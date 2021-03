Detecta la SSyPC intromisión del crimen en elecciones en 7 estados

“Campañas de intimidación a candidatos”

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SsyPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que hay siete entidades en donde existe más riesgo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral de este año, con presiones a candidatos e incluso homicidios.

La encargada de la seguridad del país, detalló que estas entidades son Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco, en donde existe “el partido del crimen” que mediante diferentes estrategias está intentando incidir en la elección.

“Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión”, dijo.

Aunque todavía faltan tres meses para que se lleve a cabo la elección, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, ya se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 asesinatos que se han concentrado en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

“En algunas regiones, el crimen designa, está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios. Tomando el control de las finanzas y extorsionan, y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores”, señaló.

La funcionaria federal dijo que entre las estrategias del crimen para intervenir en las elecciones están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión.

También se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección personal y capital humano para las campañas.

Para enfrentar esta situación, la Secretaría de Seguridad desplegará un operativo con mesas de diálogo con los gobiernos locales y presencia de fuerzas federales para detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para evitar que intervenga “el partido del crimen”.

El Presidente pide aplomo y firmeza a candidatos

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los candidatos que van a participar en las elecciones de junio actuar con firmeza y aplomo frente a las posibles amenazas del crimen organizado. Reiteró que se va a dar protección a los candidatos que lo necesiten, pero respetando que esto no signifique una intromisión del gobierno en el proceso.

“Pedirles a los candidatos que actuemos con firmeza, con aplomo, la libertad no se implora, se conquista, y de todas maneras va a haber protección. Se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta, sobre todo candidatos a presidentes municipales que son muchos los que se van a elegir”, subrayó. Por ello, el mandatario respaldó el plan presentado por la SSyPC para que los candidatos no sean amenazados ni intimidados por el crimen y declinen a sus aspiraciones por amenazas.

“Por todo esto que se presenta en procesos electorales queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco, que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores”, dijo.