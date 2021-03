Costosa boda sonorense

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Desde hace mucho tiempo me enseñó la vida de que no puede uno dialogar con intransigentes, dogmáticos ni pendejos y esto es lo que pretendo hacer para gozar de paz y tranquilidad. En ocasiones cuando una gente en vez de escuchar los alegatos de las demás gentes se cierra defendiendo las idioteces que les dicen sus parientes que solamente buscan ocultar sus tonterías lanzando la culpa de sus errores a otros y para ello no les interesa incluso mentir, porque seguramente es su forma de estar en su vida mediocre o no les interesa llevar sus tonterías al grado de generar incluso tragedias porque las pasiones cuando se generan de esa forma y el “jefe de la casa” para no tener conflictos con sus familiares que le manipulan en vez de entender lo que sucede se inclina y amenaza o piensa que podría tener razones, tales para agredir o soportar ser agredido y es así que cuando vemos casos tales, lo mejor que hacemos es dejar hacer y dejar pasar, al final los pesos y centavos que tanto reclaman algunos tontos van y vienen, pero la vida tranquila no, así que algunos en verdad prefieren estar en este chiquero porque así los han formado en la sociedad y en su familia. En verdad es para reflexionar y no andar en esos chiqueros que tanto apestan en muchos sitios.

Sin duda, cuando las gentes en la política, el empresariado o incluso en las mafias del poder o del no poder, cuentan con los recursos suficientes para hacer sus fiestas y reventones con gasto de millones de pesos, con invitados que todo lo dan con tal de estar en el “acá” o en las relaciones políticas, económicas o sociales, pues tienen el “derecho” y eso, pues no lo negamos, lo que queda en duda es que muchos políticos tienen fortunas logradas por medio del uso y del disfrute de los fondos públicos y los recursos públicos para hacer sus negocios privados y esto, al final de cuentas no es otra cosa que robos, engaños y saqueos que se realizan en contra de todos los mexicanos y lo peor es que muchos se quedan en silencio y callados ante tales derroches de los “poderosos” solamente porque piensan que tienen la fuerza para hacerlo y que al final no hay nada que hacer sino resignarse ante tales saqueos, robos y engaños. Así, en una boda de tales magnitudes con más de mil invitados y contratos de varios millones de pesos a los cantantes como “El Potrillo” que cobra ocho millones por su aparición en tal bodorrio, donde además de todo se “engalanan” con la asistencia de Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari y seguramente otros muchos importantes miembros de ese selecto grupo que se ha dicho hasta el cansancio, por parte del Presidente de que son la MAFIA DEL PODER, pero para sorpresa de todos pues ahí andan como “Pedro por su casa”, porque si vemos con claridad muchos de esos mafiosos del poder, pues son sus mejores aliados y andan ahora, “perdonados”, realizando negocios y contratos y son sus fieles aliados en los “socios del poder”, ni más ni menos.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, pues logró, antes del final de su sexenio, la grandiosa boda para satisfacer sus relaciones y el gusto de su hijita. Los millones que cuesta organizarla y las viandas y bebidas, pues al final creen que los vale y por eso lo gasta, a pesar de que millones de seres humanos y millones de mexicanos sufran hambre y miseria y sufren al ver a sus hijos sin comida en el estómago, pues total, la “gran clase política puede darse esos y otros lujos, y a lo mejor ante esos derroches y cinismo que exhiben es que la gente en México ha dicho basta y prefiere otorgar sus votos y preferencias en otros sitios y por ello se habla no solamente del cambio administrativo, sino del cambio de SISTEMA por el que viene pregonando el Presidente en este país. Claro que los ricachones y no clase media media que está siendo destruía y amenazada con la proletarización de todos podrán irse a vivir a otros lados, por ello, tienen millones de dólares saqueados y robados en México ocultos o invertidos en otros países de primer mundo donde gozaran esos grupos privilegiados lo que los demás, por millones, lamentamos.

Seguramente el Presidente y su familia también fueron invitados al guateque y boda y prudentemente no asistió y permite, con su silencio, dar paso al evento, total, hay otros muchos miembros cercanos al poder que tienen y gozan de millones de dólares, no de pesos, y siguen en sus negocios y derroches. Claro que este evento que conmociona a muchos se realizó no en Sonora, sino en un ranchote cercano a Guadalajara: la exclusiva Hacienda Centenario y es bien claro que nada podrá decir el niño Ricardo Anaya, porque ahí se toman de verdad buenos vinos y no pinches caguamas y para que nos demos una idea de los pequeños gastos para el pachangón, pues hay que decir que los especialistas para organizar este tipo de eventos cuando menos cobran por sus ideas doce millones de pesos, además de las propinas y negocios colaterales que se pueden realizar en el mismo como la compra de flores y algunos bocadillos para entretener a los invitados, mientras los novios van dando las gracias y recibiendo los regalos, así pues, con tales eventos se muestra el agradecimiento a los que formaron y forjaron las carreras políticas de los presentes y se van conociendo en el país a los niños y niñas bien que dentro de poco los veremos competir en los esquemas políticos del país, porque son como una clase que se va heredando, como en los tiempos del porfiriato, como dicen, pues hay que Cambiar para seguir igual…Y bueno, mientras tanto, en otro lado sonorense, muchos mexicanos lamentábamos y demandábamos justicia para esclarecer realmente el asesinato de otro sonorense: Luis Donaldo Colosio, pero así es la vida, unos viven muy bien y otros mueren… pero las pachangas no paran cuando hay dinero y pretextos para festejar… así es Sonora, pues que caray… con mucho dinero para algunos privilegiados y muchas miserias para los demás miembros del infelizaje nacional. Y mientras tanto, el Presidente, sigue pensando en qué se podría hacer con las minas de litio… pues a ver para cuando, no de tanto pensar se lo vayan saqueando para acabar y robar.

Y COMO EXPLICA Palomo EN SU CARICATURA: “El nuevo informe de los Legionarios de Cristo sobre el abuso a menores”… “nuestro informe concluye que la culpa fue de los infantes, el problema no es que hayan sido abusados, sino, precisamente, que no se PUSIERON ABUSADOS”.

socrates_campos8@yahoo.com.mx