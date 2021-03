Cumbia picara y bailable con Los Yepez y “A que te pumm”

Buscan conquistar México

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales

Los Yepez, son una agrupación que durante más de cinco años se ha posicionado con éxito en el gusto de la gente que vive en la unión americana, gracias a su Cumbia Urbana, consagrándose como uno de los grupos del género bailable más reconocidos de los Estados Unidos, es por ello que ahora están dispuestos a conquistar México con su nueva canción “A que te pumm”, que forma parte de su celebración por sus 20 años de trayectoria.

Jaime Yepez, líder de la agrupación, destacó en entrevista para DIARIOIMAGEN que “Ha sido la actual pandemia la que nos ha motivado transmitir un poco de alegría y fiesta con el tema ‘A que te Pumm’, para dejar atrás las tristezas, pérdidas y desgracias que ha tenido que vivir la humanidad en el último año. Lo que te puedo platicar es que nació de una anécdota, de estar jugando, empezamos con el a que te agarro, a que te pum y sonaba divertido, lo propusimos en el estudio y comenzamos con la canción”.

Afirma que “A la gente le ha gustado, porque la han podido escuchar en todas las plataformas digitales, aunque también estará incluida en nuestro disco de aniversario, con los éxitos y en este caso particular será un bonus track”.

De la historia del grupo recuerda que “Éramos tres hermanos los que empezamos la agrupación y dos se alejaron porque se casaron e hicieron una vida diferente. Me quedo yo con el trabajo y empecé por ser un grupo de fiestas, en los cumpleaños. Sin embargo cuando me invitan a hacer grabaciones optamos por hacer genero tropical. Queríamos hacer canciones para olvidarnos de los problemas, porque cantas sobre engaños, tristezas, de que una relación va mal, la gente se deprime, en contraparte, nosotros apostamos a anécdotas, cosas chistosas, para que cuando nos vayan a ver se diviertan, a bailar, no a sufrir”.

Afirma que esta formula “Nos ha funcionado, llevamos bastante tiempo, tenemos tres discos en el mercado, empezamos como cualquier grupo y no pensamos que íbamos a hacer grabaciones, pero la gente lo estaba pidiendo, hasta que nos decidimos por componer y hacer cosas propias, que fue un proceso largo porque no estábamos preparados para ello, tuvimos que regresar a la escuela de alguna manera, para aprender y hacerlo bien”.

En medio de la pandemia, dice que “Tuvimos un evento en línea, organizado por una estación de radio. La verdad como toda agrupación se nos acabo el trabajo, se nos cayeron los eventos, se cancelo la gira, pero nosotros nos refugiamos mas en el estudio, en escribir, tuve la oportunidad de terminar canciones que estaban pendientes, y finalmente tuvimos un show en línea, esperamos que pronto podamos hacer otro, pero ahora si organizado por nosotros”.

Sobre el disco de aniversario, adelantó que “estaría como para julio y los temas los estamos eligiendo junto con el equipo de la disquera, incluimos ‘La serpiente’ que es una canción, que nos llevo a todos los medios de comunicación en Estados Unidos, estuvimos en un programa que se llama ‘Caso cerrado’, muy famoso en Latinoamérica. Nos invitaron a cantar y al ser visto el programa en Centroamérica, también nos dimos a conocer allá, también en Sudamérica. Estarán las canciones que más le hayan gustado a la gente”.

Concluye, que para lanzar el disco “Estamos viendo esa posibilidad de hacer un show con invitados de otras agrupaciones en Estados Unidos, pero todavía no nos definimos, necesitamos platicarlo y ver lo que va a suceder con la pandemia”.

Jaime Yepez, líder de la agrupación, destacó en entrevista para DIARIOIMAGEN que “Ha sido la actual pandemia la que nos ha motivado transmitir un poco de alegría y fiesta con el tema ‘A que te Pumm’, que ya suena en todas las plataforma digitales