Cuando menos, en una docena de entidades del país se exige el retorno a la normalidad, al igual que en otros países, y la reapertura de las escuelas a las clases presenciales, interrumpidas desde hace un año.

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el subsecretario Hugo López-Gatell, encargado del combate a la Covid-19, han señalado la necesidad de la vuelta a la normalidad cuidando todos los aspectos sanitarios y las medidas de prevención correspondientes, pues el confinamiento no puede ser eterno y es necesario aprender a vivir con la pandemia.

Esto ha provocado inconformidad en algunos sectores que consideran Irresponsable y arriesgada tal medida, pues pese a las cifras y estadísticas que indican que llevamos ya varias semanas a la baja, la realidad demuestra que no es así, que tanto los contagios como las lamentables defunciones van al alza y no se puede arriesgar a la población.

Seguramente se encontrará el término medio de reanudar actividades cuidando la salud, pero tampoco permanecer en el encierro por tiempo indefinido. Para ello se requiere de las vacunas y la eficiencia en su aplicación. Lamentablemente estamos en un círculo vicioso.

TURBULENCIAS

Facilidades a candidata de Morena en BCS

La candidata de Morena a la gubernatura de Baja California Sur, María del Pilar Ávila, recibió toda clase de facilidades para inscribirse en el proceso electoral de junio próximo, incluso por encima de las restricciones sanitarias, al permitir la presencia de decenas de sus partidarios transportados a las oficinas electorales sin sana distancia ni cubrebocas… En Oaxaca, se da por hecho el triunfo del ex rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri, candidato de Morena, a la presidencia municipal de la ciudad y de ahí estará en condiciones de buscar la gubernatura del estado. Sus contrincantes no han dicho ni pío y se han sumado sumisos a la designación del ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados… Layda Sansores recibe severas críticas al reconocer que usa chanclas con costo de 25 mil pesos, no de 60 mil, y que las usa para su comodidad en la campaña por la gubernatura de Campeche. Aún cuando su fortuna sea parte de la herencia familiar, son recursos públicos si se toma en cuenta que don Carlos Sansores Pérez fue un veterano dirigente priista y Layda le siguió los pasos de no vivir en el error… Unidad en torno al gobierno de la República demandó el gobernador Alejandro Murat, durante la productiva gira del presidente López Obrador en la Cuenca del Papaloapan y la Sierra Juárez. En Oaxaca hay gobernabilidad, seguridad y desarrollo, no le apostamos a la división, ni lucramos con la pandemia y la salud del pueblo, rechazamos la politiquería, dijo. En tanto, el presidente López Obrador se comprometió a construir caminos y una carretera de cuota entre Tuxtepec y Oaxaca y dejar vigente la actual accidentada carretera.

