Medidas sanitarias adicionales en programa “Vacaciones Seguras 2021”

Como parte de su programa “Vacaciones Seguras 2021”, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer las medidas adicionales que se implementarán en playas de Cancún durante esta Semana Santa, a fin de evitar nuevos contagios de Covid-19, entre ellas, la más importante es que se aplicarán pruebas rápidas para detectar síntomas.

De tal manera que, “Vacaciones seguras 2021” es parte de la estrategia con la que autoridades del estado implementarán cinco controles sanitarios en la zona hotelera de Cancún, vigentes desde el lunes pasado y hasta el viernes 12 de abril.

“Se incluyen filtros donde se aplicarán pruebas rápidas y aleatorias de coronavirus a los bañistas, además de la toma de temperatura, dispensación de gel antibacterial, reparto de cubrebocas, además de protocolos de aislamiento a quien resulte positivo al virus”, informaron.

Asimismo, explican que de estos cinco controles, tres son peatonales y se ubican a lo largo de la playa, mientras que los dos restantes son vehiculares y se encuentran en los accesos carreteros que conducen a la zona hotelera. “Estas medidas buscan evitar la crisis que enfrentó el sector turístico en Quintana Roo a mediados de marzo, cuando se reveló que 44 turistas argentinos habían dado positivo a la prueba de Covid-19 tras pasar unos días en Cancún”.

Es decir que la intención de las autoridades en el estado es evitar otro suceso de este tipo, que manchó la imagen de los destinos turísticos de la entidad, razón de que se pierda la confianza de los viajeros para visitar Quintana Roo.

Durante este periodo vacacional, la entidad permanecerá en color amarillo del semáforo epidemiológico, por lo que las playas pueden abrir al 60 por ciento de su capacidad y respetando estrictamente los protocolos de seguridad sanitaria, como uso del cubrebocas, sana distancia y no protagonizar aglomeraciones.

Mientras que los hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos también pueden operar al 60 por ciento, siguiendo las mismas restricciones en el marco de este color del semáforo epidemiológico.

Restauranteros prevén importante repunte de ventas

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Cancún, prevé una mejoría de sus ventas en las próximas semanas, partiendo de este periodo vacacional, cuando creen que se alcanzará una ocupación del 60 por ciento en zonas turísticas, por lo que anunciaron un alza en el precio de los alimentos, por el incremento en los insumos. Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza, presidente de la cámara, manifestó que actualmente los restaurantes en zonas turísticas trabajan al 38% de su capacidad y los del centro no han pasado del 25%, no obstante, esperan que en este periodo vacacional la situación mejore. “Hemos notado un repunte importante del turismo doméstico de todas partes de México, lo que permitirá que alcancemos buenos números. No vamos a llegar al tope del 60% que permite el color amarillo del semáforo epidemiológico, pero se espera que los restaurantes que están en zonas turísticas alcancen el 57% y los del centro 43%”, indicó.

Asimismo, aseguró que hay un reforzamiento en las medidas y protocolos de los restaurantes, “incluso sostenemos reuniones para recordar la importancia de fomentar la reactivación del sector, con un incentivo de protección”, destacó.

En el caso de la plantilla laboral, recordó que firmaron un convenio con el gobierno del Estado para no despedir a nadie, aunque eso implicó una rotación de personal, la cual actualmente ya está al ciento por ciento en zonas turísticas y del 60 al 70% en el centro.

Finalmente, Pacheco Mendoza reconoció que el precio del menú registrará incrementos por el aumento en los precios de productos e insumos, como es el caso del pollo, el maíz y otros granos. “Será un incremento paulatino, actualmente el cheque promedio es de 700 pesos en zona turística y 180 en el centro, pero irá incrementando de a poco, según sea necesario”, concluyó.

