Marisol del Olmo celebra 25 años de trayectoria en “Te acuerdas de mí”

Con 25 años de carrera artística

La telenovela se transmite por “las estrellas” en horario estelar a las 21:30 horas

La talentosa actriz da vida a la villana “Ivana”

Arturo Arellano

Este año, la actriz, Marisol del Olmo cumple 25 años de trayectoria y qué mejor manera de celebrarlo que con su regreso a la pantalla chica en horario estelar como “Ivana”, la villana de la telenovela “Te acuerdas de mí”, producción de Carmen Armendáriz, que se transmite de lunes a viernes por “las estrellas” a las 21:30 horas.

Marisol del Olmo, en entrevista con DIARIO IMAGEN, reveló que “fue raro cómo llegué a este personaje, porque al darse en medio de la pandemia, para el casting no hubo contacto humano, fue de mandar mi video con la escena de ‘Ivana’ y entonces esperar a ver si era seleccionada. Una vez que me aceptaron, de igual forma es ir a grabar con todas las medidas preventivas”.

Sobre su personaje destaca “se disfruta este bombón de personaje, porque a pesar de ser una villana y por difícil que parezca, hay gente que se identifica con ella y no por las maldades que hace, sino porque también tiene una historia que la lleva a tocar esas malas decisiones. ‘Ivana’ tiene licencia para decir muchas barbaridades, hay escenas que a la hora de leerlas no podía creer lo que hacía, por ejemplo, en una amenaza a Eddie, lo lleva al sótano del hotel y es algo muy fuerte, porque como llevas a un niño a esa situación, sin embargo, está muy bien escrita, muy bien dirigida, que la hace muy digerible”.

Si bien, reconoce que el fin no justifica los medios señala que “‘Ivana’ hace todo por amor a su hija, a su familia, podría decir que el fin justifica los medios, si y no, porque ella sobrepasa muchos límites y su justificación es ese amor malentendido, mal llevado, fuera de lugar. Hay mucho de mí en Ivana, pero es una parte que yo no conocía del todo, Ivana es súper controladora, espero no serlo yo” (risas).

En la construcción del personaje detalló “sabía cómo se tenía que ver ‘Ivana’, era buscar esa feminidad, quitarte las chanclas y ponerte los tacones después del confinamiento. Y esa manera de moverse, de hablar, me llevo a explorar un lado femenino que no siempre llevo conmigo. Me doy permiso de ello, adelgacé para el personaje, ha sido la manera de hacer de Ivana una persona, ella es lo que hace y lo que dice”.

HAY PÚBLICO HAMBRIENTO DE TELENOVELAS

Al meterse en la piel de una villana para un género como las telenovelas reconoce “es muy difícil, aunque ha habido grandísimas villanas como ‘Catalina Creel’, las villanas que hizo Lucero y otras que me gustaron mucho, en estos momentos es muy difícil tomar referencias, porque todo está cambiando y por más que se quiera hacer un homenaje, tienes que adaptarte a las nuevas necesidades de la gente, que siempre quieren algo nuevo”.

Asimismo, afirma que aún existe un público hambriento de melodramas como en “Te acuerdas de mí”. “Hay un público ávido de melodramas bien hechos, como los de antes, con una construcción clásica, con protagonista virtuosa, el galán, la historia de amor, esa construcción dramática, pero a la par de un toque de frescura, que es lo que estamos haciendo en esta telenovela”.

Así adelanta que Ivana va adquiriendo mucho poder en “Te acuerdas de mí”, por esa desesperación de no perder el control de lo que pasa, “ella se vuelve la mano derecha de ‘Olmo Caseres’ (Guillermo García Cantú), se va a meter hasta el fondo de la empresa, tendrá mucho poder conforme avance la historia. Es temprano para hacer un resumen de lo que me deja como aprendizaje, pero de momento me deja la satisfacción de trabajar en un proyecto que me fascina, de la mano de Carmen Armendáriz, en la empresa que es el sello de este tipo de contenidos”, concluyó.

