La fuerza real del Presidente

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PARA QUE VEAN LO QUE SON LOS ABUSOS, LOS ABUSIVOS Y LOS ABUSADORES, EN UNA DE LAS TIENDAS ESPAÑOLAS DE MODA, SE COMERCIALIZA EL FAMOSO ZACATE MEXICANO EN 300 PESOS, CUANDO EN CUALQUIER MERCADO NO VALEN NI SIQUIERA VEINTE PESOS… PERO CLARO PARA TODO SE NECESITAN A LOS “PENTONTOS” PARA QUE ADQUIERAN LAS COSAS, POR ELLO ALGUNOS DICEN QUE LA MAYOR ALEGRÍA ES SALIR A LA CALLE Y ENCONTRARSE A SU PRIMER “PENTONTO” DEL DÍA…

Y HABLANDO DE “PENTONTOS”, “¿Y, YO POR QUÉ?” SERÍA LO QUE GRITARÍA EL AUDITOR “ESPECIAL” QUE LA REGÓ EN LA AUDITORÍA DEL AEROPUERTO EN TEXCOCO, YA QUE, COMO SIEMPRE, SE ROMPE EL HILO POR LO MÁS DELGADO, SEGURAMENTE, AHORA, SE ALEGARÁ QUE EL JEFE DE JEFES NO LEYÓ LO QUE DICE ESE “PENTONTO” QUE AHORA PAGARÁ POR LOS PLATOS ROTOS EN SU COMPARECENCIA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DESPUÉS DE LOS ARREGLOS PARA QUE NO LO DEJEN O ALEJEN DE LA UBRE PRESUPUESTAL QUE DEJA MUCHOS MILLONES EN TRANSAS Y ANDANZAS, Y SI NO SABÍA QUÉ DECÍA ESE INFORME MALO Y SI LO SABÍA, PUES PEOR, PERO EN FIN, LOS ARREGLOS POLÍTICOS EN ASUNTOS DE NEGOCIOS SON VITALES PARA DISTRAER LA ATENCIÓN DE LOS TEMAS TORALES QUE NOS JODEN A LOS MEXICANOS. EN LA REALIDAD: CADA QUIEN AGARRA A SU “PENTONTO” Y HAY MUCHOS QUE TAMBIÉN SE QUIEREN AGARRAR DE UNO, ASÍ ES LA VIDA.

Decía un viejo político con experiencia: “un problema económico se resuelve con dinero, un problema administrativo se resuelve con administración y un problema político se resuelve con dinero, administración y política”, en tales condiciones muchos apuestan a este tipo de soluciones porque en los repartos algo queda, así hemos podido comprobar que muchos políticos que administran al lado de sus gobernantes esos asuntos ellos mismos los llegan a provocar para que se les concedan recursos para negociar y en la negociación pues algo queda para ellos y sus actividades en la política, no dan paso sin huarache.

Pienso que a nadie sorprende el que en política lo que llega a calar hondo es esa perversa relación de socios o cómplices y es que cuando pensamos que los mismos políticos del cambio dicen que no importan los aliados, sino los fines a alcanzar y ganar para garantizar los puestos con presupuestos y que eso de la ideología solamente son los adornos, alegan, que le da el Presidente a su proyecto” pero lo que importa es conservar el poder, y la moral es para después. Por esas razones no avanzamos y vemos en muchos sitios que se desmoronan los proyectos y la esperanza de un cambio y por esa razón muchos dicen que no les interesa la “política, porque al fin y al cabo todos los políticos son iguales a pesar de que AMLO sostenga que son diferentes y estamos seguros que él está convencido de que es distinto y busca un cambio, pero con esos amiguitos dirían las viejitas, pues en vez de avanzar va retrocediendo… y no es que aplique aquella lógica revolucionaria de “un paso atrás y dos adelante”, anda cargando a muchos funcionarios públicos que son verdaderas “cargas públicas”

La ideología se la pasan por el “arco del triunfo” y la moral ni la entienden ni la siguen en los canales que marca AMLO, así que cuando tenemos que resolver conflictos con la óptica del cambio en la realidad es que todas las determinaciones tienen que ser consultadas y salir de la “cabeza,” por esa razón nadie se atreve a poner orden o a contradecir al todo poderoso señor Presidente aunque en muchos casos ande fuera de la línea y está en los caprichitos, pero no en los cambios, y esto hace dudar a muchos seguidores en sus acciones. La verdad es que no pienso que el Presidente sea un tirano como lo quieren presentar los políticos enemigos de él, es un hombre de ideas y convicciones que a lo mejor no permite que se contradigan sus instrucciones porque él está convencido de que todo lo hace en favor del pueblo bueno e inteligente y la realidad es que hay muchos actos claros de apoyo a los jodidos que son reconocidos por la inmensa mayoría del infelizaje nacional con admiración y agradecimiento, y es que muchos no lo entienden porque en realidad jamás han pasado por hambres y angustias, por las necesidades donde la pobreza cala profundo y deja marca, algunas, para avanzar y otras muchas para dejar la huella del resentimiento y la amargura que son difíciles de superar en los tiempos políticos que vivimos, y es por ello que todo el país está en niveles de explosión porque los millones de resentidos sociales son más peligrosos que todos los que pretenden enfrentar y lastimar al Presidente y a su proyecto nacional de cambio, y si no entienden esto, no entienden el peligro que representa realmente el que se cuchilee al Presidente y se le agreda, porque cualquier chispa puede incendiar la pradera.

La fuerza real del Presidente son los millones de jodidos, del pueblo, del infelizaje, son sus aliados serios e incondicionales, ni siquiera sus cuates ni sus servidores, la fuerza la tiene él y solamente él porque es la determinación de todos los jodidos del país, del infelizaje nacional, es lo que debemos entender y por eso la admiración y el respeto que se le guarda sobre todo cuando sus primeras acciones han sido encaminadas a su apoyo y atención como jamás les habían dado con una mano franca y esto no es comprar votos, es aliarse con convicciones reales a los jodidos, al infelizaje nacional que es la mayoría del pueblo mexicanos, de ahí la fuerza y la esperanza, por ello ni sus compañeros de grupo o de movimiento pueden desplazarlo de la dirigencia nacional y mientras esto lo sostenga ni quién se atreva a desafiarlo.

