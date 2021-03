No fue en defensa de periodistas el cese de jefe policiaco

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Las sospechas se confirmaron: la supuesta destitución de un jefe policiaco en castigo por haber ordenado ataques de sus elementos contra cuatro compañeras reporteras gráficas fue, por decir lo menos, un intento de “quedar bien”.

Como se recordará, cuatro fotoperiodistas fueron detenidas el lunes pasado en la estación Hidalgo del Metro capitalino por policías que resguardaban esas instalaciones, pero que no se atrevieron a interceptar a mujeres radicales que hacían pintas.

Las compañeras comprobaron que cumplían con su trabajo y se quejaron de malos tratos.

En respuesta, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció al día siguiente, con mucho orgullo, que con motivo de esta mala acción de los agentes se había decidido cesar al director general de la Policía Bancaria Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández.

“Ayer pedí la destitución del jefe de la Policía Bancaria y siempre que se actúe con abuso policial vamos a estar ahí”, dijo Sheinbaum, quien añadió: “no puede permitirse el abuso policial y menos contra periodistas”.

Hasta allí, la sanción parecía servirle a la mandataria capitalina para congraciarse con la prensa.

Lo malo es que pronto trascendió que, por lo menos, la funcionaria estaba mal informada, pues Blanco Hernández ya estaba suspendido por otros problemas e inclusive se supo que el jefe policíaco había intentado evitarse problemas y presentó su renuncia días de las controvertidas protestas callejeras con motivo del Día de la Mujer, ocurridas el pasado lunes 8 del presente mes.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX revelaron que el referido jefe policiaco estaba suspendido desde el viernes anterior, también por problemas relacionados con mujeres, pues al parecer tiene denuncias de acoso a sus subalternas.

También, fuentes del gobierno capitalino trataron de justificar a la jefa de Gobierno, al señalar que, aunque Blanco se encontraba suspendido, la cadena de mando establecida por él, así como los protocolos a su cargo, seguían en vigor, por lo que las acciones de sus subordinados le concernían directamente.

Con todo y esa explicación, en los hechos, Sheinbaum quedó exhibida, pues no fue tanta su reacción enérgica para castigar a responsables de abusos contra periodistas. Más bien resultó una acción de propaganda para congraciarse con los medios.

El manejo político de las denuncias penales

Ese episodio no es el único en que las autoridades capitalinas en apariencia utilizan los medios de información para ganar terreno en materia política.

Al respecto, se puede señalar el caso de la nueva consignación en contra del ex dirigente del PRI en la capital del país Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX informó haber solicitado la colaboración de la Fiscalía General de República, del Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión Gutiérrez de la Torre y cuatro personas más, por los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada y asociación delictuosa, entre otros delitos.

Junto con el ex dirigente del tricolor capitalino, están acusados también sus ex colaboradores, la ahora diputada local priista Sandra Esther Vaca Cortés y el ex secretario de finanzas del tricolor Roberto Zamorano.

Aunque se supone que la Fiscalía General de la CDMX goza de autonomía, no se puede olvidar que su titular, Ernestina Godoy, tiene una larga trayectoria como militante de Morena, partido que la hizo diputada del Congreso constituyente que promulgó la Constitución de la capital del país y precisamente ese partido tiene un grave problema de imagen por su candidato a gobernador de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, acusado de violar y acosar a varias mujeres.

En consecuencia, resulta notable la coincidencia de que se reviva el caso de un político acusado también de delitos contra la mujer, como es la trata de personas o prostitución.

Gutiérrez de la Torre no necesita defensa, pero la Fiscalía deberá preparar muy bien su caso para proceder contra el ex dirigente del PRI capitalino, pues las denuncias en su contra surgieron desde 2014 y con anterioridad la Procuraduría General de Justicia -ahora convertida en Fiscalía General- del antes Distrito Federal decidió no ejercer acción penal en su contra y también fue exonerado de esas acusaciones por las autoridades electorales.

Como alegan con frecuencia, los simpatizantes de Morena pueden sostener que Gutiérrez de la Torre se salvó de la acción penal por actos de corrupción de los anteriores gobiernos, pero cabe recordar que, aunque en el sexenio anterior el PRI tenía el gobierno federal, en la capital del país gobernaba el PRD y le correspondía conducir la entonces Procuraduría y ahora Fiscalía.

El pasado no se puede olvidar por completo

En lo que tal vez se pueda considerar un acto de rebeldía no aceptable dentro de las filas de Morena, porque las protestas femeninas se consideran patrocinadas por los enemigos de la llamada Cuarta Transformación, la candidata a gobernadora de San Luis Potosí de ese partido, Mónica Rangel, se declaró solidaria con las demandas de que disminuya la violencia contra las mujeres.

En un comunicado, la candidata -hasta hace poco colaboradora del actual gobierno de su estado, surgido de las filas del PRI- anunció que “por segundo año, la hoy aspirante a la gubernatura del estado por Morena, se sumó a la inactividad de millones de mexicanas”.

En el comunicado se utiliza el término ahora de moda sororidad, que según definición del diccionario significa “solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas”.

Pues bien, la declaración explica que, “en sororidad con las mujeres mexicanas, con las mujeres potosinas, este 9 de marzo, la doctora Mónica Rangel suspendió sus actividades públicas de campaña.

“Al unirse al movimiento El nueve nadie se mueve, la candidata a la gubernatura del estado por el partido (sic, su nombre oficial es Movimiento) Regeneración Nacional, se sumó a la protesta de miles de mujeres mexicanas y potosinas que buscan ser protegidas de las agresiones y la violencia de género que enfrentan en la vida cotidiana.

“Sumarnos este 9 de marzo a la inacción de millones de mujeres en México y en San Luis, tuvo un solo propósito común que fue el de visibilizar el papel que como género jugamos en la sociedad”.

“Al día de hoy, el gran aporte que damos las mujeres a la vida de nuestro país no es reconocido en toda su dimensión y con la inactividad que hoy miles de mujeres realizamos, buscamos que en su justa dimensión quede evidenciado lo trascendente que es el papel que tenemos como género y como fuerza económica en nuestras sociedades”, explicó la candidata de Morena.

El texto revela, asimismo: “Mónica Rangel indicó además que dio libertad a las voluntarias que colaboran con ella en su campaña en busca de alcanzar la gubernatura de San Luis Potosí para que, -de decidirlo-, pudieran permanecer en sus hogares y así, sumarse a esta lucha pacifica por lograr que los derechos de las mujeres sean reconocidos y su integridad respetada.

“Pese a los años de lucha que las mujeres hemos enfrentado, aún no hemos logrado terminar con desigualdades no sólo en la vida laboral sino social y familiar, por ello es que con movimientos como este de `el nueve nadie se mueve´ seguimos luchando por alcanzar y acceder a las mismas oportunidades, así como a ejercer plenamente nuestros derechos humanos, reiterando que la violencia que seguimos enfrentando es inadmisible y debe erradicarse”.

Por otra parte, en el sector turismo, tan afectado por la pandemia, empiezan a conocerse pronósticos un poco más esperanzadores.

Esto, porque la Secretaría de Turismo anunció que espera un aumento del 23 por ciento en el número de turistas extranjeros que entren al país en el curso del presente año.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, hizo un nuevo llamado a sus conciudadanos para reforzar las medidas sanitarias a fin de volver al semáforo verde y aprovechar esos pronósticos positivos, pues en su estado la actividad turística es fundamental ya que de ella depende gran parte de su población.

