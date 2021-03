Contacto en Campeche: Sputnik, mentiras de altos vuelos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La FGR deja escapar a los detenidos

Sospechosa lentitud de autoridades

Políticos del PRI y 4T, involucrados

Empresario paquistaní: “no es negocio”

El delito de los que nos engañan no está en el engaño,

sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán nunca

Víctor Ruiz Iriarte (1912 -1982) Dramaturgo español

En el noticiero que encabezamos en MVS Noticias, todas las noches a las 21 horas, el jueves 17 de marzo conocimos que una avioneta fue detenida con sus tripulantes y pasajeros en el aeropuerto de Campeche, con un cargamento, en unas hieleras, con 1,155 frascos, equivalentes a 5 mil 775 dosis de la vacuna contra la Covid-19, de Sputnik.

Sin ser su responsabilidad, en esa noche conocimos que la Cancillería afirmaba que eran vacunas falsas y que estaban fueron confiscadas por la Administración General de Aduanas, que dirige Horacio Duarte.

Independiente de la novelada operación hay varios aspectos que llaman la atención sobre toda esta trama en la que salieron empresarios hondureños, como presuntos propietarios de esas dosis.

A seis días, todavía la Cofepris no certifica que las vacunas sean legítimas o falsas. Además, a 6 días de que fueron detectadas hay infinidad de dudas, que harían enloquecer al mismísimo Sherlock Holmes:

¬ Si el Instituto Gemaleya, dueña de la patente de Sputnik V, no se ha pronunciado por la legitimidad de las vacunas confiscadas. ¿Por qué el silencio de ese laboratorio, cuando está en riesgo de la credibilidad de la marca?

¬ El millonario empresario pakistaní Mohamad Yusuf Amdani Bai, cuyo nombre apareció en el avión relacionado con la “exportación” o “contrabando” de las vacunas, dijo que eran suyas y que se amparaba en la Constitución de Honduras para dárselas a familiares, amigos y trabajadores de su empresa Grupo Karim´s. ¿Dónde adquirió las vacunas? Definitivamente, salieron del gobierno, pero no han aclarado cuáles.

¬ ¿Quiénes son los políticos que están detrás de Amdani? De acuerdo a Reforma, más de mil trabajadores recibieron vacunas similares en la empresa Karim´s en Campeche, donde el gobernador Carlos Aysa y su padrino y mentor, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, son muy amigos del millonario paquistaní. Quien surte las vacunas no son los gobiernos estatales, sino el gobierno federal.

¬ Peritos estiman que los frascos que contenían esas supuestas vacunas, tenían faltas de ortografía en ruso. ¿Hay una venta en el mercado negro de vacunas?

¬ Lo peor del caso, es cuando se conoció ayer que los 7 detenidos en este caso, se habían fugado en los mismos bigotes de los policías de la Fiscalía General de la República que los resguardaban en un hotel en Campeche. ¿Podemos creer este pretexto infantil? ¿Quiénes son los presuntos contrabandistas que salieron caminando en una ciudad como Campeche, donde todo mundo se conoce y es fácil dar con los fugitivos?

¬ Una investigación de Univisión afirmó citando a fuentes militares que los detenidos habían sido liberados por orden del Gobierno mexicano, en concreto, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al momento del arresto, uno de los acompañantes, señalados como colaboradores del empresario pakistaní, amenazó a los soldados y les dijo que “no sabían con quién estaban tratando”, según el reportaje. ¿Quién es el influyente potentado?

El empresario paquistaní tiene negocios en varios países además de Honduras, como dominicana, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, Salvador, Guatemala y México, en especial en Campeche y todo el sureste.

La periodista hondureña Vienna Herrera detalló el perfil de los detenidos: “Gustavo Ramón Raudales, una de las personas registradas para abordar el avión privado, es el gerente general de Grupo Karim’s, según la plataforma Open Corporates. De acuerdo con el documento Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe de Harald Waxenecker para la Henrich Boll, Raudales pertenece al grupo de personas que tienen como sus empresas insignia, en Honduras, a Altia Business Park, Village Center y Park Energy”.

Además, están Julio Cesar Martínez, Leonardo Alejandro López, Martha Josefina Castro, gerente de servicio al cliente en el complejo Altia Smart City; y el doctor Gustavo Bueso Madrid, un urólogo que labora en clínicas privadas”. Ahí quedan los datos, de un asunto que no pinta bien. La verdad no quiero cuestionar la legitimidad de las vacunas, que seguramente son falsas, como asegura el Russian Direct Invesment Found, pero la lentitud y sospechosa por la fuga de los autores, nos hacen pensar que hay una trama de intereses más oscuros en este caso.

PODEROSOS CABALLEROS

SONORA: Las políticas públicas del gobierno del estado de Sonora, de Claudia Pavlovich, continúan sumando confianza en los inversionistas. Amazon anunció la construcción y próxima apertura de un nuevo centro de distribución en Hermosillo. Con el funcionamiento de este centro distribuidor de Amazon, viene a ofrecer la creación de cientos de empleos para sonorenses.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Organización Soriana, liderado por Francisco Martín Bringas, ante las afectaciones sufridas por los incendios forestales de los estados de Coahuila y Nuevo León, entrega apoyos para las familias afectadas y brigadistas participantes en los trabajos para sofocar los incendios registrados en esa región del país. Se trata de agua embotellada, comida enlatada, cajas de galletas, barras energizantes, electrolitos y medicamentos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos