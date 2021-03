Morena no es un partido feminista; traiciona a las mujeres

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El caso Félix Salgado Macedonio, después de la manifestación feminista de este lunes (8M) ya tuvo su primer costo: militantes y simpatizantes dejan Morena, un partido contrario al movimiento de mujeres que luchan por la reivindicación de sus derechos.

“Morena no es un partido feminista, no puede serlo un partido que no le cree a las víctimas”, afirma Estefanía Veloz, hija del controvertido político coahuilense Jaime Martínez Veloz, al anunciar su renuncia a Morena, en el que militó varios años porque creyó en su proyecto, pero del cual hoy se va desilusionada.Veloz es una joven autodenominada feminista y socialista, egresada de la carrera de derecho y colaboradora del programa De Buena Fe, transmitido por Canal Once, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Defensora a ultranza de la 4T, Estefanía ha sido blanco de diversas críticas debido a las polémicas que ha generado por sus declaraciones y los aparentes comentarios ofensivos en contra de opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una entrevista para Milenio TV, Estefanía Veloz comentó a la conductora Azucena Uresti su decisión de renunciar a Morena.

¿Sólo tú renuncias?, le preguntó.

“Sí, respondió, pero enseguida aclaró: Yo renuncio como afiliada que soy del partido, pero numerosas mujeres simpatizantes se irán, aunque no de manera formal; “muchas” me han manifestado su desacuerdo y se han ido alejando del partido.

¿Cuántas? No lo dijo, pero da la idea de que no son pocas (como diría el filósofo de Güemes: si son muchas es que no son pocas). La joven colaboradora del Canal Once deja Morena porque no es capaz de aceptar que hay corrupción y desigualdad. Aún así, señaló, soy creyente de que hay muchas cosas que transformar en el contexto político.

La renuncia de Veloz y el alejamiento de “muchas” mujeres simpatizantes, es una muestra de que las cosas no se están llevando bien dentro del partido.

¿Cuántas más seguirán el ejemplo?

Ya veremos. Pero no pinta bien para el partido de la 4T.

Estefanía Veloz (señala Infobae) es una de las caras del movimiento feminista de Morena, quien renunció a su partido como lo había prometido, luego de que Félix Salgado Macedonio -acusado de violar y abusar sexualmente de al menos cinco mujeres- se mantuviera como candidato al gobierno de Guerrero.La también analista política, reconoció que un partido que no escucha a las mujeres no se puede llamar feminista.

Comentó que con su decisión “ha mandado el mensaje que no hay que creerles, para mí no es el espacio que quiero compartir.

Lo hago, agregó, en solidaridad con todas las víctimas de violación y de abuso sexual a quienes no les han creído. Lo hago como una llamada de atención al partido en el que estoy (estaba), al partido más fuerte, el partido con mayoría, para que pueda escuchar a las víctimas y también pueda escuchar a las militantes de abajo, porque no nos están escuchando. ¿Acaso vale más la voz de alguien que no ha dado la cara como es Félix Salgado Macedonio?

Buscan erradicar violencia laboral

La diputada Guadalupe Morales Rubio presentó una iniciativa para que la Secretaría de las Mujeres y los poderes Legislativo y Judicial elaboren y actualicen cada tres años un protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la administración pública y las alcaldías de la Ciudad de México.

Destacó que con ello se pretende otorgar confianza a las mujeres para que no toleren ninguna acción de violencia laboral, garantizándoles acceso a la justicia, y sin el temor a recibir represalias o ser re-victimizadas”.

Morales Rubio dijo en la exposición de motivos que, conforme a la

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH 2016), 8.8 millones de mujeres declararon violencia en el ámbito laboral, esto es equivalente a decir que 27 de cada 100 mujeres que han trabajado alguna vez en su vida ha sido violentada en el ámbito laboral, de las cuales 22 han padecido alguna situación de discriminación, 12 reportaron algún tipo de maltrato físico o sexual y 11 declararon violencia de tipo emocional.

Mujeres en estado de vulnerabilidad

A fin de erradicar la pobreza y desigualdad que padecen mujeres capitalinas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, informó que presentará dos iniciativas: una para reformar el artículo 17 de la Constitución local y otra para modificar la Ley de Desarrollo Social, con objeto de focalizar la aplicación de programas sociales a este sector vulnerable.

Afirma que “es fundamental priorizar la aplicación de los programas sociales de la CDMX a las mujeres, atendiendo el alto grado de vulnerabilidad y más aún cuando los efectos negativos por la pandemia han lastimado la economía de las familias”.

Datos de 2018 que son del dominio público, precisan que las mujeres capitalinas tienen un ingreso menor en casi 30% en relación a los hombres, poniéndolas como una población con mayor vulnerabilidad.

Considera el legislador panista que las mujeres, sus familias y las personas de menores ingresos necesitan ser apoyadas a través de los programas sociales, así como de la implementación de nuevas medidas que conlleven a evitar que transiten hacia la pobreza extrema.

lm0007tri@yahoo.com.mx