El patriarcado se burla de la mujer a sus espaldas

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, Paula Soto, se lanzó duro contra los partidos vinculados a la trata de mujeres y que “hoy utilizan el movimiento feminista para su beneficio político”.

Aseguró que las mujeres de la 4T continúan en pie de lucha, cambiando las estructuras desde dentro y desde fuera, “siendo voz, siendo pluma, siendo una y siendo cientos”.

Durante la sesión solemne con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la diputada de Morena recalcó que partidos que antes daban la espalda a las mujeres, ahora buscan colgarse de la causa feminista para su beneficio político.

“Vemos a representantes de partidos (sin señalar a ninguno en específico) asumiendo la bandera del feminismo, cuando destacan por su ausencia o por su negativa en batallas históricas para alcanzar la igualdad, la paridad… les quiero ver votando estos temas a favor, haciendo lo que les corresponde y no sólo parándose el cuello cada 8 de marzo”, dijo.

Paula Soto recordó que hace veinte años era inimaginable que la paridad de género fuera un principio constitucional, y que aún falta que las candidatas tengan conciencia de género y el patriarcado no esté “burlándose de nosotras a nuestras espaldas”.

“La congruencia hoy parece algo difícil para quienes tenemos causas justas y conciencia plena; defendemos el derecho a la protesta, a la digna rabia y sus formas de manifestarse, porque llevamos décadas manifestándonos de manera pacífica y no han dejado de asesinarnos: 12 mujeres y niñas al día, una más podría estar muriendo en este momento y eso duele, rompe y quema”.

Más adelante dijo que la violencia y los feminicidios tienen un impacto no sólo en las mujeres víctimas, sino en todo su núcleo cercano, como al hijo o hija que queda desprotegida cuando su madre muere a manos de un agresor. “Las mujeres de la 4T continuamos en pie de lucha, cambiando las estructuras, aunque les duela y quienes callan dentro de sus instituciones pretendan enfrentarnos. Quienes de este lado estamos, sabemos que los cambios no son rápidos ni sencillos, que no siempre contaremos con aliados, pero bajo la premisa y convicción de nuestra lucha lograremos cambiar lo que debemos a favor de todas, hasta de quienes nunca han entendido ni acompañado en nuestra lucha, enfatizó.

Designa PRD representante ante INE

Luego de que el PRD anunciara la designación de la diputada Leticia Martínez como consejera propietaria del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, se dio a conocer la incorporación de diputadas y diputados a los Grupos Parlamentarios de Morena, PT y Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Se trata de la incorporación de una diputada y cuatro diputados, suplentes de legisladores que previamente solicitaron licencia.

A Morena, los diputados José Carlos Marroquín Gómez (Distrito 7-Jalisco), y José de Jesús Pacheco Ruiz (Distrito 4-Sinaloa).

En tanto que al GPPT, la diputada Febe Priscila Benavides Lozano (Distrito 7-Nuevo León).Mientras que al GPES fueron los diputados Coyolxauhqui Soria Morales (Distrito 3-Guerrero), y Silvestre Resendez Muñoz (Distrito 3-Tamaulipas).

En cuanto a la diputada Leticia Martínez, se aprobó una comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a su designación como consejera propietaria del Legislativo ante ell Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución de la diputada Guadalupe Almaguer Pardo.

¿Agua a cambio del voto para Morena?

En cuanto vecinos acusaron a grupos de Morena de traficar con el derecho humano al agua, el diputado del PAN, Christian Von Roehrich, exigió una investigación a fondo del caso.

De cara a la elección del 6 de junio, el Von Roehrich anunció un respaldo legal y legislativo para quienes no tienen agua y son presionados políticamente para tener el vital líquido en sus hogares, a cambio de orientar el voto hacia Morena.

Ante la situación de crisis hídrica que registra el Cutzamala, donde se prevé una sequía, el panista llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a diseñar una campaña de información para que la gente denuncie intentos de abuso tras esta necesidad.

El anuncio de Conagua sobre niveles bajos en el Cutzamala, puso en alerta a Von Roehrich, quien también ha solicitado al Sistema de Aguas de la CDMX, dar cuenta al Congreso local sobre las necesidades hídricas y capacidad de gestión del agua para no dejar a la capital en una situación de emergencia más profunda, con la pandemia encima.

Abundó en que la administración del vital líquido ha estado viciada desde siempre y esa responsabilidad de acotar el derecho es únicamente del Gobierno, donde SACMEX no interviene y ha tenido nula participación en los procesos federales al momento de exigir distribución justa para la capital.

Para contrastar y darle a los capitalinos su respeto, el diputado recordó que el Congreso local y Morena tienen atorada una iniciativa para crear la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que tiene como finalidad darle personalidad jurídica al Sistema de Aguas CDMX, autonomía financiera y la opción de brindarle a la capital una mejor infraestructura.

