Época de contradicciones

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Este fin de semana se inician las campañas políticas con miras a las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, en donde los mexicanos elegiremos más de 21 mil puestos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputados federales. Está en juego mucho, pero mucho poder y en ello, el futuro de nuestro país.

En plena etapa vacacional y la aplicación de las vacunas en contra de la Covid 19, una relación de enfrentamiento entre la autoridad responsable de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno en el poder su partido, los partidos políticos inician sus campañas.

Es una combinación de condiciones inéditas y llena de contradicciones. Estamos como la famosa “Chimoltrufia”, “como les digo una cosa, les digo otra” .

Usted juzgue. Por un lado salen los vacacionistas a abarrotar las playas, ciudades turísticas, los centros vacacionales y por otro lado nos advierten sobre una tercera ola de contagios después de la etapa vacacional.

Por el otro, se está haciendo todo lo posible para terminar con la vacunación de los adultos mayores y médicos y que tenemos vacunas, que seguimos recibiendo de farmacéuticas, pero nos enteramos que no se distribuyen eficientemente y no llegan a donde tienen que llegar.

La paraestatal Birmex, encargada de distribuir las vacunas, busca concretar apenas los contratos para distribuir la vacuna en 16 rutas. La respuesta de esta empresa, que es la encargada de la distribución de medicamentos, no ha podido cumplir cabalmente con su cometido. El desabasto de medicamentos en el país es una realidad y no solo es cuestión de distribución, sino de fabricación también, otra contradicción.

En todo este escenario, el partido Morena amenaza y pide desaparecer a la autoridad electoral, que avaló su triunfo en las elecciones pasadas y que hoy le niega el registro de varios candidatos que no reportaron sus gastos de precampaña como dice la ley, porque según ellos no hicieron precampaña, pero la autoridad dice que sí hubo actos de precampaña.

Entre ellas, la candidatura al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio que tiene denuncias de varias mujeres de agresión sexual, que no han caminado y no pudieron cancelar su candidatura pero un error administrativo si lo hizo. Pesa más no presentar un reporte de gastos, que una denuncia de violencia de género. Muy singular esta situación. Contradicción.

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, impugnó este martes la decisión del Consejo General del INE, que le canceló el registro de su candidatura como abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero, por lo que convocó a sus seguidores a una marcha en Chilpancingo “por la democracia y la dignidad”. Como, y la ¿dignidad de las víctimas?

Por lo pronto, el partido en el poder no cede en nada y asegura que no va a relevar candidatos, es decir no nombrara nuevos aspirantes. En el pleito, en el tribunal seguramente le enmendarán lo hecho por el INE. Luego entonces para que sirven las instituciones, para enmendar errores o para cumplir con la ley. Otra contradicción.

En otro escalón, el legislador morenista Porfirio Muñoz Ledo manifestó su descontento con Morena, por impedir su reelección como diputado. El veto que se me aplicó para pertenecer a la próxima legislatura es moralmente deleznable, políticamente inaceptable y jurídicamente impugnable “, señaló, puntualmente como es su estilo el experimentado político. Esta situación deja ver el descontento que se dio hacia dentro del partido morena por la designación de candidatos en general y últimamente las listas de diputados plurinominales, que siempre existen inconformes, que yo creo que Morena se equivocó al no darle la oportunidad a Muñoz Ledo de reelegirse, o bien le cobró alguna cuenta pendiente.

Por otro lado, los ciudadanos reclaman que respeten al INE. En una carta condenan que el Instituto sea víctima de expresiones difamatorias, firmada por 2 mil 387 políticos, académicos y empresarios, que rechazan “los amagos recientes para desacreditar a consejeros electorales”.

Según los firmantes de la carta, pretenden debilitar su presencia en beneficio de quienes se niegan a que el voto ciudadano decida en las próximas elecciones, que no andan tan mal porque lo más importante es la mayoría en la cámara de diputados, que es lo que más preocupa.

Según el Partido Acción Nacional, el INE señaló que el partido Morena no le ha presentado ningún escrito en el que manifieste ceder o renunciar a su prerrogativa constitucional de acceso a radio y televisión, con el objetivo de que ese tiempo sea utilizado para la difusión de campañas de atención a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, como lo han publicitado tanto en medios como en el discurso. Otra contradicción. Usted saque sus conclusiones.

En sesión presencial del Congreso de la Ciudad de México en votaciones realizadas en urna transparente, seleccionaron entre las ternas enviadas por el gobierno de la ciudad a los alcaldes sustitutos: en la alcaldía Venustiano Carranza se nombró a José Manuel Ballesteros; en Álvaro Obregón, a Alberto Esteva Salinas; en Coyoacán, a Rigoberto Ávila Ordoñez; y en Tláhuac a Ernesto Romero Elizalde. Con ello, estas personas concluirán la gestión, en lo que queda del periodo de gobierno. Así las Cosas, hasta pronto.

