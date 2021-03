“No, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no viola la Constitución”: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si de algo sabe bien Ricardo Monreal a fondo, después de la política, es de Derecho Constitucional.

Doctor en eso, el zacatecano forma parte además de la plantilla docente de la UNAM, y es parte también de un club muy exigente, exclusivo, con integrantes muy, muy, muy roñosos en cuanto a admitir a otros que no estén intelectual, y académicamente a su nivel y que cuando se juntan, nunca hablarán de amor, o de poesía, o de cómo va el cine nacional o internacional, o de bicicletas o de autos de carreras, sino sólo de Derecho por más que estén enamorados, o metidos en algún programa de ejercicios.

Ese club es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por donde han pasado personajes como esa leyenda que es Jorge Carpizo y otros como Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez, José Luis Soberanes, José Luis González Pérez, Diego Valadés y prácticamente todos los abogados históricos de México, los ministros de la Suprema Corte y magistrados.

Es entre ellos una práctica común que cuando tienen enfrente retos como el que plantea la entrada en operación de la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, como la que aprobó la madrugada de ayer el Senado, y que llega plagada de advertencias y señalamientos de inconstitucionalidad, pues se corre el proyecto de iniciativa o dictamen entre sus miembros para que den sus opiniones y recomendaciones.

No lo sé, supongo con cierta certeza, que Monreal lo hizo.

Hoy, aprobada la reforma a contrapelo de muchos comentarios y advertencias en contra, quiero creer que si el zacatecano sale y afirma que esta reforma en los hechos no es inconstitucional, es porque no lo es.

Sin duda que el presidente de la Junta de Coordinación Política y Líder de la mayoría de Morena en la Cámara alta volvió a demostrar su fuerza política en la aprobación fast-track de esta reforma, pero sobre todo reiteró su capacidad de disertación al ir a tribuna a dar con la palabra el último jalón al voto mayoritario para su entrada en vigor.

Fue interesante ver cómo asumió el papel de catedrático, combinado por supuesto con el de tribuno, para, con la Constitución en la mano, ir a los textos de cada artículo, de cada fracción, y refutar así una a una las objeciones de la oposición.

La conclusión de su argumentación fue una contundente afirmación: ¡No, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no viola la Constitución!.

Interesante es que, justo ayer mismo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya anunciado el cambio de contratos de gas etano con Odebrecht, suscritos por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y con ello supuestamente ahorrarse varios cientos de millones de dólares,

Se concreta así una intensa y larga jornada legislativa, con la cual se buscará fortalecer la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica.

“Es muy sencillo de entender… en aquel tiempo (con Calderón y con Peña Nieto) la mayoría (Legislativa del PRI y PAN) no nos escuchó; nos ignoró, nos humilló. Nosotros no lo hicimos, simplemente cumplimos con un propósito que nos planteamos y que al pueblo de México no debe extrañarle que estamos actuando congruentemente, como lo está haciendo la oposición, que en aquel momento era mayoría y que ellos saben que así lo planteamos desde 2013”, reflexionó el zacatecano.

Consideró entonces que es normal la actitud de la oposición decir que acudirá a los órganos jurisdiccionales para frenar la Reforma, están en su derecho.

EL T-MEC, motor esencial del desarrollo

Durante la tarde, al encabezar un encuentro de evaluación del T-MEC, Monreal coincidió con otros de la Comisión de Economía en señalar que este mecanismo firmado por México, Estados Unidos y Canadá, es un pilar fundamental en la estrategia del gobierno federal, como motor económico y generador de bienestar social para las y los mexicanos.

Durante la primera sesión virtual de la “Jornada Informativa del T-MEC”, organizada por la Secretaría de Economía, el zacatecano subrayó que este acuerdo comercial dará el impulso hacia una economía más social e incluyente.

Sin embargo, advirtió que es necesario trabajar para que los beneficios de la integración realmente impacten, de manera favorable, a los sectores de mayor vulnerabilidad y marginación, los cuales fueron excluidos por los gobiernos neoliberales.

El legislador indicó que este nuevo tratado tiene por propósito renovar la protección de los derechos laborales, de la propiedad industrial y del libre comercio. Se trata, enfatizó, de un instrumento amplio, complejo y con múltiples implicaciones para el desarrollo económico, comercial y financiero de México.

La aprobación del T-MEC con sus 6 acuerdos paralelos con los Estados Unidos y la adecuación del marco legal nacional, es fruto del intenso trabajo legislativo cuya intención es la de prepararse para su implementación.

Con estas acciones decisivas, subrayó Monreal, México envió una señal de confiabilidad a sus socios comerciales regionales y del mundo, además de abrir áreas de oportunidad de América del Norte en beneficio de las personas emprendedoras, inversionistas y consumidoras, al incluir reglamentaciones al comercio digital, Mipymes, la competitividad y administración aduanera.

Para México, puntualizó, el acuerdo contiene instrumentos y alternativas para la defensa de sus intereses comerciales frente a sus socios, para evitar que se tomen decisiones unilaterales en perjuicio de uno o más países parte: “un escenario que experimentamos anteriormente”.

El zacatecano consideró que este encuentro es un ejemplo de la cooperación entre Poderes de la Unión, la cual se debe fomentar a fin de mejorar el entendimiento de los instrumentos internacionales para cumplir de mejor manera con los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con el exterior.

Desde el inicio de esta Legislatura, agregó, las y los senadores han dado seguimiento, con especial atención, al curso de las negociaciones del acuerdo. “A un año de distancia, este es un buen momento para que desarrollemos una plataforma de análisis y revisión de la competitividad y el avance del T-MEC”.

La Jornada Informativa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que consta de cuatro sesiones, tiene el objetivo de acercar a las y los senadores de la República las disposiciones del T-MEC que se relacionan directamente con temas que recaen en atribuciones legislativas.

Dichas sesiones serán impartidas por funcionarios de la Secretaría de Economía responsables de los aspectos más relevantes contenidos en el acuerdo comercial.

