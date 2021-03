Lorena Watty y Javier Camarena unen sus voces en “Nadie como tú”

Explosiva y pasional fusión

Con este sencillo los artistas demuestran que la música no tiene limites

Arturo Arellano

Lorena Watty es una hermosa y talentosa cantante que con apenas 19 años de edad ha logrado destacar, colocándose en el gusto de miles de fanáticos de todas las edades y es que, también ha sabido demostrar que la música no tiene límites y como ejemplo de ellos, lanza una colaboración con el extraordinario tenor mexicano Javier Camarena, quien le acompaña en la interpretación de “Nadie como tú”, autoría de Francisco Céspedes.

En entrevista conjunta para DIARIOIMAGEN, ambos artistas manifestaron su gusto de haber colaborado, inicialmente, Lorena comentó: “Me puse a ver las masters class de Javier Camarena en YouTube sobre crecimiento y constancia, más tarde empecé a trabajar con mi actual productor que resultó ser el mismo del disco donde Javier Camarena canta los temas de Cri-Cri, de modo que fue uno de los primeros acercamientos”.

Más tarde, recuerda “empecé a hacer lives y cantaba canciones que me pedían, en una de esas veces, Javier se conectó y me vio cantar ‘7 de septiembre’ de Mecano, lo cual le llamó la atención y me mandó mensaje porque le gustó mi voz y la interpretación, me comentó que en algún momento estaría padre hacer un dueto, fui corriendo con mi productor y dije tengo que hacer que pase. Se cumplió este encuentro musical, ya que Javier accedió y le pregunté si había una canción en mente, por lo que propuso ‘Nadie como tu’, que es lo que estamos presentando”.

Por su parte Javier Camarena, añadió “esa canción yo la conocí cuando la grabó Pancho Céspedes, luego la escuché con Presuntos Implicados a finales de los 90, me tocó en el tiempo en el que andaba con mi esposa de novio y nos gustaba mucho esa canción, obviamente partió de ese recuerdo y gusto personal, del aprecio que le tengo a la canción y porque se prestaba para combinar estos dos universos: la ópera y el pop”.

LLEVO MI VOZ AL POP: JAVIER CAMARENA

Asimismo, reconoció “que no estoy haciendo lo que normalmente hacen los cantantes de ópera que es traer la canción a nuestro género, más bien llevo mi voz al pop porque cada uno tiene su estilo y hay que respetarlo, de otra forma siento que pierde su esencia la canción, el resultado fue muy bonito, nuestras voces se amalgamaron súper padre”.

El tenor explica “nunca he estado peleado con la canción popular, desde siempre en mis conciertos ha habido música tradicional mexicana, canción vernácula, siempre hay algo de nuestra música, ya sea Agustín Lara, Manuel Ponce, Armando Manzanero. Hace años grabé el disco ‘Serenata’ y aunque la interpretación fue operística, después en el disco de ‘Cri-Cri’, ya fue más buscando conservar la esencia de las canciones, que es lo que hago aquí con Lorena”.

HA SIDO UN HONOR TRABAJAR JUNTOS: LORENA

Lorena afirma que “ha sido un honor trabajar con Javier Camarena porque sabemos lo importante que es en el mundo de la música, estoy súper agradecida de que haya aceptado estar en el proyecto, todo el proceso me estuvo apoyando, me daba consejos, me compartió su talento. A pesar de que el proceso fue de lejitos y por videollamadas, Zoom y WhatsApp, fue muy lindo, Javier es una persona increíble, le puso mucho cariño a la grabación, ya cuando se juntaron las voces se sintió la emoción, el cariño y el disfrute”.

Esta canción va a forma parte de su próximo disco “estará en mi disco que voy a sacar en unos meses, son 13 canciones entre originales y covers, versiones de algunos temas que me apasionan y me encanta interpretarlos”.

Si bien, reconoce que no planeaba hacer un álbum todavía, la pandemia la llevó a realizarlo “a principios de 2020 iba a hacer una gira para que conocieran mi interpretación, como lo hago y los temas que me gustan, pero por la cuarentena no se pudo, entonces nos fuimos a solucionarlo con un disco, cambiamos la estructura de las canciones del show a un álbum y aquí estamos ahora”.

EL ARTE HA SIDO FUNDAMENTAL PARA SOBRELLEVAR LA PANDEMIA

Sostiene que el arte en medio de la pandemia “nos ha ayudado a todo el mundo, es algo que necesitamos en la vida, la música, el arte, es lo que ha estado manteniendo a la gente motivada, en mi caso de repente quiero distraerme de las clases o de estar todo el tiempo en mi casa, por lo que veo un concierto o live de algún artista, alguien que platique o cante. Ese tipo de cosas ayudan a que la cuarentena sea más leve, el escuchar música, dibujar, pintar, para llenar los vacíos”.

El tenor Javier Camarena añade que “somos los seres humanos seres musicales, nuestro corazón late a un ritmo, empezando por ahí, tenemos la posibilidad del sonido, de escuchar, entonces, la música es parte de nuestro ser, la esencia de la música está en nosotros. Independientemente del contexto de la pandemia, la música siempre ha sido compañera fiel del ser humano, desde que empezamos a identificar los sonidos, había bandas de guerra con los batallones, canciones y música para todo, para baile, reflexión, es el mas versátil y generoso de todas las artes. En estos tiempos no ha sido diferente”.

Finalmente, Lorena no descartó la posibilidad de cantar “Nadie como tú” en vivo con Javier Camarena “el video musical lo hicimos también a la distancia, yo estaría encantada si en algún momento podemos hacer un en vivo para presentar la canción y platicarle a la gente el proceso. Es una canción que hicimos con mucho cariño y emoción, ojalá que podamos presentarla en vivo, juntos, que la gente pueda ver eso de frente” concluyó.

“Nadie como tú” ya está disponible en todas las plataformas digitales para descarga y escucha.

