrumenta un montaje para que un chairo con casquete militar‎ “burle” cinco obstáculos de guardias seleccionados expresamente para eso, y llegue hasta la carpa de la “mañanera” a expresarle sus preocupaciones. Realmente ofensivo para cualquier inteligencia común, realmente preocupante sobre el estado mental del empoderado.

Así, vamos rumbo a la desintegración política de la República

En sólo veinticuatro horas se aprueba vía fast track en el Senado una iniciativa de reforma regresiva eléctrica, para dar al traste con todo el esfuerzo de energías renovables, y para perder desde ahora los litigios internacionales que por 220 mil millones de dólares serán facturados al pueblo de México para pagar las falacias del dizque Presidente. Un monto que en nuestra vida podremos tener para esos efectos.

Si las cosas siguen como van, vamos rumbo al abismo, no sólo al despeñadero. Si las cosas siguen como van, vamos rumbo a la desintegración política de la República, hacia la balcanización de la vida nacional, no sólo a la polarización tan cantada.

México, ¿el rancho grande a merced de capataces y tiranos?

Los estudios sesudos de los expertos electorales de la Cuarta Corrupción ya puntualizaron que entre los diez estados de la Alianza Federalista hay más votos que los que tiene Morena en las alforjas. Con el voto de esos diez estados se acaba el sueño de una noche de verano. Imposible ignorarlo, menos pasarlo por alto.

De ahí la embestida contra todos aquellos gobernadores que tengan mayoría de oposición en los estados. Los sicarios de los capos en San Luis Potosí lo confirman: balearon al representante de Coparmex en ese estado, por oponerse a sus designios. México para ellos debe seguir siendo el rancho grande a merced de capataces y tiranos.

Vergonzoso que, como limosnero, pida lotes de vacunas a Biden

El hombrecillo de Tepetitán no entiende de feminismo, no entiende de energías limpias, y menos de rendición de cuentas. El embate contra la Auditoría Superior de la Federación, por no ajustarse a sus caprichitos, no tiene nombre.

Lo único que sabe el hombrecillo es comprar votos y regresar a una economía como la del siglo pasado, a base de mulas, carretas y trapiches. En sólo 24 horas cambió su discurso sobre la vía libre en las fronteras a los trabajadores migrantes, para ajustarse al libreto, sin pudor, sin decencia alguna. Lo que importa son las elecciones de junio próximo.

En sólo 24 horas se dio cuenta de que no se puede engañar con el sonsonete de que ya compró 220 millones de vacunas anti Covid, para pedir inescrupulosamente que Biden cargue con la cuenta, y que le regale unas cuantas dosis para salvar la cara. Inaudito. Francamente vergonzoso.

Y él cree que allá no lo saben. Es patético observar el nivel de ignorancia que se tiene cuando se negocia con uno de los países más ricos y soberbios de la Tierra. Por eso, las risas socarronas han cambiado de bando.‎ No se puede con el mismo gesto burlón con el que se defiende a Macedonio, intentar engañar a las contrapartes de una relación bilateral que hace agua.

En el encuentro virtual con Biden fue por lana y salió trasquilado

Las risas y las burlas socarronas del hombrecillo en las “mañaneras”, parte de un paisaje político que anuncia violaciones legales, atracos constitucionales, tempestades civiles, batallas de papel insulsas, aplausos de chairos habilitados como periodistas de ocasión, palafreneros a modo, cambiaron de bando.

Las ironías burlona, las lanzadas de guasón, las sangronadas hirientes, el humor involuntario y la estulticia se regresaron como crueles bumerangs a quien las profiere.

Fue lastimoso ver el espectáculo hiriente de la conferencia virtual. Mientras el hombrecillo decía sus argumentos en pésimo español, los interlocutores del Imperio esbozaban risitas de compasión, gestos burlones que desacreditan in situ todo atrevimiento vulgar. El que fue por lana, salió trasquilado.

El bolivianarismo destructor, la falsa ideología aplicada a todos, menos a sus favoritos, el republicanismo de opereta, el civilismo de carpa chusca, hacen del hombrecillo un sujeto perdido en el espacio, y en los laberintos de su propia soberbia incomprendida.

Sus ironías de agitador de rancho ya no funcionan para un pueblo que sabe, igual que todo el mundo, que su sexenio duró menos que un chiflido, que ha fracasado en todas las líneas.

Vamos hacia un abismo del que tardaremos décadas en poder salir, si es que se puede.

Pobre México, tan lejos de Estados Unidos y tan cerca de un “caudillito” de zarzuela.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: El gobierno de Estados Unidos no considera compartir vacunas con México, señaló la vocera del presidente Joe Biden, Jen Psaki, en conferencia el mismo lunes del encuentro AMLO-Biden. “El presidente ha sido claro que su objetivo está en asegurar que la vacuna sea accesible a todos los estadounidenses, ese es nuestro objetivo. El siguiente paso es la recuperación económica”, explicó la vocera.

