El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos no postular a candidatos que tengan carpetas de investigación abiertas. Él impone a Félix Salgado con varias denuncias de violación y las califica de “linchamiento”.

Fue cuestionado por la postulación de Gabriel Quadri como candidato a diputado federal y le pesan acusaciones de acoso sexual, el mandatario destacó que hay impedimentos legales para contender, como estar sujeto a un proceso penal. Toda una contradicción en el decir y el hacer.

Aunque admitió que no debe meterse en la vida interna de los partidos expresó: “Sería muy bueno que los partidos, investigaran, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales”, sostuvo. Un no debo, pero sí puedo.

Las contradicciones del Presidente no son novedad: Como opositor, AMLO criticaba la actitud “sumisa” de Enrique Peña Nieto frente a Donald Trump y calificaba como “perverso” utilizar al Ejército para tareas de seguridad pública.

Lo de Trump, ya lo sabemos de sobra, aún se nota su predilección por él, sin ser presidente de los EU y con Biden, nada hay definido aún. En campaña arremetió varias veces contra el Ejército y ahora los colma de prebendas.

Respecto a su hermano Pío, marcó que el caso de Lozoya fue un acto de corrupción y “extorsión”, que los recursos fueron en beneficio a políticos, mientras que el caso de su hermano se trató de aportes al movimiento que él fundó. Causó hilaridad, ambos casos eran iguales, pero el de consanguíneo como el de “Layito”: “Robé como alcalde, pero poquito”.

Desde 2018, López Obrador manifestó que enjuiciaría a los ex presidentes. A partir de entonces, ha insistido en que se le tiene que preguntar a la ciudadanía si quiere o no que esto ocurra. Titubeó.

En septiembre de 2019, repitió que su gobierno no era partidario de iniciar denuncias contra administraciones pasadas, sino de ver hacia delante. “Lo pasado, pasado”, dijo en un evento con la comunidad de Matamoros. Pero hasta ahora sólo se quedó en un aspaviento mediático a lo que es tan proclive.

Vamos con la última de este espacio, Interrogado varias veces, el Presidente ha dicho que, en el caso de Félix, no tiene alguna sentencia, aunque señalado por 4 mujeres de abuso sexual, dijo que la población decida en las encuestas o en las urnas. Ahí no cuentan las denuncias no atendidas. Toda una excepción.

Así ha sido la gestión, ceñida en mentises, enredan el aviso entre gobierno y gobernados y la confusión imperará hasta el final. Félix, ya es el candidato de Morena, ganó la encuesta a perdedoras a ultranza: Adela Román, alcaldesa de Acapulco; la senadora Nestora Salgado, María de la Luz Núñez y Esther Gómez.

