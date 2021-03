“Ghost, la sombra del amor” regresa al teatro de forma presencial

Con estricto apego a lineamientos sanitarios

Ofrecerán funciones de jueves a domingo, con 17 actores en escena y más de 40 deslumbrantes cambios escenográficos que pesan 10 toneladas, para dar vida a Nueva York

El equipo de MejorTeatro volverá a escuchar el aplauso del público

Arturo Arellano

Un fantasma recorre la ciudad de México y se trata del espíritu de la magia, la diversión, la sorpresa, la emoción, el teatro… que se conjugan en el musical “Ghost, la sombra del amor”, que este jueves 25 de marzo levanta el telón, para retomar sus funciones,

Agustín Arguello, quien da vida a “Sam”, papel protagónico de la historia nos relata en entrevista para DIARIOIMAGEN que “fue una odisea poder llegar a este punto porque este proceso empezó a mediados del año pasado con las audiciones, preproducción del espectáculo, luego empezamos a ensayar en octubre y llegó el fin de año, nuestra fecha de estreno y solo pudimos dar una función, nos tuvimos que encerrar de nuevo por el semáforo epidemiológico que nos mandó a casa y a bajar el telón, esperando desde entonces, todos los viernes para que nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos diera la buena noticia de abrir los teatros, lo cual sucedió hasta ahora”.

Es por lo anterior, que Agustín Argüello reconoció que “estamos emocionados, la construcción de mi personaje fue bonita, a pesar de la incertidumbre de que no sabíamos lo que iba a pasar, si se cancelaba la obra o si nos dejarían estrenar. No obstante, logramos un excelente equipo de trabajo con nuestra directora, a pesar de que teníamos limitantes por el cubrebocas, el poco acercamiento a los demás compañeros y el poco tiempo para enseñar, tuvimos la posibilidad de crear algo muy bonito”.

En cuestión de los personajes, afirma que “recorrimos las aristas y emociones de los personajes, primero me aprendí el texto, que es muy largo, algo difícil, pero los descansos forzosos por el tema de la pandemia nos ayudaron a poder pulir sus personalidades, desde nuestras casas, me ayudó la película porque el personaje está completamente basado en Patrick Swayze. Ya cuando regresamos a ensayar, se sintió este alivio de que todos tuvimos suficiente tiempo para encontrar a nuestros personajes”.

Destaca que todo el público se va a poder identificar con los sentimientos de su personaje en la historia “en mi caso, mi personaje me enseñó a enfrentar el dolor, la angustia, la sensación de asfixia, porque es lo que atraviesa él como fantasma, es alguien aislado del mundo que lo rodea, enfrenta una sensación que hemos sentido todos en estos meses y podemos ver en el cómo tener la fuerza para salir adelante”.

De tal manera que, para el reestreno se dice listo y confiado “hoy regresamos con menos miedo, menos estrés que cuando estrenamos en diciembre, estábamos emocionados porque queríamos trabajar y generar ingresos, pero también teníamos miedo por la ola de contagios que estaba muy fuerte en ese entonces, afortunadamente, ahora ya estamos más tranquilos, los contagios han bajado, lo mismo que las muertes, entonces sin bajar la guardia podemos regresar”.

RECUERDA SU LLEGADA AL PERSONAJE

Sobre su llegada a la puesta en escena, recordó “en mi caso me llegó la invitación del casting, no conocía la obra, ni la música, pero dije que sí porque finalmente es trabajo, después de aceptar y al hacer las audiciones empecé a investigar sobre la obra, escuché las canciones, vi muchos videos en YouTube, volví a ver la película que hace mucho no la veía y me interioricé con el personaje para el casting y poder hacerlo bien, un personaje completo, asimismo para saber cuál iba a ser mi premio si me quedaba, qué me iba a aportar el personaje como ser humano y c actor”.

En su preparación para el personaje, dijo tener recuerdos de estar meses enteros yendo a correr en un parque “para no estar encerrado me iba a correr con los audífonos puestos, escuchando la música de Ghost y ya no era solo la música que ponía para ensayar, sino la que era de mi elección para escuchar por gusto, por que realmente me gustó. Y es que, gracias a Dios he tenido muchas oportunidades importantes en el teatro, desde Marius en ‘Los Miserables’, Simba en ‘El rey león’ o Emanuel en ‘Mentiras’, y sé que lo más bonito es disfrutar el personaje y la música; aunque fuera un proyecto económicamente importante sino me gusta la música o el personaje no va a funcionar, de modo que lo importante es amar la piel que vas a habitar y en el caso de Sam para Ghost, el personaje me eligió a mí y lo disfruto mucho”.

Sobre la química con sus compañeros, destaca que “está muy padre, en el elenco somos 17 actores, todos súper talentosos, ya conocía a muchos chicos, por ejemplo, María Filippini, a quien había visto en muchas obras de teatro, pero jamás había trabajado con ella, la admiro mucho por su trayectoria. De igual manera a Arturo Echeverría es un actorazo enorme y tampoco había trabajado con él, siempre quise trabajar con ellos y ahora tengo la oportunidad, lo cual es un agasajo”.

No obstante, destaca el trabajo junto a Dai Liparotti, Alex Brizuela y Lorena D’ la Garza. “Con Lore nos conocemos desde ‘Mentiras’, con ella debuté en esa obra, nos llevamos muy bien en la vida real y eso es muy importante a la hora de entablar amistad en la ficción, porque ella da vida a Oda Mae Brown, el papel de Whoopi Goldberg en la película, con quien Sam tiene una amistad muy importante, de manera que eso se refleja en el escenario”.

Añade que “de Alex me gusta mucho su trabajo, también lo conocí en ‘Mentiras’ y compartir de nuevo con él ha sido muy satisfactorio. En el caso de Dai Liparotti es con quien mas rápido hice amistad en ‘Los Miserables’, en aquella historia ella era quien moría, ahora soy yo, somos cómplices, somos amigos, nos involucramos mucho en escena y de igual manera se nota esta química, el público sabe cuando el elenco se lleva bien y lo disfruta”.

“Ghost, la sombra del amor será cien por ciento presencial, “no va en streaming por los efectos especiales, los cuales si no los ves frente a frente no tienen el mismo impacto”, concluyó el actor.

“Ghost, la sombra del amor”, una producción de MejorTeatro y Morris Gilbert, regresa a partir de este jueves 25 de marzo por una corta temporada al teatro San Rafael, es una historia que conmueve, divierte, sorprende con una producción que ofrecerá funciones de jueves a domingo.

FUNCIONES EN SEMANA SANTA

“Ghost, la sombra del amor”, en total apego a las medidas decretadas por las autoridades para la pandemia que vivimos, ofrecerá las siguientes funciones: jueves 25 y viernes 26 a las 20 horas; sábado 27, 17 y 20 horas; domingo 28 de marzo a las 13:30 y 18 horas.

Durante la Semana Santa, “Ghost, la sombra del amor”, tendrá los siguientes horarios especiales: miércoles 31 de marzo, a las 20 horas; jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de abril, dos funciones cada día, a las 17 y 20 horas; y el domingo 4 de abril a las 13:30 y 18 horas.

A partir del jueves 8 de abril, “Ghost, la sombra del amor” retomará sus horarios habituales para sus funciones: jueves y viernes a las 20 horas; sábados a las 17 y 20 horas; y domingos a las 13:30 y 18 horas.

