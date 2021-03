Llama el Verde a combatir actitudes racistas

Según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), en la CDMX las personas indígenas son quienes más sufren discriminación, seguidas de las personas de piel morena, luego las personas con distinta lengua, idioma o forma de hablar; sin embargo, el problema no se circunscribe al ámbito local. Se extiende a toda la geografía nacional. Un reporte del Inegi señalaba que en 2017 un amplio porcentaje de los 84 millones de personas de 18 y más años que radican en el país se ha sentido discriminada por algún motivo, ya fuera por la forma de vestir o el arreglo personal con 30%; la complexión física (peso o estatura) con 29.1%, y las creencias religiosas con 28.7 por ciento, etcétera.

La discriminación, pues, es un problema en el que intervienen distintos actores sociales que juegan un papel determinante en su ejecución. Si bien es cierto que puede afectar a cualquier persona, hay grupos o colectivos sociales que lo han sufrido históricamente a lo largo de los años, de manera constante y sistemática, como los pueblos y comunidades indígenas.

De ahí la importancia del llamado que hizo el Partido Verde de la Ciudad de México a las autoridades para crear campañas de concientización para evitar actitudes racistas que persisten en la sociedad.

Jesús Sesma Suárez, líder del Verde, dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial, que “conmemoraciones como esta deben servir para hacer un análisis profundo de lo que somos como sociedad, y tratar de erradicar las actitudes negativas que siguen permeando y que lastiman a toda la población”.

Detalló que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación de la CDMX (EDIS) realizada por el Copred en el año 2017, en la capital del país, las personas indígenas son quienes más sufren discriminación.

Agregó que aunque la Ciudad de México es una ciudad de contrastes, lamentablemente diferentes grupos de la población siguen sufriendo discriminación, por lo que, apuntó, “el racismo lastima la dignidad de las personas e incluso las afecta en el sentido de que no reciben las mismas oportunidades de desarrollo, empleo, educación, cultura e incluso salud, por lo cual estamos obligados a erradicarla”.

Desde luego cabe destacar la creación de diversos tratados e instrumentos internacionales que vendrían a establecer de una manera mucho más clara, no sólo la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación, sino que vendrían a configurar un auténtico derecho a la no discriminación en favor de todas las personas en general y también, particularmente, en favor de ciertos individuos pertenecientes a ciertos grupos considerados como vulnerables: mujeres, minorías étnicas y religiosas, grupos indígenas, menores de edad, discapacitados, migrantes, homosexuales, etc. Hay, pues, un arduo trabajo por delante en la materia.

Regularan contaminación auditiva

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 51 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que realiza modificaciones y adiciones en materia de ruido a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, a partir de una iniciativa presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León.

Al razonar su voto, el vicecoordinador de Morena señaló que “la capital del país es considerada como una de las más ruidosas del mundo y por ello es necesario generar acciones de toda índole, como políticas públicas y de carácter legislativo que ayuden a atender esta problemática que afecta a las y los habitantes de esta ciudad”.

El diputado Rodríguez de León precisó que esta iniciativa fue construida junto con el acompañamiento de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno local, para generar un trabajo legislativo acorde a las necesidades de la capital del país, además, destacó que al sumar esfuerzos y realizar acciones desde el ámbito de las alcaldías permitirá generar los Mapas de Ruido, que se convertirán en una herramienta indispensable para tener diagnósticos claros, para poder diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de cada territorio.

Añadió que el concepto de ruido, son aquellos sonidos o vibraciones en niveles que produzcan alteraciones, molestias, riesgos a la salud de las personas y sus bienes o que causen impacto significativo sobre el ambiente.

En cuando a las sanciones por la comisión de dichas conductas, explicó que estas pueden ir desde una amonestación con apercibimiento, compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental que la autoridad ambiental emita, y hasta multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, es decir, desde 1,794.40 pesos, hasta los 8,962,000.00 pesos.

