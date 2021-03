Glaucoma, principal causa de ceguera en personas de más de 60 años

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Madres eXtraordinarias apoya a la comunidad con hemofilia

De acuerdo con la American Academy of Ophtahalmology, el glaucoma es la principal causa de ceguera en personas mayores de 60 años, en México, se estima que cerca de 1.5 millones de personas son afectadas por esta enfermedad. En el marco del Día Mundial del Glaucoma, el doctor Jesús Jiménez Román, jefe de servicio de glaucoma en APEC Hospital de la Ceguera explicó que dicho padecimiento generalmente no presenta síntomas, lo que hace muy difícil su diagnóstico. Sin embargo, 9 de cada 10 casos de ceguera provocados por esta afección podrían evitarse mediante la detección y el tratamiento oportuno. Existen dos tipos de glaucoma, de ángulo abierto y ángulo cerrado. El primero de éstos no presenta signos de alerta durante las primeras etapas, sin embargo, a medida que la enfermedad progresa, se desarrollan puntos ciegos en la visión periférica de la persona. En el caso del tipo de glaucoma de ángulo cerrado la persona puede presentar: visión borrosa, halos de luz, dolores de cabeza leves y dolor en el ojo, sin embargo, en este tipo de glaucoma es común que la persona se de cuenta hasta presentar un ataque. Algunos de los síntomas en un ataque de glaucoma de ángulo cerrado incluyen: dolor severo en el ojo o la frente, enrojecimiento, disminución de la visión o que sea borrosa, dolor de cabeza, náusea y vómito. Si se presentan una o más de estas señales, es importante acudir con el especialista de manera inmediata. Hay que realizarse check-up oftalmológicos de manera regular, ya que de esta manera se puede detener la progresión de la enfermedad, sobre todo a partir de los 40 años y así, evitar perder la vista. Generalmente, la ceguera ocasionada por glaucoma puede prevenirse si se trata en forma temprana. En el Hospital Para Evitar la Ceguera en México se cuenta con el más moderno equipo para el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. El estudio del glaucoma está basado en la evaluación del nervio óptico, por lo que, dentro de las instalaciones existe tecnología como: tomografía de óptica coherente, la cual, mediante un láser, permite evaluar las características del nervio óptico y de sus fibras nerviosas. Además de esto, es posible determinar alteraciones en el campo visual mediante perimetría automatizada. Actualmente, existen otros elementos diagnósticos que permiten, en forma temprana el diagnostico.

*****

La hemofilia es una condición de la sangre que afecta el proceso de coagulación y que, en cerca del 70% de los casos, se hereda mediante el cromosoma X de las mujeres, lo que las convierte en portadoras del gen en su familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Roche América Latina presenta Madres eXtraordinarias, una iniciativa impulsada por y para madres latinoamericanas portadoras de hemofilia que ofrece información, herramientas y una red de apoyo para compartir, aprender y actuar en busca del mejor futuro para sus hijos con la condición. Históricamente, la característica hereditaria de la hemofilia ha puesto un estigma sobre las mujeres portadoras que puede afectar el manejo de su condición y la de sus hijos, así como su bienestar físico y psicosocial. Hoy, los avances médicos y la atención integral con enfoque preventivo permiten que las personas con hemofilia lleven una vida plena; sin embargo, la mayoría en América Latina no tiene acceso a este estándar de cuidado. En algunos países, sólo entre el 50 y el 60% de las personas con hemofilia reciben tratamiento cubierto por el sector público; y, de este grupo, del 85 al 90% recibe terapia de tipo episódica, la cual se aplica cuando se presenta una hemorragia y expone a los pacientes a un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Madres eXtraordinarias busca apoyar el esfuerzo y la resiliencia de las madres portadoras que hacen lo posible por darles el mejor futuro a sus hijos, y empoderarlas para que juntas ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes viven con la condición. La iniciativa busca reunir a la comunidad de mujeres portadoras en la región para apoyarse unas a otras, en este recorrido y superar los desafíos del manejo de la hemofilia. Haydée Benoit, presidente de la Fundación Apoyo al Hemofílico de República Dominicana, portadora sintomática, madre y abuela de personas con hemofilia, es una de las embajadoras de la iniciativa. quien ha organizado numerosos campamentos para personas con hemofilia, con el fin de generar vínculos y mostrarles las posibilidades que tienen para llevar una vida plena: Ver www.madreseXtraordinarias.com.

elros05.2000@gmail.com