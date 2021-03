Pacasso tiene la receta para superar la pandemia en el encierro con “Aislados”

Bajo el sello de Penguin Random House, el libro ya está a la venta

El ilustrador plasma hilarantes historias con las que todos pueden identificarse

“Siempre he pensado que un guion bueno en cualquier formato de arte va a funcionar, ya sea que hagas caricatura, ilustración, teatro, cine, televisión, siempre el guión es lo más importante, es el rey”, dice en entrevista con DIARIOIMAGEN

Arturo Arellano

El humor siempre será un aliado en momentos de crisis porque reír eleva los niveles de endorfinas en el cerebro, lo que no sólo genera placer, sino que también contribuye a aliviar el dolor y elevar la capacidad de las células blancas para luchar contra virus y bacterias, por lo que Pacasso, extraordinario ilustrador mexicano, se ha dado a la tarea de plasmar en “Aislados” todos esos momentos hilarantes a los que nos hemos enfrentado durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Con una gran séquito de fans en redes sociales, el artista comenzó a compartir algunas viñetas que a pesar de estar enmarcadas en el contexto desagradable de la pandemia, muestran un lado positivo y humorístico con el que se puede sobrellevar mejor esta situación, pero para ofrecer mas detalles, el propio Pacasso comentó en entrevista para DIARIOIMAGEN que “empecé hace un año publicando estas viñetas en Twitter, como un intento de hacerle ver a la gente aunque estés aislado, puedes tener actividades que te permitan mantener la cordura, redescubrir tu entorno, retomar talentos que quizá ya ni recordabas”.

Explica que “la primera intención era hacer el ejercicio con un cuate encerrado solo con sus dos mascotas y sus plantas, generar ese universo con esa regla de no salir de ahí. Lo cual detona momentos muy divertidos, casi rayando en la locura, como cuando se pone a pintar murales en las paredes para hacerse creer a sí mismo que está saliendo a dar una vuelta. La idea era hacerlo solo unos días porque no sabíamos cuánto iba a durar esto, pero así fueron 40, luego 50, casi hasta que ya iba a tirar la toalla, sin embargo, la retroalimentación en redes fue muy bonita, porque mucha gente estaba en esta situación y me decían que estas viñetas les daban un poco de esperanza”.

Añade que otro de los problemas que se enfrenta en la pandemia y que aborda en sus ilustraciones es el tema de la convivencia familiar “antes salías a trabajar a las 8 de la mañana y regresabas a las 8 de la noche, pero ahora es estar juntos todo el día, para lo cual no estabas acostumbrado. Este tipo de viñetas dan temas de conversación nuevos y alimentar la sana convivencia”.

Para encontrar la comedia en medio de una situación pandémica, refiere que se ha ayudado de su experiencia como caricaturista “he dedicado toda mi vida profesional, un 50% al humor y un 50% a las noticias, entonces, este ambiente de aislamiento no es extraño para quienes generan contenido, porque generalmente trabajamos solos y encerrados. El humor siempre lo he encontrado analizando las situaciones, ya sea para hacer reír o para hacer pensar, darle una voltereta a las cosas y evidenciar que tan ridículos podemos ser a veces y sin darnos cuenta”.

CON MAFALDA DE QUINO APRENDÍ A LEER

“He tenido influencias varias en toda mi carrera, pero con Mafalda de Quino aprendí a leer, ya después me seguí con Garfield, Snoopy, Calvin y Hobbes, entre otro tipo de historietas. Afortunadamente mi padre era un experto curador de material humorístico, de manera que en mi casa nunca faltó la revista MAD y las películas de Mel Brooks, de los hermanos Marx y todo eso, no había material nacional, de modo que no vi al menos de niño las cintas de Rafael Inclán (risas), aunque después las vi”, recuerda el talentoso artista.

De tal manera que “todo eso uniéndolo al humor mexicano que era desde ‘La Carabina de Ambrosio’, ‘No empujen’, el mismo ‘Chavo del ocho’, ‘Chespirito’, te hacen llegar a una mezcla que une la idiosincrasia nacional con el tipo de dibujo que vi en historietas extranjeras. Asimismo, he visto que en Estados Unidos van adelantados en ese asunto, por ejemplo, ellos hacen cosas que nosotros no haremos sino hasta después de 5 años, como el StandUp, que allá lleva 50 años y aquí apenas unos 10”.

Como todos los dibujantes en cuestión de estilos dice haber empezado con cosas sencillas “ya luego me fui complicando yo solo, cuando vi el trabajo de Sergio Aragonés, de Jis y Trino, Rius, esa gente que hace representaciones sencillas. pero poderosas. Hasta que finalmente me fui a lo básico, casi que fuera lo más minimalista, pero con un toque personal que difícilmente es imitado o falsificado, con esa carga emocional y profesional, de modo, que mis trazos son sencillos, pero con un mensaje contundente”.

APUESTA POR TRAZOS PRÁCTICOS Y UN MENSAJE CONTUNDENTE

Asimismo, recordó una charla que tuvo con Alarcón, un genio de la caricatura política contemporánea en México “me decía que había mucha crítica, porque cuando se empieza a publicar caricatura política, muchos colegas consideraban que hacer palitos y bolitas no era un estilo, que era una falta de respeto al público, pero lo que yo digo es que todos dibujamos palitos y bolitas, nada más que yo me detengo antes, porque tengo muchas cosas que hacer. Hay quienes tienen seis horas para hacer sus dibujos, yo no, porque estoy haciendo animación para Grupo Reforma, para LatinUs, estamos terminando el segundo libro StandUp y hago caricatura política todos los días, de modo que mi responsabilidad era encontrar un estilo práctico, que me permitiera comunicar las cosas como yo las quiero comunicar”.

Es decir, que Pacasso apuesta por trazos prácticos, pero con mensajes contundentes “Siempre he pensado que un guion bueno en cualquier formato de arte va a funcionar, ya sea que hagas caricatura, ilustración, teatro, cine, televisión, siempre el guion es lo más importante, es el rey, si tienes un buen guion, tienes el 90% de que el resultado sea exitoso, ya sea una película, una obra de teatro o lo que sea. Me gusta darles más peso a las palabras, aunque respeto y me gusta mucho el estilo de quienes hacen viñetas sin palabras, porque también es muy difícil hacer entender un chiste solo con ver el dibujo”.

PACASSO NO SE QUEDARÁ “AISLADO” EN LA POST PANDEMIA

Sin duda, el libro “Aislados” representa los hilarantes momentos a los que nos hemos enfrentando durante la pandemia, sin embargo, el proyecto ha sido tan exitoso, que Pacasso no se quedará en ello y ya planea lo que podría suceder con este personaje y sus historias en una época post pandemia “obviamente tengo que continuar porque nos estamos enfrentando a algo que ya ni siquiera podemos llamar nueva normalidad, es más bien nuestra nueva realidad, porque a pesar de la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos, es muy posible que como la influenza, el Covid sea un virus que regrese por temporadas cada año, así que, aunque no sé qué va a pasar, tengo claro que esta reinserción a la sociedad será algo muy rico en materia del humor, porque habrá cosas muy rescatables”.

De las historias contadas en “Aislados” refiere que “una de mis reglas es que lo que hago me tiene que hacer reír a mí. En este caso lo que me gusta es la tenacidad de este personaje por mantenerse cuerdo, de mantener una actividad social en un entorno que no está hecho para ello, de modo que todas las cosas en el lugar son personajes y tienen nombre, lo cual lo vuelve muy divertido, además de que se lanza un mensaje positivo, lo cual hace mucha falta, porque si entras a Facebook parece obituario, todos están publicando pérdidas, muertes, cosas lamentables. Nuestra responsabilidad como creadores, como artistas es darle a la gente herramientas para ir sanando”.

El asilamiento culminó en el día 365 de la pandemia en México, sin embargo, Pacasso continúa ofreciendo su talento en diferentes medios y su libro ya está disponible en todas las plataformas digitales y en las librerías.

No descartó la posibilidad de llevar sus personajes de “Aislados” a clips animados, ya que también es animador “no es algo que descarto, sí hago animación, pero esto requeriría una labor más artesanal, cuadro por cuadro. Me encantaría verlo animado, capsulitas de 30 segundos por día, pero ya lo veremos más adelante, porque no tenemos mucho tiempo para llevarlo a cabo”, concluyó.

