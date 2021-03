“Esto no es amor” le da voz a mujeres víctimas de feminicidio y violencia

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Una imperdible novela de Christel Guczka

El libro se publicó en el 2014, hoy siete años después, se reedita bajo el sello editorial de Penguin Random House con nueva imagen en su portada

Es importante usar la literatura para darle voz a este tipo de casos”, nos dice la brillante escritora, quien cuenta con licenciatura en Ciencias Humanas y maestría y doctorado en Apreciación y Creación Literaria

Elena se ha encerrado en su recámara sin cenar. Repasa con la mirada, una vez más, las cosas de Liza: las toca con cuidado, como si evitara perturbar su sueño. Una a una va sacando las prendas ya arrugadas, los tenis que tanto le gustaban a su hermana, un par de libros de ciencia ficción que seguramente habría leído infinidad de veces. Mientras coloca nuevamente los objetos en su lugar en una especie de ritual, de entre la ropa cae una hoja. Parece ser una carta…

Esta es la historia de Elena, quien, sumida en una profunda tristeza por la muerte de su hermana, emprende un viaje que le permite sanar y conocerse a sí misma. En medio de leyendas y trágicas historias de desamor, descubre en el diario de Liza un remolino de secretos y la verdad sobre su repentina muerte.

Esta es parte de la conmovedora novela “Esto no es amor”, de la reconocida escritora Christel Guczka, con quien DIARIO IMAGEN tuvo el privilegio de charlar.

El libro “Esto no es amor” se publicó en el 2014, hoy siete años después se reedita bajo el sello editorial de Penguin Random House con nueva imagen en su portada.

“ESTO NO ES AMOR” NOS DEJA VER LOS CÍRCULOS DE

VIOLENCIA DENTRO DE NOVIAZGOS DE ADOLESCENTES

“Esto no es amor” no está basada en algún testimonio, nos deja ver los círculos de violencia dentro de noviazgos de adolescentes “los personajes de Elena y Liza son tan familiares por todo lo que escuchamos en las noticias, así como en conversaciones con personas cercanas, que por supuesto atañe a nuestro diario acontecer en mayor o menor medida, por ello fue la intención de escribir esta historia, la cual surgió en función de una noticia que me encontré en el periódico que justo hablaba de un feminicidio, por lo que me di cuenta que es importante usar la literatura para darle voz a este tipo de casos”, nos dice la brillante Christel Guczka, quien cuenta con licenciatura en Ciencias Humanas y maestría y doctorado en Apreciación y Creación Literaria.

Para hacer realidad “Esto no es amor”, la autora mexicana realizó una investigación sobre los niveles de violencia que se dan dentro de las relaciones de pareja bajo el estandarte de “amor” que por supuesto no lo es porque hay agresión y “no solo se quita la dignidad de alguien, pues en ocasiones se quita la vida. ‘Esto no es amor’ tiene como personajes centrales un par de hermanas, una de ellas es quien terminó asesinada por el novio, así arranca la historia, no es que les esté vendiendo, lo que importa aquí más que el final es que se dice al inicio el cómo y el por qué se fue dando en esta historia para llegar a ese desenlace”, nos relata Christel Guczka, quien en el 2012 fue elegida como la escritora del año en Canadá, dando conferencias sobre su obra en distintas universidades de aquel país.

En “Esto no es amor”, Elena, quien a través de encontrar el diario de su hermana hace una búsqueda y un viaje no sólo geográfico sino también interior y de recuerdos de todas esas señales que en cuenta de Liza, desde verle moretones, de verla ensimismada, callada, por lo que va uniendo las piezas de este rompecabezas y al final se pronuncia de que ya no haya más “Lizas” en estas circunstancias.

“LA LITERATURA PUEDE USARSE COMO

TESTIMONIO, DENUNCIA Y COMO PREVENCIÓN”

Aunque la novela no está basada en un testimonio, es la voz de muchas mujeres que están pasando por una situación similar, que viven una relación tóxica a la que le llaman amor. “Mis obras han llevado ese hilo conductor porque en verdad creo en el poder de la palabra, en el poder de las historias, porque la literatura se usa para pasar de pronto momentos agradables, para reflexionar, para identificarnos en algunas situaciones, a veces no tan crudas como pudiera ser este tipo de temas; la literatura puede usarse como testimonio, como denuncia y en el mejor de los casos como un medio de prevención.

Cabe mencionar que en este libro también hay otras historias paralelas de otros personajes que le dan este equilibrio a la historia, por lo que vamos a ver la importancia de las redes de apoyo en el duelo, otro tema primordial; rescato una nueva versión de ‘La Llorona’ que parte de un gusto personal que me dí, el lector va a encontrar un poco el thriller, va a encontrar otros guiños que hacen la lectura ágil y agradable”, señala Christel Guczka, quien es articulista en revistas y periódicos nacionales y extranjeros (Canadá, España, Francia y México).

Hace siete años que “Esto no es amor” salió a la luz, hoy en el 2021, que es reeditado por Penguin Random House, vemos que el tema de feminicidio y violencia sigue más que vigente en la vida real, pues no se ha avanzado mucho. “Todo este proceso que hemos tenido en el último año por el encierro, por las circunstancias de contingencia a causa de Covid-19, nos ha dejado ver que ha sido caldo de cultivo el hecho de que tantas mujeres encerradas las 24 horas con sus principales abusadores facilita estos medios de violencia, por lo que lamentablemente han aumentado los casos.

ES IMPORTANTE EL AUTOCUIDADO PORQUE EL

AMOR DEBE CONSTRUIRSE DESDE LA PARTE PERSONAL

También es importante el autocuidado porque el amor debe construirse desde la parte personal, hay que observar qué personas nos hacen crecer, que no nos quitan nuestra identidad, qué nos aportan de forma positiva”, sostiene nuestra gran entrevistada, quien es fundadora de “Leerapia AC”.

Aunque Christel Guczka tiene en su mayoría libros infantiles y juveniles, recuerda que sus pininos fueron cuando estaba en la preparatoria, “ni siquiera tenía contemplado el oficio de escribir, me gustaba hacerlo de hobby, estaba como muy perfilada a estudiar arquitectura o físico matemático, andaba por otro lado, pero cuando se realizó la publicación de mi primer libro titulado ‘Te esperan’ me hizo cambiar de opinión a mis 19 años de edad y fue ahí donde comencé mi preparación académica y después laboral dentro del área de la literatura.

Me gustaba escribir cuentos de terror, después me encantaba leer a Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, como que empecé a replicar a los autores que admiraba.

Mi primer libro ‘Te esperan’ fue para adultos y después de lograr seis publicaciones para adultos, se dio el salto a lo infantil y después a lo juvenil”, nos cuenta la bella Christel Guczka.

CHRISTEL GUCZKA HA DESTACADO POR SU

LITERATURA ENFOCADA A NIÑOS Y JÓVENES

Aunque pareciera que escribir para niños es sencillo, la verdad es que no lo es, “los niños son el público más exigente porque si no los atrapas al inicio te votan el libro. También me encanta escribir para los jóvenes porque están en un momento de quererse comer al mundo y se vuelven lectores ávidos”.

La primera publicación infantil de Christel fue “El hipo de Lola” con el sello de SM, una de las editoriales más grandes a nivel nacional de literatura infantil y juvenil. Curiosamente su primera novela juvenil fue “Esto no es amor” en el 201.

—¿Para Christel Guczka qué no es amor?

La violencia no es amor, la invisibilización de la otra persona no es amor, el no cuidado no es amor, en fin, creo que pudiera mencionar una lista interminable de lo que no es amor que, de alguna manera está descrito en cada una de las escenas de mi libro “Esto no es amor.

SU OBRA “LA REINA HA MUERTO” LLEVA

AÑOS REPRESENTÁNDOSE EN TEATRO

—Algunas de tus obras de teatro han sido montadas en México.

Tengo una obra que se llama “La reina ha muerto” que también habla de la violencia hacia la mujer y que forma parte de una antología de obras de teatro que escribí ya hace algunos años y que se representó en el Foro Shakespeare, bajo la dirección de Itari Marta. Ya lleva varios años en cartelera en diferentes espacios, incluso ha tenido buen recibimiento en el programa teatral que tienen dentro de la penitenciaría en Santa Martha Acatitla.

—¿México es un país que no lee o que sí lee?

Cuando se aborda este tema siempre se entra en una disyuntiva, es curioso porque tendríamos que definir primero a qué nos referimos con una lectura valiosa. Muchas personas dicen que en México nadie lee, sin embargo México es uno de los principales países a nivel mundial que más consumidores de cómics tiene; el cómic es otro género literario que se apoya también de imágenes que dentro de su construcción tiene toda una estructura de abstracción que está plasmada aparentemente de forma fácil, digerible, por supuesto que hay de temas a temas y ahí entraríamos en un debate.

Desde la infancia se utilizan muchos formatos como el del cómic con el fin de que los niños empiecen a engancharse con las historias, con la construcción de personajes; lo que hace falta es ofrecer una mayor gama de posibilidades, estilos, gustos, pero México sí es un país lector y hablo de literatura de los clásicos aunque tampoco estamos obligados a que a toda la gente le guste ‘”El Quijote”, por decir un ejemplo, soy de las personas que en todo momento defiendo que existe el derecho a la elección.

—¿Quiénes son tus escritores favoritos’

Han variado con el paso de los años, hoy en día me he decantado mucho por autoras como Margaret Atwood y Toni Morrison.

SU PRÓXIMA NOVELA TRATARÁ SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA

—¿Esta pandemia te llevó a escribir otro libro?

Adelanté una historia que tiene que ver con un tema que a mí actualmente me llega porque es de lo que necesito plantearme, recabar información que tiene que ver también con mi historia personal y familiar que es la memoria, la memoria histórica, de todas esas voces que son silenciadas a lo largo de los años en diferentes culturas.

—Eres una escritora que ha logrado permanecer y trascender.

He sido muy afortunada, a veces hay muchos libros que se publican en términos generales y aunque tengan calidad, tal vez no se asemejan a otros y se quedan en los cajones. También hay gente que ni siquiera tiene oportunidad que le den espacio en alguna editorial para que sus textos vean la luz por muy valiosos que sean, creo que se juntan muchas cosas para que se logre tener un libro en la en las librerías.

En mi caso, me reconozco apapachada por la vida, por los lectores que de alguna manera son los que permiten a través de la adquisición de los libros, de sus comentarios, de mantenernos vigentes ya que sin su acercamiento pues sería difícil que esto pudiera continuar.

Tal vez, aunque no me publicaran, he llegado a la conclusión que seguiría escribiendo porque la verdad es que los escritores no vivimos económicamente de las letras, más bien se vuelve una actitud de vida y es más que nada el poder compartir lo que para nosotros es importante y me sorprende muchísimo escuchar las interpretaciones que le dan los lectores a los libros porque a veces encuentro cosas que ni siquiera quise decir y ahí nace la maravillosa doble lectura.

—Tu apellido Guczka, ¿qué origen tiene?

Mi papá era alemán, ya falleció, pero mi apellido viene de mi abuelo paterno que era polaco y que le tocó vivir la la Segunda Guerra Mundial y por ende hubo grandes pérdidas familiares. Mi mamá es mexicana y yo nací en Canadá, pero llevo la mayor parte de mi vida viviendo en México, entonces tengo la doble nacionalidad, formo parte de la globalización.

—Algo que desees agregar

Agradecer el tiempo y el espacio. Que por favor compren y lean “Esto no es amor· que reedita Penguin Random House, el cual tiene un gran mensaje.

¡Gracias Christel Guczka por esta charla!

“Esto no es amor” tiene como personajes centrales un par de hermanas, una de ellas es quien terminó asesinada por el novio, así arranca la historia, no es que les esté vendiendo, lo que importa aquí más que el final es que se dice al inicio el cómo y el por qué se fue dando en esta historia para llegar a ese desenlace. Christel Guczka