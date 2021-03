“Pequeños secretos” estrena el jueves, 11 de marzo, solo en cines

La cinta está situada en la década de los 90

Una historia de suspenso protagonizada por tres actores ganadores de un premio Oscar, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto

Warner Bros. Pictures estrena una producción de Gran Vía, Pequeños secretos, que llegará a las pantallas de cines en México el siguiente jueves, 11 de marzo.

Protagonizada por ganadores de un premio Oscar, Denzel Washington (Training Day, Glory), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y Jared Leto (Dallas Buyers Club), Pequeños secretos nos cuenta la historia de dos policías (Denzel y Malek) en un momento muy distinto de sus carreras, pero unidos por el instinto de atrapar a un asesino serial que está azotando la ciudad de Los Ángeles.

Después de 30 años el director John Lee Hancock logró traer a la pantalla Pequeños secretos (The Little Things). Warner Bros. Pictures presenta esta cinta, la cual llega a los cines de nuestro país a partir de este 11 de marzo.

“El guión de Pequeños secretos es el sueño de un productor. Esta espectacular y oscura historia de crimen es realmente un estudio de carácter sobre lo que significa ser policía y cómo la naturaleza obsesiva de ese trabajo puede apoderarse de tu vida, impregnada del tipo de suspenso y ansiedad que te mantiene girando las páginas. Cada pocos años Mark Johnson (uno de los productores), me preguntaba sobre esto y yo siempre le decía que aún no estaba listo para hacerlo. Entonces empecé a discutir con amigos que habían amado el guion y me instaron a revisarlo”, dijo Hancock.

Por su participación en esta película Jared Leto obtuvo la nominación en la categoría de Mejor actor de reparto para la entrega número 78 de los Globos de Oro, que entrega la Asociación de Prensa Extranjera. El cantante y actor también compite en la misma categoría en los SAG Awards, que entrega el Sindicato de Actores de Hollywood del próximo 4 de abril.

Detrás de cámaras, Hancock se reunió con varios de sus conocidos colaboradores, tales como el director de fotografía nominado al Oscar, John Schwartzman (Seabiscuit), el diseñador de producción nominado al Oscar, Michael Corenblith (Apolo 13), el editor Robert Frazen (The Founder), y el diseñador de vestuario Daniel Orlandi (The Founder). La música es del varias veces nominado al Oscar, el compositor Thomas Newman (1917).

La cinta está situada en la década de los 90. Y el motivo es muy simple. Aunque no han pasado tantos años, la tecnología de aquella época no se compara con la de ahora, según contó el productor y director de esta cinta.

“Una de las principales ventajas de mantenerlo en 1990 fue desde un punto de vista tecnológico. No teníamos teléfonos celulares todavía, tenías que usar teléfonos públicos y fue antes del uso generalizado de las pruebas de ADN, que cambió todo sobre el trabajo en la escena del crimen. Así que la falta de tecnología actual, creo, hace que esta historia en particular sea mucho más convincente”, contó.