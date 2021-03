Economía y salud, en la misma línea de riesgo: Sesma

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Desde hace unos días se ha venido comentando sobre la probabilidad de una tercera ola de contagios por Covid-19 en nuestro país.

No obstante que ya se ha vacunado a una parte (mínima) de la población, a la restricción de actividades, el confinamiento voluntario, los exhortos a guardar la sana distancia y el uso de tapabocas, el virus ahí sigue.

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo hace un par de días que una tercera ola de contagios podría llegar a México, aun cuando el semáforo epidemiológico haya pasado a verde en algunos estados como Campeche y Chiapas.

Este repunte podría suceder a finales de este mes, con la llegada de la Semana Santa, cuando muchas familias aprovechan para ir de vacaciones o salir del confinamiento por la pandemia y se relaje la disciplina. Aunque ya se dijo que no se puede dar por hecho que esa tercera ola llegará,

el virólogo alemán, Felix Drexler, explicó que las nuevas mutaciones, la llegada del otoño a varios países de América Latina y las limitaciones en la vacunación, manchada por los escándalos de irregularidades, son factores a tener en cuenta. Por eso hay que ir con prudencia. Incluso, cuando el Partido Verde de la Ciudad de México ha sugerido al gobierno considerar la apertura económica total.

El mismo dirigente del Partido Verde, Jesús Sesma, recomendó elaborar un plan de reapertura total de actividades que tome en cuenta las necesidades de cada giro y medidas de vigilancia extrema, además de mantener el uso obligatorio de caretas, cubrebocas y sana distancia, a fin de permitir a los establecimientos abrir sus puertas sin poner en riesgo la salud de las personas.

También le hizo un llamado a considerar la reapertura absoluta de actividades económicas esenciales y no esenciales, con la finalidad de detener la pérdida de empleos y el impacto económico que ha ocasionado la pandemia por Covid-19. Sesma Suárez reconoció el gran esfuerzo del gobierno capitalino “para mantener a flote la economía de la ciudad a través del programa “reactivar sin arriesgar”. De igual manera destacó la necesidad de permitir la reactivación de aquellos comercios y negocios que aún se encuentran sin autorización para operar.

Recordó que a inicios de este año la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX advirtió que de continuar esa situación, serían más de 40 mil las empresas que cerrarían de manera definitiva, causando la pérdidas de más de 200 mil empleos.

A su vez, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño, también señaló que el impacto económico que representa el cierre de negocios compromete más de un millón 725 mil empleos directos e indirectos.

“Muchos comercios y negocios no lograron sobrevivir a la pandemia y los que aún se mantienen, corren el mismo riesgo; es claro que la economía de las y los capitalinos no puede seguir soportando este embate.

Reconoció que la salud y la economía están sobre la misma línea de riesgo y no se puede privilegiar sólo a una de ellas, pues si bien es cierto que el cierre de actividades se ha considerado hasta ahora la mejor estrategia para evitar contagios masivos, también es una realidad que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis de hambre y desempleo que puede durar décadas.

Genera FOVISSSTE altos rendimientos

FOVISSSTE informó que en el ejercicio 2020 generó rendimientos por 8 mil millones de pesos en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado que no cuentan con un crédito y que le serán abonados a sus respectivas Subcuentas de Vivienda. En la actual administración, que preside el Vocal Ejecutivo Agustín Gustavo Rodríguez López, el Fondo dijo que ha cumpliendo destacadamente con los objetivos planteados en el artículo 177 de la Ley del ISSSTE. Con dichos recursos, los trabajadores que no cuentan con un financiamiento hipotecario del Fondo incrementan su capital para comprar una vivienda o, si no solicitan el crédito, aumentan su ahorro para el retiro.

En total, se prevé que 4.2 millones de trabajadores activos y ex empleados de dependencias de gobierno sean beneficiados. En síntesis, la política financiera y económica del fondo permite seguir otorgando créditos hipotecarios con las tasas más bajas del mercado en México.

Freno a violencia política: Rabadan

La senadora panista Kenia López Rabadán señaló que el gobierno capitalino ha encabezado una campaña de difamación y calumnia en contra de la oposición. “Es urgente, dijo, detener la violencia política contra de Álvarez Soto, esposa del actual diputado y precandidato a alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea”.

Todo esto porque se inició una investigación contra Álvarez Soto, ex directora de Desarrollo Social de la alcaldía Benito Juárez, por un presunto desvío de 42.5 millones de pesos.

Hoy son tiempos de darse hasta con “la cubeta”. Y en esas andan muchos aspirantes a un cargo de elección popular.

Y eso que aún no empiezan las campañas rumbo a las elecciones intermedias.

lm0007tri@yahoo.com.mx