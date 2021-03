Nicolás Romero abre centro de desarrollo construido en conjunto con gobierno federal

En la comunidad de San Juan Tlihuaca

Nicolás Romero Estado de México.- El gobierno municipal, a través del alcalde Armando Navarrete López, llevó a cabo la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario (C.D.C.), en la comunidad de San Juan Tlihuaca, el cual es un sitio para la convivencia social, la práctica del deporte y el aprendizaje de diversas artes y oficios, mismo que es resultado de la gestión realizada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y producto de la estrecha coordinación, entre las administraciones local y federal, realizado por medio del Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late.”

Tras cortar el listón que simboliza la apertura de dicho lugar, en el que se desarrollaron intensas faenas de intervención, en una superficie de 6000 metros cuadrados y que beneficia directamente a una población de 74 mil 920 personas y realizar un recorrido por las nuevas instalaciones del C.D.C., el presidente municipal dejó en claro, que esto demuestra que sí se puede cambiar el municipio y dignificarlo, para elevar la calidad de vida de los nicolásromerenses.

Acompañado por integrantes del cabildo, funcionarios del gobierno local y vecinos de San Juan Tlihuaca, Navarrete López indicó que en Nicolás Romero, “podemos hacer la diferencia, siempre de la mano de la gente, porque hoy gobernamos para todos y todas, sin filias y sin fobias.”

Y recordó, que la demarcación permaneció durante muchos años desatendida, toda vez que no se cambiaban luminarias, no se invertía un peso en infraestructura hidráulica, no se hicieron pavimentaciones, había un abandono total, por lo que reiteró su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de toda la ciudadanía y en particular, de la de menores recursos.

“En este gobierno tenemos la determinación de contribuir a revertir añejos rezagos, y prueba de ello, es que en un tan solo un año, estamos entregando más obras que lo que se hizo en los últimos 10 años, al poner al servicio de la gente aulas nuevas, techumbres, centros deportivos y ágoras culturales”, recalcó.

Expresó que así como fue habilitado el espacio del C.D.C de San Juan Tlihuaca, “el cual se construyó de manera muy digna y hecho con mucho cariño, del mismo modo vamos a hacer un gran esfuerzo, para dejar igual de bien las calles, drenajes, el agua y las luminarias, porque sabemos, que hay más cosas qué hacer, por el bienestar de los ciudadanos de Nicolás Romero”.

El Centro de Desarrollo Comunitario cuenta con modernas instalaciones que albergan salones para la impartición de diversos talleres y cursos, entre otros, de danza árabe, karate polinesio lima-lama, producción de insumos de higiene, como cloro, gel, pino y sanitizante, tejido, elaboración de gises, de uñas, corte de cabello y zumba, además de canchas de usos múltiples, una ciclovía, gimnasio al aire libre, ágora y área de juegos.

El presidente municipal, destacó que con las obras construidas en coordinación con el Gobierno de México, no únicamente se atiende el rescate de espacios públicos, sino que también se pudieron generar 3 mil empleos directos, siendo contratado personal que habita en Nicolás Romero, el cual de esta manera pudo contar con un ingreso, aun en el complejo entorno económico de la pandemia de Covid-19, en el que se perdieron puestos laborales.