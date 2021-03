Convenio IMSS-SRE para afiliar a trabajadores en el extranjero

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Soriana abre centros de acopio para damnificados de incendios forestales

Salud Digna ofrece pruebas gratuitas para detectar Covid-19

Durante la Segunda Reunión de la Mesa Intersectorial para la Atención Integral a Familias Mexicanas en Retorno se firmó un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el IMSS, que permitirá a los trabajadores independientes que viven en el extranjero afiliarse al Instituto para contar con amplia seguridad social extensiva a sus familias y la posibilidad de reactivar su Fondo de Ahorro para el Retiro. El director general del IMSS, Zoé Robledo, precisó que al afiliarse al Instituto los trabajadores independientes tendrán servicios médicos y de hospitalización para sus familiares en México, pensión por invalidez, pago de incapacidades por enfermedad general y accidentes de trabajo, uso de guarderías, aseguramiento a sus beneficiarios en línea directa, entre otros.

Organización Soriana, empresa mexicana, se ha unido a la entrega de apoyos para las familias afectadas y brigadistas participantes en los trabajos para sofocar los incendios registrados en el norte del país. La organización ha abierto centros de acopio debido a las afectaciones sufridas por los incendios forestales de los estados de Coahuila y Nuevo León. Los artículos que se requieren para atender a los damnificados y que serán recibidos en los centros de acopio ubicados en las diferentes sucursales son: agua embotellada, comida enlatada, cajas de galletas, barras energizantes, electrolitos y medicamentos. Dichos espacios estarán abiertos desde el 19 de marzo de lunes a domingo en horario de tienda.

Si hace más de 14 días presentó síntomas sospechosos de Covid-19 o estuvo en contacto con personas contagiadas, Salud Digna ofrece la prueba que ayudará a detectar si tiene o no anticuerpos. El beneficio estará disponible en todas sus clínicas con horario de atención de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La prueba es sin costo alguno y sin previa cita. La vigencia es del 22 hasta el 26 de marzo de 2021 o hasta agotar existencias. Ya sabe: el uso de cubrebocas es indispensable y mantener la sana distancia. Ubicar la clínica más cercana a su domicilio.

A un año de que México entrará a Fase 2 de pandemia por Covid-19, el Instituto Cloralex convocó a su cuarto panel de expertos para abordar la situación actual, ellos coinciden en que el impacto de la Covid-19 ha trascendido las vidas personales, afectando no sólo la salud física sino también la salud mental. Ana Patricia González del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología expresó que, durante la pandemia, el 33% de síntomas eran compatibles con el trastorno depresivo, un aumento de 3 veces en comparación con las estimaciones antes de la pandemia. El personal de salud es el más afectado emocionalmente por la extrema carga de trabajo y el estrés excesivo, ante las decisiones difíciles, la vivencia de millones de muertes de pacientes, el riesgo de infectarse y propagar la infección a sus familias. En segundo lugar, los niños y adolescentes han tenido afectaciones en su neurodesarrollo ante la pérdida de conexión social y la alteración de su rutina. En tercer lugar, las mujeres, quienes mostraron un aumento de los niveles de estrés del 66%, en comparación con el 34% en los hombres, ante la carga aumentada de deberes, sumado a la maternidad, el cuidado de parientes mayores y el aumento de violencia de género. Finalmente, los adultos mayores, quienes están preocupados por infectarse por las complicaciones mortales del Covid-19, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas. Aunado a que algunos de ellos sufren deterioro cognitivo, pueden tener dificultad de acceder a consejos sobre prevención de infecciones y tener mayor riesgo por el aislamiento. Por su parte, el doctor Arturo Galindo, afirma que para que se logren cortar las cadenas de transmisión de un virus contagioso como el SARS-CoV-2, el 70% de la población debe ser inmune, tanto a nivel local como mundial. Agregó que las vacunas no contienen antibióticos y la única contraindicación sería haber tenido alguna reacción alérgica grave como la anafilaxia a algunos componentes de la vacuna. Hay que ser conscientes del grado de alergia de una persona. Aunque se haya tenido picazón o erupciones cutáneas por antibióticos, la vacuna no debe omitirse.

